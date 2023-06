„Ivan Trojan na steroidech! Koncept Havasu pro České dráhy se ne a ne vyčerpat“

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 21.-22. týden 2023 Havas Prague: Mezinárodní cestování (74 %)

značka, klient: České dráhy Triad: Nová dimenze arašídové chuti (66 %)

značka: Horalky, klient: I.D.C. Holding VMLY&R Prague: Tak určitě! (53 %)

značka: Kaufland, klient: Kaufland Česká republika Zaraguza: Škoda Plus 2023 (49 %)

značka: Škoda Plus, klient: Škoda Auto Future Bakery: Billboardy pro váš byznys (47 %)

značka: Plakátov.cz, klient: BigBoard Praha Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 70 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 20 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. České dráhy vezou Trojana s kulturisty do Vídně

„Ivan Trojan, tentokrát v roli profesora umění, jede se skupinou studentů navštívit slavné vídeňské galerie. Nejdřív se ale musí vypořádat s trojicí namakaných kulturistů, kteří výpravě zasedli místa. A že si s touhle komplikací snadno poradí? No jasná páka!“ představuje agentura Havas svou další kampaň pro národního dopravce České dráhy. Televizní spot láká cestující na výlet do Vídně a dalších evropských metropolí. Prvotní zápletka vychází z reálné zkušenosti cestujících: je lepší koupit si k jízdence rovnou i místenku, zvlášť když vyrážíte vlakem na delší trasu. A námět na celý příběh spotu vznikl tím, že kreativci Havasu propojili klíčová slova zadání, výlety za kulturou i turistikou, do kulturistiky. Z Rakouska totiž pochází slavný kulturista Arnold Schwarzenegger, který má ve vesnici Thal „svoje“ muzeum. A když jedna partička jede do Vídně za díly slavných rakouských malířů Klimta, Schieleho nebo Kokoschky a druhá za svým idolem „Árným“, může vše vyústit do překvapivé pointy. „S vyhraným tendrem jsme lehce upgradovali dosavadní koncept, ve kterém Ivan Trojan jako tatínek jezdil na výlety s rodinkou. Teď už se bez ní obejdeme, což nám umožňuje přidávat další postavy, aby byly spoty pro diváky ještě zajímavější a zábavnější,“ vysvětluje kreativní ředitel Havasu Petr Čech. Ve spotu si zahrálo trio kamarádů a kulturistických influencerů Antonín Hodan, Milan Šádek a Vojta Koritenský, jehož hlas bude slyšet i v rádiovém spotu. Studenty umění zase ztvárnili skuteční studenti a studentky pražských uměleckých škol. Součástí kampaně jsou šestivteřinové bumpery a desetivteřinový sponzoringový spot se soubojem v páce. Pod kreativou kampaně je opět podepsána agentura Havas a režisér Ondřej Trojan se svojí produkcí THA. Kampaň je nasazená od 16. května v televizi, rádiu a na sociálních sítích.

Trojan... Tušil jsem, jak to dopadne, ale stejně jsem se těšil na pointu. Dobré. Tedy do momentu, když jsem si vzpomněl, jak jsem se pokoušel koupit jízdenky do Vídně.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Trojan na steroidech! Když máte hezky rozjetou kampaň a (předpokládám) souznění klient-agentura, můžete to takhle vyboostovat. Za mě jeden z vrcholů kampaně Českých drah. Která ale vlastně nemá propady. Divák si to užívá a vůbec neřeší, že to možná kdysi bylo inspirováno T-Mobilem.

Petr Bucha (Accenture Song)

Prostě boží. Trojan opět exceluje a tenhle koncept se, zdá se, stále nějak ne a ne vyčerpat. Upřímně? Už teď se těším na další pokračování, které z národního dopravce začíná dělat docela cool brand.

Filip Huněk (Actum Digital)

Ahajo, tak proto. Když jsem slyšel o kontrastech ve vídeňským umění, myslel jsem na rozdíl mezi Klimtem a Schielem, ne na rozdíl mezi Schwarzeneggerem a mnou v posilovně. Tyhlety trojanovky už jsou vyloženě kult-ovní. Slabší fór. Nojo, tak já du cvičit.

