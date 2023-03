Internetový Kinobox po 15 letech redesignuje, propojuje se s videotékami

Třicet let poté, co se značka Kinobox objevila v České televizi, a 15 let poté, co funguje na internetu, se stejnojmenný web představuje v novém designu a s novými funkcionalitami. Kromě čerstvější grafiky tak Kinobox.cz nabídne propojení celkem s 21 streamovacími platformami jako Netflix, HBO Max, Disney+, Voyo, Prima+ či iVysílání, filmy zdarma od distributorů Bontonfilm, Magic Box a Aerofilms (zpočátku to má být asi 600 snímků, postupně jich přibude) či možnost importu hodnocení a komentářů z webových databází ČSFD.cz (už funguje) a FDB (chystá se). Kromě toho zachovává i přehled filmů, seriálů, jejich žebříčky a také články.

Změna přichází tři čtvrtě roku poté, co Kinobox od jeho zakladatele Petra Vachlera koupila technologická společnost Livesport Martina Hájka a Jiřího Mareše. Filmový web provozuje stejnojmenná firma Kinobox, kterou ovládá Hájek jako fyzická osoba, a řídí ho Radim Horák, který s Hájkem též buduje divadelní videotéku Dramox.

Propojení s videotékami má probíhat na základě automatizovaných feedů, uživatel by tak měl na webu vidět všechny novinky, které jednotlivé služby uvedou, a bude mít možnost vylistovat si je jednak podle konkrétních služeb, jednak podle dalších kritérií (žánr, české titulky, český dabing). Spolupráce podle Horáka nezahrnuje provize od streamovacích služeb pro Kinobox, obchodní model webu tak nadále stojí na reklamě. Tou budou osazeny také filmy od zmíněných distributorů vysílané zdarma.

Obsah webového Kinoboxu tvoří 12 lidí, v čele s filmovým publicistou Kamilem Filou. Kromě jeho videí bude na Kinoboxu nově k dispozici také tvorba youtuberů zaměřených na film, jde o youtubové kanály Medojed, Hroty Algernona a Filmová Sedmička.

Web je nově responzivní, dosud nebyl, už od této změny si tak tvůrci slibují růst návštěvnosti. Většinu návštěv totiž už teď má právě z mobilů, pro něž dosud nebyl uzpůsoben. Podle NetMonitoru se návštěvnost webu letos v lednu blížila milionu lidí.