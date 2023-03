Hušek a Zima z vedení Seznamu: Koupě Borgisu stále čeká, co řekne úřad. Deník Právo zachováme

Tištěný deník Právo má vycházet dál i pod novým majitelem, kterým se má stát Seznam.cz, největší hráč na českém internetovém trhu. „Čekáme na rozhodnutí regulátora, v tuto chvíli není žádný plán zavírat print,“ řekl v rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem člen představenstva Seznamu Matěj Hušek. Podle Pavla Zimy, dalšího člena představenstva Seznamu, společnost Borgis, která Právo vydává, „roky benefituje“ právě z obsahové spolupráce s českou internetovou jedničkou. „Díky tomu, že má velmi dobře vyřešenou online nohu svého byznysu, má dostatek peněz na rozvoj svého druhého produktu, tištěného deníku Právo,“ míní Zima a dodává: „Osobně vnímám Právo jako nejlepší noviny na trhu a myslím, že je to i díky spolupráci se Seznamem. Na těch novinách je vidět, že se extra nešetří na obsahu - na fotkách, na zdrojích, na novinářích, na produkci.“ V letech 2020 a 2021 se tržby Borgisu blížily 600 milionům Kč a v obou letech bylo vydavatelství ziskové. Předloni zisk činil téměř 18 milionů Kč, rok předtím čtyři miliony. Podle Huška má Borgis navíc stále „silné printové know-how“.

Sledujte celý rozhovor (1 hodina a 48 minut) už teď na platformě HeroHero

Seznam.cz, který patří Ivu Lukačovičovi, oznámil převzetí Borgisu, vydavatelství, jež vlastní šéfredaktor Práva Zdeněk Porybný, už na sklonku loňského roku. Čtvrt roku poté stále čeká na rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž, který transakci od konce prosince posuzuje. „Akvizice musí proběhnout podle litery zákona,“ předeslal Hušek. „V tuto chvíli neovládáme Borgis, čekáme, až antimonopolní úřad rozhodne. Jsme relativně optimističtí, že rozhodne brzy a nebude klást žádné překážky této transakci,“ uvedl. Komplikace ze strany Úřadu pro hospodářskou soutěž manažeři Seznamu nepředpokládají. „Nevidíme důvod,“ říká Zima. „Weby Novinky.cz, Sport.cz a Super.cz vždycky patřily Seznamu a Borgis pro ně ‚pouze‘ dodával obsah,“ připomněl Hušek dosavadní nastavení.

Pokud by přesto úřad transakci nepovolil? Stav je takový, že stávající smlouva s Borgisem o dodávce obsahu pro tři zmíněné weby je uzavřena do konce letošního roku. „Pak bychom se museli postarat, aby Novinky, Sport a Super byly dál obsahově saturované, jednou z variant je postavit si vlastní redakci,“ projektuje Hušek. Stávající redakci tří zmíněných titulů tvoří podle Zimy okolo stovky lidí. „Pokud by toto mělo podpořit diverzitu na českém mediálním trhu, myslím, že takový úkol by to asi nesplnilo,“ podotkl Hušek k případnému úřednímu zamítnutí probíhající transakce.

Jak poznamenal Pavel Zima, převzetí Borgisu Seznamem není nová myšlenka. Už v roce 2013 přitom Lukačovičův Seznam.cz v Porybného Borgisu získal podíl 33,6 %. „Borgis před dvaceti lety udělal rozhodnutí, že nebude budovat vlastní online, ale pustí se na cestu spolupráce se Seznamem. A ta teď po dohodě, kterou jsme udělali se Zdeňkem Porybným, majitelem Borgisu, před deseti lety, spěje k finále, to je využití opce na koupi zbývajícího podílu v Borgisu,“ uvedl Zima.

Samotný Seznam.cz přistoupil koncem loňska k zeštíhlení stavu, mimo jiné v redakci svých Seznam Zpráv. To podle Huška bylo součástí personální redukce v celém Seznamu, jež se dotkla „nízkých jednotek procent“ zaměstnanců: „Když jsme loni plánovali, připravovali jsme se na to, že letošní rok nemusí být ekonomicky zrovna růžový. Úsporná opatření proběhla napříč celým Seznamem - nejen redakcemi, ale i produktovými divizemi, obchodem či marketingem. Dopad do redakce nebyl nakonec tak dramatický, třeba v produktových divizích se šetřilo hodně,“ uvedl Hušek. „Seznam.cz personálně rostl řadu let. Jednou za čas se zastavit, obzvlášť když se blíží komplikovaný rok, podívat se na náklady a firmu zefektivnit, je správně.“

V roce 2021, z něhož jsou známy zatím poslední výsledky, Lukačovičův Seznam.cz zaměstnával průměrně 1.708 lidí, zvedl tržby o 13 % na 5,6 miliardy Kč a jeho zisk před zdaněním se zvýšil o 22 % na 1,96 miliardy. Jak zatím bez dalších podrobností teď říkají manažeři Seznamu, růst obratu firmy má pokračovat.

O čem manažeři Seznamu dál v rozhovoru mluví Převzetí vydavatele deníku Právo Seznamem bylo jen jedním z témat téměř dvouhodinového rozhovoru. Jaká další témata jsme probrali? Jak Seznam vedle sebe pozicuje Novinky.cz a Seznam Zprávy?

Newsfeed - co má dnes za hlavní problém a jak to Seznam řeší?

V čem spočívá živá debata o větším podílu pro partnery Newsfeedu?

Jak Seznam přistupuje k ukazateli pageviews?

Seznam a placený obsah: dosavadní přístup a možný vývoj

Bude Google a Facebook platit Seznamu za užití obsahu?

Velké téma: umělá inteligence a jak k ní Seznam přistupuje

Co přijde po cookies: nová identifikace uživatelů českého internetu

TV Seznam a Seznam IPTV. Jak internetová jednička pojme televizi?

Sledujte celý videorozhovor (1 hodina a 48 minut)

Šéfredaktor Médiáře Ondřej Aust mluví s hybateli médií a marketingu v Česku Vždy ve středu předplatitelé na HeroHero získávají kompletní, zhruba hodinový rozhovor

RSS feed pro poslech v Apple Podcasts a Google Podcasts

možnost pokládat otázky dalším hostům Pak vždy ve čtvrtek ukázky zdarma na platformách YouTube jako video

jako video Spotify jako audio

jako audio Apple Podcasts jako audio

Podívejte se na ukázky předchozích rozhovorů