Petr Laštovka na drátě

Trojan, České dráhy a Rakúsko. To jednoducho nemôže dopadnúť zle. Herecká akce ako aj vtípeček kulturistiky sú skvelé. To vše doplnené vhodne zakomponovaným produktom aj priestorom. Už teraz sa teším na pokračovania!

Alžbeta Gburíková (Gen)

České dráhy a Trojan tenhle styl reklamy a humoru zkrátka umí. Nejlíp. Další povedený kousek do série.

Jan Pacas (Media Age)

V tomto je všetko, čo má efektívna reklama mať: silnú kreativitu, familiaritu, emócie, konzistentnosť, dej, jasnú message. Neuškodila by ešte málinko negatívnejšia emócia v úvode, aby mohla emočná krivka vystreliť nahor intenzívnejšie. Myslím si, že spot by ocenili aj kolegovia z Behavia. Sypejte na první místo!

Matúš Ficko (Triad)

„A vy sypejte.“ Úžasný!

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Skvělý upgrade stávajícího konceptu. Vtip s „kulturistikou“ a celková odlehčená tonalita funguje, aniž by vyvolala cringe. Snad lidi pochopí, že by si měli koupit rovnou i místenku k jízdence, což se možna trošku ztratilo, ale kulturistiku si určitě zapamatují. Bravo, Havas!

Amila Hrustić + kreáč DDB

Tenhle koncept jen tak neomrzí. Já se u něj vždycky bavim a teď to asi dosáhlo vrcholu. Takže výtečné pokoukáníčko, hoši.

Ondřej Souček

Není co vytknout. Trojan zkrátka zaboduje vždycky. Líbí se mi originalita myšlenky s místenkami. Spot má nápad, vtip, emoci a klade důraz na znění. Je tam i troška toho vzdělání. Zkrátka dobrá práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Ivan Trojan je nadále marketingovou tváří Českých drah a zatím se mu daří zachraňovat pověst proklínaného dopravce. Další z povedených spotů si tentokrát chytře hraje se slovy a dává oblíbenému herci možnost rozšířit svůj repertoár vlakových figurek. Příjemně se to sleduje a těším se na další přírůstky.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Long time no ČD v Katovně. Už mi ten Ivan Trojan začínal chybět. Kdyby byla kvalita služeb na takové úrovni jako kvalita jejich marketingové komunikace, máme se tu krásně!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Ok, vzdávám to a nebudu už nadále psát, že s vámi nejezdím, protože produkt bída. Reklamu máte dobrou a je to vaše, aktuálně, nejsilnější stránka. Bohužel.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Ale pozor, pozor! Tady naše dlouhodobá série dostává úplně nový šmrnc. Je to vtipné, hezky to odsýpá a dobře komunikuje krásy Vídně. Zbývá jen doufat, že si zákazníci nakonec pro cestu zvolí ČD.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Hrajeme si se slovy ve vtipném spotu s Trojanem pro ČD. Známe to, baví to české rodiny (nebo minimálně mojí mámu) a tak to asi funguje, i když kolik lidí si koupí jízdenku do Vídně, nevím. Popravdě bych teda nepoznal, že se nějak měnil koncept a když zazněla páka, čekal sem spíš učitele fyziky... Ale co ten by dělal ve Vídni...

Kuba Novák (Semibold)

Rád vidím, že České dráhy ve své nejnovější kampani s Ivanem Trojanem využívají sílu televizního vyprávění. Je zajímavé, že čtyřicetivteřinová reklama komunikuje jen jednu výhodu cestování s ČD, a tou je prodej místenek. Od tvůrčího týmu jde každopádně o povedený spot. Jsme svědky zajímavých postav a nepříjemné napětí se úspěšně vyřeší. Trojan v roli profesora umění, který používá mozek, aby porazil hrubou sílu, je zábavný. Hra se slovy kultura, turistika a kulturistika se mi moc líbí. Je také milé zaslechnout předehru Johanna Strausse II Die Fledermaus.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Disclaimer: v teenage věku jsem měl na zdi Arnolda, ne Schieleho. Pouštěl jsem si to vícekrát. A pokaždé tam našel něco nového. Tedy oceňuji promyšlený storytelling o kultuře, turistice a kulturistice, ale je to i svižně natočené. Věděli jste, že Ondra Trojan si to začal točit sám, jako rejža? Já ne.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

Já kvůli Trojanovi snad začnu jezdit vlakem. Jeho fóry mne prostě baví a stále funguje (narozdíl od produktu).

