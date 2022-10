Interaktivní prodejní kanál místo obyčejného PDF katalogu. Díky českému nástroji ecPaper

Představíte nám nejdřív krátce firmu Opportunus?

Firma Opportunus působí na online trhu přes 10 let, náš hlavní byznys jsou weby a aplikace agregující katalogy a slevové letáky typických řetězců a hypermarketů i menších retailerů. Jsou to weby a aplikace určené pro koncové spotřebitele, kteří hledají zlevněné mléko, pivo nebo třeba dětské pleny či sedací soupravu. Databáze obchodů a letáků už je obrovská, a zjednodušeně řečeno u nás uživatelé najdou slevové nabídky všech důležitých obchodů ze všech běžných maloobchodních oborů. Náš obchodní model je založen na reklamě. Aktuálně působíme v 61 zemích světa, do konce roku by to mělo být rovných 70.

V rámci diverzifikace se poslední zhruba rok zaměřujeme i na sektor B2B, i proto jsme v minulém roce více zainvestovali do nástroje ecPaper. Ten je určený všem firmám, které vyrábějí nebo prodávají nějaké zboží a chtějí ho prezentovat co nejefektivněji online, a místo statických PDF chtějí používat interaktivní katalogy.

Co máte ve firmě na starosti?

Jako provozní ředitel a zástupce generálního ředitele a majitele se mě více nebo méně dotýkají všechny oblasti firemního života, nicméně v poslední době se věnuji hlavně rozvoji nových aktivit v segmentu B2B.

Jak lze popsat několika větami nástroje ecPaper a ecMaker?

Produkt ecPaper je software, který poskytujeme formou licence klientům z řad obchodních a výrobních firem. Je určen každému, kdo chce nabízet své zboží pomocí katalogů. Ty firmy běžně ukazují ve formátu PDF, který je určen v podstatě jen k pasivnímu prohlížení, ale chybí mu jakákoliv interaktivní nadstavba. Nástroj ecPaper jednoduše změní PDF na interaktivní katalog, který je nejen jednoduchý na správu i prohlížení, ale hlavně se stává prodejním online kanálem. Každý, kdo si ho prohlíží, se může snadno kliknutím třeba na obrázek produktu dostat rovnou do e-shopu, kde realizuje nákup. Zatímco katalog v PDF je tedy jen statická verze papírového katalogu, pomocí katalogů ecPaper se realizují přímo prodejní konverze.

Druhý nástroj – ecMaker – dáváme k dispozici zdarma, je to jednoduchý nástroj na vlastní tvorbu katalogů. Výstup se sice nemůže kvalitou měřit třeba s prací grafického studia, na druhou stranu nezatěžuje firmu žádnými náklady a je ideální pro jednoduché katalogy či letáky třeba na nějaký veletrh nebo speciální akci.

Oba nástroje jsou jednoduché a intuitivní, předvedení trvá 10 nebo 15 minut. A máme zkušenost, že u našich klientů ho obsluhují třeba brigádníci nebo juniorní zaměstnanci, není k tomu potřeba žádná speciální technická či grafická dovednost.

Jsou tedy tyto nástroje unikátní, nebo existuje i nějaká další konkurence na trhu?

Nástrojů na zpracování PDF katalogů je na trhu samozřejmě více, ale pokročilé funkce zdaleka všechny nenabízí. A v případě naší vychytávky – indexace obsahu katalogu pro Google a dalším vyhledávače – jsme, pokud víme, jediní, u nikoho z našich konkurentů jsem tuhle funkcionalitu nenašli. Nemají ji samozřejmě ani běžné PDF katalogy.

Drtivá většina konkurentů jsou mezinárodní firmy, které na českém či slovenském trhu určitě nenabízí lokální přístup. Nám se zatím daří pro každý trh zajistit jazykově perfektně vybavené obchodníky i pracovníky podpory, takže klientům odpadá jazyková bariéra. A zatím jsme schopni všem klientům vycházet vstříc i v případě požadavků na různé individuální úpravy i tam, kde by se s nimi naši konkurenti zřejmě vůbec nebavili.

S jakými klienty už spolupracujete?

Jen v Česku používají ecPaper přes dvě desítky firem, včetně renomovaných značek, jako jsou Sparkys, Den Braven, Asko nábytek či Pro doma. Zhruba rovným dílem se dělí na firmy působící v B2B a v B2C.

Míříte pouze na lokální trh, nebo se chystáte expandovat dále do zahraničí?

Na českém trhu jsme loni začali, ale míříme i dále. Už několik měsíců jsme aktivní na Slovensku, v testování jsou i další trhy, rozjednané licence máme například v Jihoafrické republice nebo ve Slovinsku. A chystáme se na další a další.

Slovensko zní zajímavě, máte tam už konkrétní plány na spolupráce?

Na Slovensku už máme dojednaných a rozběhnutých několik klientů, včetně top značek, jako jsou Bambule nebo Teta drogerie.

Jak vidíte budoucnost těchto nástrojů například za 5 až 10 let?

Trend větší interakce jakýchkoliv propagačních materiálů, tedy i katalogů, bude samozřejmě pokračovat. Věříme také v zapojení technologií umělé inteligence (AI) při samotném vytváření, respektivě úpravě katalogů. Už teď se snažíme do ecPaperu přidávat možnost automatického importu dat a podobné funkce, a věřím, že se jak náš nástroj, tak celé odvětví v tomto ohledu posunou ještě mnohem dál.

Text je placenou propagací společnosti Opportunus