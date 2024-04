Hudební TV Óčko propojuje lineární vysílání s Instagramem

S dalším výrazným zapojením sociálních sítí do samotného vysílání přichází hudební televize Óčko. Ode dneška nasazuje na obrazovku hlavního lineárního kanálu nepřetržitý proud příspěvků ze sociální sítě Instagram, který bude provázet vysílání denně od 6 do 22 hodin. Platformu nazvanou Instagram v televizi (IGvTV) si televize připravovala sama a pracovala na něm půl roku. Óčko tak chce přitáhnout k televizním obrazovkám fanoušky svých profilů na sociálních sítích, které oslovují více lidí než samotné lineární vysílání. Odpovídá to i plánu Óčka soustředit se více na digitální médium, jak o tom v nedávném rozhovoru pro Médiář hovořil generální ředitel stanice Štěpán Wolde.

„Platforma Instagram v televizi, neboli IGvTV, je postavena na zcela nové technologii, kterou jsme sami vyvinuli a která posouvá vysílání Óčka na novou úroveň. Umožňuje pracovat s úpravou videa v několika vrstvách v reálném čase, ve kterém monitorujeme příspěvky z Instagramu a následně je pouštíme do vysílání,“ vysvětluje technický manažer Óčka Petr Mareček. „Je to mimořádný krok nejen v Česku, ale i na celosvětové úrovni,“ tvrdí. Autorem grafického řešení je Dominik Laskaj, šéf agentury Óčko Selfpromotion. Výběr příspěvků z Instagramu, které se objevují na obrazovce, prochází redakčním schvalováním – nesmí se v nich objevit online reklama ani automatické algoritmy.

Na obrazovku se můžou dostat i profily diváků

Diváci se podle televize dočkají popkulturních zpráv nejen z hudební scény, ale i ze světa filmu, sportu, zábavy, vzdělání a lifestylu. „Z tisíců veřejných profilů jsme pečlivě vybrali ty nejzajímavější a výběr neustále aktualizujeme. Kromě postů z vlastních profilů sledujeme populární interprety, hudební labely, festivaly, ale i profily jako NASA, UFC nebo Marvel. Rovněž dojde i na zapojení diváků prostřednictvím soutěží. Zájemci tak dostanou šanci se na určitý čas objevit se svým osobním profilem v televizi,“ slibuje šéf sociálních médií Óčka Michal Janíček.

„Jde o redakční servis zpráv, který doplní naše denní playlisty. Zatímco u zpravodajských televizí jde o textovou infolištu, my zobrazujeme proud autentických postů včetně fotek a videí způsobem, jakým je dnes běžné konzumovat zábavu i zprávy při scrollování na sociálních sítích – a to za poslechu populárních hitů. IGvTV navíc vysílání nezakrývá, ale organicky doplňuje, takže tento infotainment poběží současně s videoklipy, pořady, a i přes reklamní breaky, aniž by do nich zasahoval,“ přiblížil novou podobu vysílání Óčka programový ředitel Alexandr Guha. Samotné lineární vysílání se tak stáhne asi na dvě třetiny obrazovky.

Óčko spuštěním IGvTV navazuje na své dřívější snahy o propojování televize a onlinu, jako třeba oblíbenou platformu #vidimsenaocku, kdy do vysílání prostřednictvím zmíněného hashtagu zrcadlí facebookové komentáře diváků a využívá svoji aktuální sílu sociálních sítích, jejichž prostřednictvím dokáže oslovit většinu populace a je schopno vygenerovat až 85 milionů organických impresí za měsíc. Hlavní profil Óčka na Instagramu má přes 150.000 sledujících, dalších víc než 5.000 má na této síti Óčko Star. Zdaleka nejsilnější je ovšem Óčko na Facebooku, tam má skoro 790.000 sledujících. Kanál Óčka na YouTube má víc než 90.000 odběratelů a profil na sociální síti TikTok přes 70.000 sledujících. Naopak v lineárním vysílání klesl průměrný celodenní podíl celé skupiny Óčko pod 0,3 % v cílové skupině 15+ a pod 0,5 % v cílové skupině 15-54 let.