Martin Kupka (Better)

Vtipná scénka s Trojanem je jistota. Líbí se mi komunikace té kulturní rozmanitosti Vídně - od Arnieho muzea po echt umění. S těma místenkama to je ale horší. Teď to vypadá, že když si koupím místenku, tak mi to může zasednout kdejakej bambula a budu ho muset vyhnat silou.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

2. Nová příchuť Horalek se prezentuje jako smartphone

Tradiční značka Horalky od Sedity uvádí poprvé po několika desetiletích novou příchuť, Horalky Peanut Butter. Novinku představuje v kampani Nová dimenze arašídové chuti, která oslovuje primárně mladší cílovou skupinu (generaci Z) a dává si za úkol modernizovat značku. Nový komunikační koncept a strategii pro slovenský a český trh připravil tým v pražském Triadu. „Horalky není třeba představovat, v České a Slovenské republice je to legenda a s nadsázkou řečeno denní chleba mezi cukrovinkami. Síla značky spočívá v její jednoduchosti a tradici, na druhou stranu jsme si vědomi, že jejich neměnnost může být z dlouhodobého hlediska problém,“ říká Adriana Straussová, mezinárodní brand manažerka společnosti Sedita. „Proto jsme se po více než třech desetiletích ve společnosti Sedita rozhodli přinést něco nového, co by podpořilo originalitu Horalek a zároveň bylo dostatečně atraktivní pro mladé lidi. S komunikací novinky nám pomohl pražský Triad a pevně věříme, že se nám kampaní podaří oslovit a zaujmout širší publikum, než na jsme u Horalek běžně zvyklí.“ Kreativní idea konceptu si vypůjčuje jazyk velkých technologických společností a k Horalce Peanut Butter přistupuje jako k nejnovějšímu smartphonu. Nová příchuť se v komunikaci stává trendovou statusovou záležitostí, která nesmí chybět v kapse žádného moderního „městského“ člověka. „Cílem bylo ukázat, že Horalka je stále ve hře, a uvedení nové příchuti s tak legendární značkou je k tomu ideální příležitost. Kreativní nápad vznikl ve chvíli, kdy se na brainstormingu objevil slogan Horalky 2.0. - prostě upgrade klasiky. Odtud už byl jen krůček k nápadu dopřát Horalkám stejně zajímavý launch jako má například nejnovější iPhone. Tato výpůjčka jazyka technologických gigantů nám přišla nejen zábavná, ale z hlediska zapojení generace Z také funkční,“ uvedl Michal Pivarči, associate creative director Triadu.

Kampaň odstartovala produktovým teasingem na Reels Instagramu, které se zaměřovaly na výhody jednotlivých novinek. Pro influencery byla vytvořena speciální krabička po vzoru obalů chytrých telefonů. „Nechtěli jsme ve spotu vybočit z look and feel komunikace značky tak, jak byla nastavená doposud, jenom jsme mu dali svěží rámec. Aby Horalky působily jako smartphone, sáhli jsme po netradičních úhlech a pohybech kamery, přidali širokoúhlé close-upy na produkt v extrémních situacích, casting a fitting jsme přiblížili současným trendům. Důležitou složku tvoří samozřejmě hudba, nechali jsme si zkomponovat moderní track, který nám krásně dynamizuje střih,“ dodává art director kampaně Michal Dvorský.

Kampaň je on-air na začátku května na televizních obrazovkách, na venkovních plocháh a online na YouTube, Facebooku, Instagramu a bannerech. Spot a klíčový vizuál vznikal v úzké spolupráci s WeAre Production s režisérem Lubošem Rezlerem. O mediální nasazení se postaraly agentury Mindshare a Marketup (online).

To je moc dobré. Kreativní idea jako fík. A za tou myšlenkou, bohužel, podle mého soudu trochu pokulhává produkce, lépe řečeno production value. Kdyby klient přisypal do produkčního rozpočtu, mohla by to bývala být krásná věc.

