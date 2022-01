In creative buduje komunitu spolupracujících agentur

Brněnská digitální agentura In creative rozšiřuje svou síť spolupracujících partnerů. Za účelem ještě komplexnější nabídky služeb pro své klienty agentura dlouhodobě spolupracuje s webdesignovou agenturou PUXdesign, nově pak spojila u některých projektů síly se studiem Webite a agenturou Evolution Marketing.

„Cílem spolupráce není jen rychlejší a kvalitnější odbavování zakázek. Chceme především vzájemně sdílet know-how, a to jak na úrovni komunity spolupracujících marketérů, tak na straně klientů. Klient, který nám dokonale rozumí, je totiž ten nejlepší partner,“ prozradil na úvod Jakub Horáček, CEO agentury In creative.

Zatímco In creative se dlouhodobě specializuje na komplexní služby digitálního marketingu, PUXdesign a Webite jsou specialisté na tvorbu webů, jejich funkčnost a vzhled. „Klientům chceme vždy nabídnout to nejlepší. Proto je skvělé, že v naší komunitě máme odborníky z různých oblastí a společně vždy najdeme tu správnou cestu,“ doplnil Aleš Skoupý, COO In creative.

Dlouhodobým partnerem In creative v oblasti tvorby webů a e-shopů je PUXdesign řešící například nový e-shop pro klienta KitchenAid. „S In creative spolupracujeme na projektech už několik let. Vážíme si jejich odbornosti v oblastech digitálního marketingu i lidského přístupu. Coby developeři komplexních webových a e-commerce řešení se s jejich portfoliem vhodně doplňujeme,“ potvrdil společnou vizi CEO Tomáš Hložánek.

S tvorbou webů, ale i grafiky, videí či přistávacích stránek pomáhá agentuře In creative také studio Webite. „Jsme rádi, že si můžeme naši produktovou nabídku vzájemně obohatit. Navíc jsme si s novými partnery sedli i lidsky, což je základ,” prozradil David Koutný za studio Webite, které stojí například za novou náborovou kampaní pro KBC Group, kde In creative zajišťuje online část kampaně.

Zbrusu nová spolupráce pak vznikla mezi In creative a agenturou Evolution Marketing, která přebírá obsah sociálních sítí některých klientů. „Dlouhodobě jsme se poohlíželi po partnerovi, kterému bychom mohli pomoci v růstu a třeba s ním i sdílet dílčí části některých našich projektů. V Evolutionu jsme získali spolehlivé kolegy, kteří nám pomohou a také nás naučí spoustu nového,” prozradil Jakub Horáček.

Spolupráci si pochvaluje i Lukáš Bureš, CEO Evolution Marketing: „Pokud chcete v dnešní době držet krok s ostatními, musíte se pořád učit, mít silného partnera i oponenta. My ho našli v In creative.“

„Jsme otevření dalším spolupracím“

In creative usiluje o rozšiřování komunity, která sdílí podobné hodnoty, know-how a přístup k práci. „Chceme, aby celá naše síť nadále rostla, a to jak odborně, tak kapacitně. Proto se otevíráme i dalším agenturám, abychom se vzájemně obohatili a společně sdíleli znalosti, projekty a třeba i samotné specialisty,“ uzavřel COO agentury Aleš Skoupý.

Text je součástí placené spolupráce s agenturou In creative