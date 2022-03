Igor Němec bude Radě ČT pomáhat se stížnostmi až do konce roku

Radní České televize žádají Českou televizi, aby i nadále platila Igoru Němcovi za pomoc při vyřizování diváckých stížnosti. Pomocníka pro přípravu podkladů si kontrolní orgán vyžádal loni v prosinci, a to na dobu tří měsíců. Dnes přišel předseda rady Pavel Matocha s usnesením, aby někdejší primátor Prahy a bývalý předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů pomáhal radním až do konce roku. Němec by měl za svou práci stejně jako dosud dostávat maximálně 10.000 Kč měsíčně.

„Dnešním dnem končí dohoda o provedení práce s doktorem Němcem. S prací jsem byl velmi spokojen, požádal bych proto generálního ředitele, aby byla dohoda o provedení práce za stávajících podmínek prodloužena do konce roku,“ uvedl Matocha. Pro příslušné usnesení hlasovali všichni radní kromě absentujícího Reného Kühna a kromě Martina Doktora, který se zdržel.

Němcův kontrakt přitom může trvat delší dobu než mandáty samotných radních. Vláda se totiž chystá novelizovat způsob volby do rad a návrh počítá s tím, že všichni stávající radní České televize a Českého rozhlasu nejpozději na přelomu srpna a září skončí a budou nahrazeni novými.

Němec pro Radu ČT vykonává pouze administrativní práci, nemá žádné pravomoci, zdůrazňoval Matocha v prosinci. „Věříme, že dojde ke zprofesionalizování a že tím agenda bude řešena pružněji, než je tomu teď,“ prohlásil na konci roku předseda Rady ČT. Generální ředitel ČT Petr Dvořák, který se z dnešního jednání omluvil, tehdy namítal, že rada má k dispozici dostatečný sekretariát a Němec navíc nemá zkušenosti z médií. „Pokud cílem je vytvořit trafiku pro vašeho dlouholetého přítele, chápu, že vám moje argumenty nezní dobře, ale myslím si, že není správné přijímat člověka navíc,“ vzkazoval Dvořák do Matochovi. České televize přesto s Němcem dohodu o provedení práce uzavřela.

Výroční zpráva o činnosti ČT schválena

Rada dnes také jednohlasně schválila výroční zprávu o činnosti České televize za rok 2021. Do konce března ji totiž musí odevzdat poslancům a sněmovna ji teď ze zákona bude schvalovat. Bod se obešel zcela bez diskuse. Situace se tak diametrálně lišila oproti loňskému roku, kdy radní za bouřlivých okolností přijali výroční zprávu s výtkou o nedostatečném zastoupení SPD ve zpravodajských a diskusních pořadech. Zpráva za rok 2020 ale narazila ve volebním výboru sněmovny, který má ve své gesci média. Výbor letos v únoru v únoru doporučil sněmovně, aby dokument právě kvůli zmíněné pasáži neschválila.