Míla Knepr (Contagious CZ)

S myšlenkovým řetězcem „generace Z - smartphony - modernizace značky“ jsem v míru. Líbí se mi balíček pro influencery. Kde se ale podle mne tahle paralela nechává trochu unést sama sebou, je tvrzení „nová příchuť se stává trendovou statusovou záležitostí, která nesmí chybět v kapse žádného moderního městského člověka“. Ale cením snahu vykročit za stereotypy produktové kategorie! Rozhodně to není jen další zaměnitelné oznámení příchuti.

Petr Bucha (Accenture Song)

Za mě rozhodně dobrý pokus, jak omladit značku. Je sympatické, že se tradiční značka nebojí experimentovat, je to promakané, odmakané a krabička pro influencery je prostě ňuňu.

Filip Huněk (Actum Digital)

A víš co? Mně se to líbí. Pýnat batr rád nemám, ale celý tohleto kolem toho je fajn. Je to barevný, je to sladký, je to stereo. Jenom škoda, že ta příchuť není něco, co by chutnalo i mně. Tak zůstanu u starý dobrý tý před tím.

Petr Laštovka na drátě

Horalka ako iPhone! A ja tlieskam, a s radosťou pozerám spot za spotom. Teraz uvažujem či moju závislosť na telefóne nevymením za závislosť na horalkách.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Být to reklama na mobil, působí genericky, až to bolí. Twist na Horalku z toho ale dělá sakra svěží koncept, který mě svými vtípky (vícejádrový arašídový procesor) prostě baví. Navíc vypadá dobře v klasické televizní třicítce, bumperech i statice. Jen ta „nová dimenze“ chutná po klišé až přespříliš.

Jan Pacas (Media Age)

Cool! Kdyby ještě Horalky byly svolné k výraznému faceliftu svého vizuálu, pak bych po ní určitě častěji sáhnul. Kampaň ale skvělá.

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Kudos kameramanovi! I když myšlenka není tak silná, vizuálně se to moc povedlo. Je to hravé, dynamické, místy vtipné a udrží to pozornost. Škoda, že i klíčový vizuál není na úrovní videa, ale práce s influencery se povedla.

Amila Hrustić + kreáč DDB

Nová dimenze chuti? Stačí tohle u oldschoolovejch produktů typu Horalky? Připomíná mi to starýho slizáka, kterej se chce vetřít do partičky mladejch týpků. Veme si kšiltovku kšiltem dozadu, krátký jeansy a „kámo“ začne dávat za každý druhý slovo. A týpci si ho změřej a jeden z nich utrousí: „Vrať se do hrobu, jestli si kámo.“

Ondřej Souček

Líbí se mi nápad. Zpracování je na skvělé úrovni. Ať už záběry, tak zvolený tón. Propojení s mladými je super a je to ve spotu vidět. Nicméně i přesto to ve mně vyvolává pocit, že nezaujatý člověk si konektivitu a Horalku nedokáže spojit. Vidět jen samotný spot, bez vysvětlení, tak si řeknu „proč“?

Lukáš Machaníček (Optimio)

Moderní a svižné, přesto se nemůžu zbavit dojmu, že postavit celou kampaň na tom, že se arašídová Horalka představuje jako smartphone, prostě nedává smysl.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Tak to je hodně cool! Představení Horalek je takový správný out-of-box, ale doslova in-the-box. A příchuť slaný arašíd? Tak ta funguje i na mileniály... no... minimálně 90s kids. Příští víkend beru na Praděd!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Já jsem fanda Sedity, fanda Horalek a kreativa se mi líbí. Nic zázračného, hlavou spíše tak proletí, ale opráší značku a víc vlastně není třeba. Hnedka bych si jednu dal.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Z „nové dimenze arašídové chuti“ zrovna odvařený nejsem. Ale jinak je to přirovnání k mobilu docela povedené. Jsem zvědavý, jak na tuhle modernizovanou verzi Horalek zareaguje cílovka.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Za mě vítěz. Jasně, je to hodně půjčenej formát, ale za mě to pro Horalky maká. Furt vidíme produkt, dozvíme se „benefity“, vidíme situace, je to dobře natočený. Fungují i klíčáky, který jsou rozpoznatelný, produkt je tam hlavní a v pozadí je vidět, že jsme na výletě. Dokážu si představit, že stejný úhel záběru můžou teď Horalky rozvíjet do nejrůznějších situací a všechno to bude fungovat. Mně to prostě přijde jako dobrá reklama

