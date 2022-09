IS Produkce přesídlila na „zlínský kopec snů“

Zlínská společnost IS Produkce, jež se věnuje filmové produkci i reklamní tvorbě, změnila po 15 letech svou adresu a z centra Zlína se přestěhovala na Kudlov. Nově bude působit v areálu filmových ateliérů, které vznikly ve 30. letech minulého století k natáčení reklamních filmů společnosti Baťa.

Majitel IS Produkce Martin Gazda před dvěma lety představil záměr oživit tradici v místě spojeném se vznikem filmu ve Zlíně a postavit tam nový produkční dům, v rámci snahy podílet se na návratu filmového průmyslu zpět do regionu. Plocha chystaného ateliéru uvnitř nového produkčního domu měla mít 250 metrů čtverečních a projekt měl stát 40 milionů Kč. „Nyní jsme našemu dlouhodobému cíli sice zase o krůček blíž, ale před dvěma lety jsme měli plány trochu větší. Bohužel covid a stávající ekonomická situace nás v našem rozvoji trochu přibrzdila,“ vysvětluje Gazda, proč stavbu vlastního produkčního domu jeho firma nahradila rekonstrukcí prostor v budově Filmového uzlu, kde v srpnu obsadila 4. a 5. patro. Pro natáčení zatím využívá původní přilehlý ateliér Stodola, který se zde zachoval z doby vzniku filmových ateliérů.

Vizi postavit špičkově vybavený vlastní ateliér Gazda nevzdává: „Rádi bychom v horizontu roku postavili na ploše téměř 600 metrů čtverečních moderní ateliér, který našemu týmu pomůže vytvořit zázemí pro kvalitní filmovou tvorbu a přiláká tak do Zlína producenty z Česka i ze zahraničí.“

IS Produkce jako největší filmové produkční studio na Moravě natáčí prezentační filmy, televizní, online i rádiové spoty. Pracuje pro klienty jako Esteé Lauder, Notino, Česká národní banka, Green-Swan Pharmaceuticals, Hornbach, Penny, Blue Style, Živý Zlín, statutární město Zlín, Zoo Zlín, Asko, Climax či Barum Continental. Začátkem začátku 2023 uvede do kin film Dvě slova jako klíč, který opět vzniká ve spolupráci s režisérem Danem Svátkem a spisovatelem Josefem Formánkem. Podle Formánkova autobiografického románu už byl ve Svátkově režii natočený snímek Úsměvy smutných mužů. IS Produkce se také podílela na realizaci filmů Můj příběh a Smečka, které vznikaly mimo jiné i ve zlínských lokacích.