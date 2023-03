Internetová Mall.tv změní název na Fame Play

Online videotéka Mall.tv produkční společnosti Czech Video Center se podle plánů přejmenuje. Od dubna ponese název Fame Play. Příslušnou značku si už Czech Video Center, sesterská firma mediálního domu Czech News Center, tento měsíc zaregistrovala jako ochrannou známku, další zaregistrovanou značkou je Fame Engine. „Fame Play je finalista,“ potvrdil Médiáři šéfproducent Mall.tv Lukáš Záhoř. „Od letošního dubna bychom měli fungovat pod novou identitou,“ avizoval už dřív.

Opustit slovo Mall v názvu bylo dané kontraktem, který souvisel s nedávným prodejem celé Mall Group do rukou polského Allegra. Czech News Center a Czech Video Center jako součásti mediálního konglomerátu Czech Media Invest a právě Mall Group byly do té doby vlastnicky propojené – v Mall Group kromě skupin PPF a Rockaway Capital měla podíl EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče, kterým patří také Czech Media Invest. Internetová televize Mall.tv přitom byla jedním z několika subjektů, které do prodeje Allegru nebyly zahrnuty.

Společnost Czech Video Center vznikla začátkem roku 2021, od června 2022 pak produkce funguje zcela nezávisle na „mateřském“ e-shopu. Vvyrábí obsah jednak pro Mall.tv, jednak pro partnery jako Český olympijský výbor (Czech Team TV), Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (KVIFF.TV) či klasické televize (Svět motorů a BeerMaster Česko, pro Novu Action, Luděk Staněk se zlobí pro Prima Cool). Výroba na zakázku už tvoří zhruba 80 % její celkové produkce.

Pro distribuci vlastních videopořadů hodlá Mall.tv, respektive Fame Play nadále využívat Stream.cz (Seznam.cz) a především vertikální videa globálních platforem YouTube (Shorts), Instagram (Reels) a TikTok. Dosavadní vlastní platformu upozadí a využije ji pro partnerské projekty.