Kuba Novák (Semibold)

Horalky se snaží navázat kontakt s novou generací spotřebitelů a na trh uvádí nový produkt. Značka se vydala osvědčenou cestou – pomocí analogie produkt propojuje s oblíbeným společníkem generace Z, kterým je chytrý telefon. Kampaň dobře vyzdvihává přednosti nových Horalek a ukazuje příležitosti, kdy je jíst. Spoty jsou jednoduché, vizuálně silné a zdůrazňují, že jde o novinku. Můžeme se jen dohadovat o tom, jestli má kampaň dostatečný potenciál poutat pozornost, přijde mi nicméně nová a neotřelá, takže podle mě může lidi přimět k tomu, aby nové Horalky alespoň vyzkoušeli. Vzpomněl jsem si na reklamu britské značky párků v rohlíku Greggs, která v roce 2019 představila novou generaci technologie veganských párků v rohlíku.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Sedita je můj oblíbený brand. Pracoval jsem kdysi na nové image značky. Horalky naštěstí nepostihl tak krutý osud jako Tatranky. Ty, přestože jsou původem ze Slovenska, úspěšně chuťově „odklání“ společnost Opavia pod stejným jménem (dvě stejně pojmenované značky vedle sebe existují už desetiletí právoplatným rozhodnutím obchodního soudu). Osobně - pokud chcete chuť, tak Tatranky od Sedity. A k té reklamě - Horalky jsou pro firmu rodinné stříbro, takže se musí sakra otáčet, aby obstály u nové generace. Takhle kampaň to snad dobře začala.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

Snažit se udělat produkt babiček generace Z „sexy“ jako iPhone (který už je vlastně mainstream), tak to je - řekněme - víc než odvážné. Uvěřitelnější by to pro mne bylo, pokud by došlo k výraznější produktové změně včetně obalu a značky. Za nápad s obalem pro influencery palec nahoru.

Martin Kupka (Better)

Nejvíc se mi líbí dotažení nápadu až do krabičky à la iPhone. Ve spotech už mi to připadá méně srozumitelný, spíš jsem si na začátku říkal, co to tam plácaj o rozlišení a otisku, ale nejsem generace Z, takže pro mě to vlastně srozumitelný být nemusí. Jinak zaměření na mladší cílovku je z toho jasný, takže zpracování asi spoko.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

3. Prodavačky Kauflandu se známou sportovní hláškou

Maloobchodní řetězec z německé skupiny Schwarz při mistrovství světa v hokeji představil v Česku reklamní spoty, v nichž vystupují jeho zaměstnanci a také extraligoví hokejisté. Kampaň s mottem Tak určitě! odstartovala spolu se světovým šampionátem na všech komunikačních kanálech. Postupně se objeví v televizi, rádiu, na sítích, billboardech a také v tisku. Ve videích z produkce Punk Film si zahráli Kryštof Hrabík, David Kaše, Adam Kubík a Jaromír Jágr. Část spotů uvidí veřejnost na podzim u vysílání tuzemské extraligy. „V nové hokejové kampani ukazujeme naše zaměstnance jako ty, kteří to umí hokejistům pořádně předvést. Ačkoli nejsou na ledě a nemají dva tréninky denně, jejich práce je stejně náročná – a to v televizních spotech oceňují i hokejoví hráči,“ popisuje marketingová ředitelka Kauflandu Petra Kalužíková. Cílem nové kampaně Kauflandu je podle ní též zastřešit komunikaci hokeje, kterému se řetězec jako partner věnuje napříč všemi kategoriemi. „Kromě mužské reprezentace sponzorujeme extraligu, ženský hokej, parahokej a samozřejmě také hokejovou mládež, která je pro nás velmi důležitá.,“ uvedla Kalužíková. I proto bude kampaň pokračovat v různých obměnách i po ukončení turnaje: „Na zbytek letošního roku i na následující období chystáme celou řadu pestrých hokejových aktivit. V září zahájíme třetí ročník projektu pro mládež Kaufland Škola hokejových talentů.“

Rozumím, milé, svižně, dobře udělané. Dokonce i to provařené „tak určitě“ mi vadí o trochu míň než v řadě jiných reklam, které to použily.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Hláška „tak určitě“ už je docela ohraná! Stavět na ní mi přijde pasé. Stejně jako cpát na sílu do sponzoráku zaměstnance, protože... proč vlastně? Tohle je za mě promarněná šance. Jak se má dělat hokejový sponzoring, ukázala v minulé Katovně Škoda Auto.

