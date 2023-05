Investice do reklamy a marketingu loni stouply na 130 miliard Kč

Investice do reklamy a marketingu v loňském roce vzrostly o pět miliard na 129,7 miliardy Kč. Letos by měly vzrůst o 5 % na 136 miliard korun. Predikovaný nárůst investic do reklamy je v meziročním srovnání sice vyšší než loňská 4 %, ale přesto se očekávalo výraznější navýšení. Situaci ale zkomplikovala mimo jiné válka na Ukrajině a ekonomická a energetická krize. Uvedla to Asociace komunikačních agentur (AKA).

„Celkový objem komunikačního trhu v Česku nadále roste. Marketéři očekávají, že dynamika růstu v letošním roce akceleruje rychleji než v roce předchozím,“ řekl předseda sekce aktivačních agentur AKA David Čermák. Komunikační obor podle něj trápí hlavně nejistota v dlouhodobém výhledu.

Zhruba 60 % z celkových investic tvoří výdaje na reklamu v médiích. Ceníková hodnota mediální reklamy se loni zvýšila o 12 miliard na 125,7 miliardy Kč. Skutečné výdaje na reklamu jsou ale zhruba o třetinu nižší, tedy okolo 80 miliard Kč. Zbytek tvoří nemediální aktivity, tedy marketingové akce, mobilní a online podpora prodeje, interní komunikace a podobně.

Předpokládané investice do marketingu letos mírně rostou v mediální i nemediální sféře, uvedla AKA. V mediální sféře odhaduje asociace nárůst o 6 %, což je dvojnásobný nárůst proti nemediální. Největší část investic stále proudí do online a mobilní podpory. Meziročně nejvyšší nárůst investic ale zaznamenává produkce pro mediální kanály.

„Očekávaná dynamika růstu v nemediálních kanálech, tedy aktivačních kanálech, budou plus tři procenta,“ uvedl Čermák. Post-covidové trendy v marketingu podle AKA jasně hovoří ve prospěch levnějších a rychlejších online aktivit, influencerů a videoobsahu. Stále víc je skloňována i umělá inteligence (AI), jeden z nejvíce diskutovaných fenoménů posledních měsíců.

„Televizní inflace se vrátila zhruba na úroveň roku 2020. S ohledem na pozici televize v reklamních rozpočtech se předpokládá, že celková mediální inflace se bude pohybovat v podobné výši, respektive v intervalu 10 až 15 %. Příliš se nebude lišit od tržní inflace (15,1 %),“ dodal výkonný ředitel Asociace mediálních agentur Ondřej Novák.

Žebříček největších zadavatelů do reklamy se nemění. Nejvíce investují do reklamy potravinové řetězce, které stabilně zaujímají místo v první desítce. Druhým nejsilnějším segmentem je bankovnictví a pojištění, elektronika a domácí spotřebiče, farmaceutické přípravky a nově se do první pětice probojovaly i rekreační činnosti. Největším zadavatelem je Lidl Česká republika (28 %), následují Sazka (22 %) a Kaufland Česká republika (15 %). Naopak snížení investic mezi top zadavateli zaznamenala Alza, která však i přesto zůstává na šestém místě. V top 10 nadále figurují Albert Česká republika, Simply You Pharmacauticals, Mountfield, Billa, HP Tronic Zlín a Henkel ČR.

Český trh z pohledu marketingu a reklamy kopíruje celosvětovou situaci, kde výdaje do reklamy dosahují 8,3 %. Komunikační průmysl je jedním z oborů, ve kterém je největší podíl lidské práce. Náklady na odbornou lidskou práci tvoří až 50 % nákladů v oboru. Platy marketingových pracovníků v Česku se letos zvedly o 7,3 %.