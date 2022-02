Influencer marketing v MSL vede Adéla Vašíčková

Na pozici head of influencer marketing nastupuje do PR agentury MSL Adéla Vašíčková. Ujímá se tak vedení týmu se zaměřením na spolupráci s influencery a kreativní řešení nejen pro online kanály klientů jako Mars, Procter & Gamble či Coca-Cola. Do agentury se vrací naplno po mateřské. Pozice byla od léta neobsazena, předtím tým vedla Tereza Horňáková. Vašíčková prošla několika agenturami, včetně AMI Communications. Od roku 2015 pracovala v Kindredu, kde měla na starosti zejména klienty z oblasti lifestylu a rychloobrátky (Philip Morris, Huawei nebo Česká Miss).