Petr Bucha (Accenture Song)

Reklamy jsem si všiml mezi sportovními přenosy, takže zacílení je zjevně správné. Nicméně to lehce násilné propojení dvou zcela odlišných žánrů, tedy hokeje a nakupování, ve mně zanechává spíše rozpačitý pocit.

Filip Huněk (Actum Digital)

Tak určitě nám to krapánek kazí fakt, že to těm našim letos nějak nebruslilo, žejo. I když, těm, kde je Kaufáč doma, to bruslilo dobře, dyť byli ve finále, ne? Das war ein hartes Spiel und Wir haben alles gegeben, genau! Tak čau.

Petr Laštovka na drátě

Za mňa je toto prepojenie mimo. Nechápem, ako korešponduje vykladanie syru s hokejom... V druhom spote sa už chytám viac. Ale stále je to za mňa krok mimo.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Hláška „tak určitě“ je sice sepranější než hokejový spodky, ale jinak? Svižný, zábavný, pochopitelný. Slušný spoty? Tak urč… ale jóóó.

Jan Pacas (Media Age)

Umiestniť dej do brandovanej predajne je určite správne rozhodnutie, keďže rozpoznateľnosť a zapamätateľnosť značky býva u partnerských spotov väčšinou nízka. Brandingu tam mohlo byť kľudne ešte viac. Potom prichádza na rad problém, že hokejistov bez dresu a helmy spoznáva málokto a nepomáhajú ani ich herecké výkony. Tento problém je tu v exekúcii vidieť výrazne. Takticky to funguje dobre, exekučne a emočne je to slabšie, ale celkovo je to uhraté so cťou.

Matúš Ficko (Triad)

Top! V tomto segmentu cením, že ani jedna verze neobsahuje amatérský záběr nebo „rádoby“ lidové shoty. Dobrá kamera, skvělý střih, grading, super!

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Hláška „tak určitě“ je ikonická a vtipná, bohužel jeji potenciál není vůbec využit. Působí to celkem nedotaženě a na sílu. Větší propojení děje spotu Osvěžení s hokejem by pomohlo, stejně jako lepší casting a režie.

Amila Hrustić + kreáč DDB

„Tak určitě“, to je historickej kousek, kterýmu se nesmějou už ani dědkové v několika zbejvajících vesnickejch hospodách. Aspoň kečup si na sebe měla stříknout.

Ondřej Souček

V roce 2023 se Kaufland vrací zpátky o několik let. „Tak určitě“ je ohrané a není v tom nic. Už v tom není ani ten vtip, který tam kdysi byl. Na druhou stranu chválím technické zpracování a vůbec vystoupení Kauflandu z jejich zarytých kolejí.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Prvoplánově pojaté, ale díky sympatickým hercům, dynamickému střihu a absenci hospodského humoru se na to dá koukat. Dobrá práce s atmosférou. Sportovní reklamy můžou dopadnout i mnohem hůř.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Slušnej bizár, kterej pobaví. Tak určitě!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Jedna verze docela dobrá, druhá slabší. Jenže co taky s tím hokejem odehrát. Mohlo to vypadat mnohem hůř.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Explikace smysl dává, produkce je dobrá, ale když na to koukám, tak to nějak necítím. Spoty na mě působí křečovitě a je to celý hrozně tmavý. Hlášku „tak určitě!“ už bych nám všem v reklamě pomalu zakázal. Větší klišé už by bylo, jen kdyby se to rýmovalo, ale to už je doufám zakázaný.

