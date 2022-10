Internetová DVTV chystá vlastní televizní kanál

Internetová televize DVTV přiblížila, jak hodlá fungovat od začátku příštího roku, poté, co vyprší její kontrakt s vydavatelstvím Economia. Symbióza trvala osm let, začala v roce 2014, ale teď se Economia rozhodla produkovat si video vlastními silami, interně. Koncem letošního roku doběhne aktuální, tříletá smlouva vydavatelství s DVTV. Projekt, jež provozuje firma Online Partners, kterou rovnými díly vlastní moderátoři Daniela Drtinová a Martin Veselovský a editoři Jan Rozkošný a Jan Ouředník, se do budoucna hodlá spolehnout na své abonenty a také na vlastní platformy. Avizuje vlastní kanál v kabelových televizích a také „spolupráci se silným partnerem“ na internetu. Kdo to má být, to zatím majitelé DVTV neřekli.

„Po letech skvělé spolupráce s vydavatelstvím Economia se DVTV postaví na své vlastní tři pilíře, které umožní, abychom fungovali jako tvůrci obsahu, a nejenom to, ale abychom byli i důležitým hráčem na trhu,“ uvedl moderátor Veselovský na závěr středeční talk show DVTV před publikem v pražském kině Radost.

„První pilíř jsou naši předplatitelé,“ doplnila moderátorka Drtinová. „Druhý pilíř je televizní kanál. Zažádali jsme o IPTV licenci, která nám umožní vysílat v kabelových televizích, a to nejen produkci a obsah pod hlavičkou DVTV. Začali jsme spolupracovat se společností Tivio, momentálně vytváříme celé nové prostředí kolem DVTV, včetně kompletní sady aplikací jak pro mobilní telefony, tak po chytré televizory, a ve spolupráci se silným partnerem hodláme udržet naši prezenci i na internetových platformách,“ přiblížil Veselovský.

„V ideálním případě bude IPTV kanál - nebo DVTV kanál - místem, kde najdete 24/7 běžící, zejména mluvený obsah ve velké většině od tvůrců třetích stran,“ řekla Drtinová, opět bez dalších podrobností.

Třetím pilířem budou podle Veselovského projekty podobné těm, které vznikaly v partnerství se značkou Mercedes (rozhovory natáčené v autech za jízdy), s Cenami SDG udělované Asociací společenské odpovědnosti nebo s energetickou společností E.On. „A zároveň se těším na nový newsroom a nové studio,“ zakončila moderátorka Daniela Písařovicová, která se k projektu připojila loni.