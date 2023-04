Hullabaloo: 15 let úspěchů ve světě i doma

Jednou takhle vejdou Angličan, Australan a Čech do baru a jeden říká: „Co kdybysme si založili vlastní agošku?“

Tim je Angličan, Martyn Australan a Jirka Čech. Nebylo to takové to pojančení pár kreativců. Všichni už jsme měli něco za sebou. Tim byl šéf regionu EMEA globální sítě, Martyn vice president Lowe Bangkok – agentury o 600 lidech – a Jirka executive creative director Leo Burnett se spoustou cen ze světa i z domova. Prostě jsme tehdy vážně věděli, jak se to dělá na světové úrovni. Také jsme hned po založení v roce 2008 vytroubili do světa, že nejsme pražská agoška, ale mezinárodní agentura náhodou se sídlem v Praze. Tak jako Wieden náhodou v Amsterdamu nebo Fallon náhodou v Minneapolis. Prostě jsme mířili vysoko.

Hned jako prvního klienta jsme vyhráli v tendru Panasonic Europe a dělali celoevropskou kampaň na launch tehdy nejmenší a nejlehčí videokamery na světě. Od Londýna po Istanbul. Řekli jsme si „jo, jasně, to dává smysl“. Když už se hlásili nějací pražští klienti, samozřejmě jsme je neodmítli. Vitana, Zlaté stránky, Zlatopramen a tak podobně.

Nespouštěli jsme však oči z toho, co byl náš cíl. Objížděli jsme Berlín, Vídeň, Paříž, Londýn a prodávali svůj příběh. Na vrcholu tohoto snažení jsme měli za klienty Panasonic Europe ve Wiesbadenu, BMW Central Eastern & Southern Europe v Salzburku, Delectu ve Varšavě a Coca-Colu v Moskvě. Například pro Coca-Colu jsme dělali globální kampaň na energy drink Burn, který na Ukrajině a v Rusku dělal 80 % světových prodejů. Kampaň se dělala přímo s Atlantou, vyráběla se v Londýně a v Praze a běžela v mnoha zemích světa. Měli jsme své ústředí v Praze, pobočku v Moskvě a zastoupení ve Varšavě. Tři kluci, co si sami udělali kancelář Vinohradech, bez klienta a bez jakékoli centrály s globálními kontrakty. Umíme totiž pracovat se značkami na světové úrovni. Když už to vypadalo, že bychom mohli vyhrát BMW pro celou Evropu, přijelo za námi evropské vedení TBWA jako obhajitel tohoto klienta a nabídli nám, ať převezmeme jejich pražskou kancelář. Do té doby nás v Praze vlastně nikdo moc neznal.

V roce 2014 jsme to vzali a všechno se změnilo. TBWA Praha nás kompletně změnilo. Kdysi by se řeklo „odříkaného chleba nejvíce“. Od té doby děláme klienty jako Penny Market, Česká pošta, Mlékárna Kunín, Bohemia Chipsy, ČEZ a jsme za to opravdu vděční a děláme to rádi. Jen by se dalo říct, že člověk míní a pánbů mění...

Loni jsme vyhráli UniCredit Bank Česko a Slovensko a také mobilní telefony Vivo. Několikrát jsme si na sebe nechali udělat průzkum, ve kterém byli přední čeští marketéři dotazováni, co tedy vlastně ví o Hullabaloo. Potvrdilo se to, co jsme si řekli neskromně hned na začátku. Hullabaloo vážně dobře rozumí značkám a dokáže kreativně a strategicky velmi dobře dohlédnout na to, aby konzistentně komunikovaly ve všech svých kanálech. Asi proto jsme brand agenturou pro ČEZ, UniCredit Bank a Penny Market. Dříve jsme to dělali v Atlantě či Moskvě a dnes to děláme v Praze. Jen v Praze naplno vlastně až tak od roku 2015. Proto možná spoustu našinců překvapí, že letos slavíme 15 let. Něco si přejte, právě jsme sfoukli svíčky na dortu!