Kuba Novák (Semibold)

Další sponzorská reklama na lední hokej - se stejným žánrem před pár týdny vyhrála Reklamní katovnu Škoda. Zajímavé je, že tato kampaň se zaměřuje na zaměstnance Kauflandu a jejich dovednosti, které imponují skutečným hokejovým hvězdám. To je odklon od obvyklého formátu, kdy se reklama zaměřuje na celebritu. Je škoda, že spoty jsou omezené na 15 sekund, protože to limituje vypravěčské možnosti, nicméně oba spoty podle mě splňují svůj účel. Přítomnost slavných hokejistů nepochybně dodá kampani na síle a snad zajistí, že si Kaufland zapamatujeme jako oficiálního partnera české hokejové reprezentace.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Kaufland už udělal odvážné kroky třeba v kampani, kde se spojil s týmy e-gamingu a boural mýty o hráčích, kteří žijí jen na cole a chipsech. Jsem si jistý, že agentura představila klientovi mnohem lepší scripty než tyhle. Ale markeťáci šli na jistotu.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

Trefné propojení hokejové tématiky a jednoduchého sportovního vtipu. Zapojení zaměstnanců je odvážné a kupodivu dopadlo dobře.

Martin Kupka (Better)

Po Škodovce tady máme další partnerství s hokejem a zase se mi to líbí jako Jardovy kličky a blafáky. Není to tak komplexní jako u Škodovky, ale spoty ukazují spojení Kauflandu s hokejem jasně, srozumitelně a vtipně. Ve spotech se mi líbí se ten přechod mezi všední realitou a tou hokejovou, kdy se používá taková ta dramatičtější sportovní atmosféra.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

4. Zaraguza dál propaguje program Škoda Plus

Mladoboleslavská automobilka Škoda přichází s novou kampaní, která propaguje garanci technického stavu ojetých vozů v certifikovaném programu Škoda Plus. Za kampaní stojí česká reklamní agentura Zaraguza, která zastřešuje komunikaci programu od roku 2018. Kampaň zároveň komunikuje širokou škálu výběru vozů Škoda a dalších značek. Dvacetivteřinový spot se vůbec poprvé odehrává v showroomu autorizovaného dealera, kde ke koupi ojetých vozů reálně dochází. Krouživý pohyb kamery plynule střídá záběry prověřování ojetých vozů odborníky s úsměvným testováním komfortu a prostoru samotnými zákazníky a jejich zvířecími spolucestujícími. Kampaň je k vidění od 9. května do 11. června na televizních obrazovkách, zachytit ji bude standardně možné i v kině, digitálu, na sociálních sítích nebo rádiových vlnách. Hlas tradičně propůjčil herec a dabér Michal Dlouhý a původní hudbu kampaně upravil na míru známý skladatel Karel Havlíček. Spot vznikl v produkci Flux Films a o mediální nasazení se postarala agentura PHD Media.

Hezká auta, hezcí lidé. V okamžiku, kdy se v kufru objevil hezký pes, tak už bylo klišé kompletní.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Těžké hodnotit, protože tu odlišující, na brand navázanou a tím pro Škoda Plus hodnotnou myšlenku dodala agentura už před pár lety. Za ni si zaslouží kredit a kompenzaci i dnes. A ta dotáčka, kdy jsme na showroomu, k tomu není moc co říct.

Petr Bucha (Accenture Song)

Není to tak úderné jako hokejové spoty Škody během mistrovství světa v ledním hokeji, ale v rámci zadání je to taková rutinně, byť profesionálně, odvedená práce, která v konkurenci podobných neurazí, ale ani nezaujme.

Filip Huněk (Actum Digital)

Tak hele. Já mám dojem, že kdykoliv přivezu auto do autobazáru, jsem ten nejblbější týpek, co se kdy narodil. Tamhleto je vodřený, tamhleto přece nikdo nebude chtít, páč nevimco, takže tak, šéfiku. Zato, když mi nějaký auto nabízej, má to sesle vepř, pořádnej fofrklacek, veluxy, rozumíš, deset pytlů, bez švihadel, šajní to i do serpentín, v supr chrochtáku, žádný litrový voturbený béňo pro děti. Takže, esli to dělá škodověnka líp, jenom dobře. A že k tomu dělal hudbu slavnej Karel Havlíček? Vod Borovskýho jsem něco čet, ale jeho cédéčka nějak postrádám, herdek. Musim to dohnat.

Petr Laštovka na drátě

Na kampani ma asi najviac baví dovysvetlenie v rámci záverečného claimu. Inak som na prvú dobrú nechytila, že sa jedná o použité autá, a myslela si že je to reklama len na autorizák. Baví ma ale záber kamery, ktorý ma „núti“ zisťovať, čo ďalšieho ma v reklame čaká.

Alžbeta Gburíková (Gen)

První reklamy téhle pětileté kampaně svědomitě pracovaly s message v průběhu celého spotu a všechno to tak nějak drželo pohromadě a dávalo smysl. Tady se ale na „měnění mínusů na plusy“ trochu zapomnělo a výsledek působí jako propagace tuctového autobazaru. Nuda, šeď a uměle naroubovaný claim, který už zdaleka nedává takový smysl jako dřív.

Jan Pacas (Media Age)

Les Binet nám už dlho dokazuje, že vinetové reklamy majú väčšinou nízku efektivitu. Česť výnimkám, ktoré dokážu zapojiť aj pravú mozgovú hemisféru, pracovať s emóciou, miestom, kultúrnymi referenciami a aspoň naznačiť dej. Tu sa to nepodarilo, ťahá to len silný branding a message si zapamätá málokto.

Matúš Ficko (Triad)

Celkový koncept mínusů na plusy je skvělý, ale už mě to nějak nudí a toto nijak emočně nezasahuje.

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Není to nic, co svět neviděl už xkrát a co si stejně nezapamatuje, i když to uvidí ještě xkrát. Jakýkoli náznak emocí či storytellingu anebo aspoň nějaký zajímavý exekuční fórek, co není rotující kamera, by opravdu pomohly, protože vás to nechá zcela bez emocí.

Amila Hrustić + kreáč DDB

No jo, ty plusy a mínusy je dobrej koncept. Ten zbytek asi neni pro mě, ale nemusí pršet, aspoň, že kape.

Ondřej Souček

Škoda opět vytáhla eso z rukávu. Slogan “měníme mínusy ojetých vozů na plusy” je zkrátka bezkonkurenční. Jak fungoval v minulosti, tak funguje i nyní. Líbí se mi zpracování v showroomu, který je zákazníkovi blíže a dokáže se s myšlenkou (a vlastně i výběrem vozů) více ztotožnit.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Charismatický hlas Michala Dlouhého reklamě sice pomáhá, ale nad hladinu průměru ji nevytáhne. Z dvacetivteřinového spotu v hlavě neutkví nic. A už prosím žádní pejskové „testující“ auta, to už jsme viděli stokrát.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Až se mi z toho trošku zamotala hlava... ale mimo to, vlastně to splňuje, co má - informuje... a kreativní vyžití si může Škodovka nechat zase na jindy!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Další dobře odvedená práce, pořád sedí v propozici Škody, ale opět nenadchne. Byť neurazí.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Pořád si myslím, že text „měníme mínusy ojetých vozů na plusy“ ve spojení s přerušovanou čárou na silnici je skvělý a je dobře, že vydržel napříč různými spoty. Jako celek je to ale tentokrát takové nijaké. Nenadchne, ale neurazí.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Simply clever. Nic objevného, malinko nuda, ale reklama v pohodě. Ukážete mi auto s personama, abych si mohl vybrat, prodáte mi jetou škodovku a zaručíte se za stav. Já tomu rozumim a vlastně to chci. Slogan s plusy a mínusy je skvělej už od minule.

Kuba Novák (Semibold)

Další reklama Škodovky, tentokrát na prodej ojetých vozů u certifikovaných prodejců Škoda Plus. Kampaň přibližuje lidem výhody nákupu ojetiny u oficiálního prodejce. Pro tvůrce reklamy to není snadné zadání, odvedli nicméně dobrou práci – spot ukazuje různé skupiny zákazníků a zaměstnanců Škody Plus při kontrole vozidel, logo je zobrazeno několikrát, aby se usnadnilo zapamatování, a slogan chytře využívá část názvu. Mám k tomu ještě dva postřehy - zaprvé, vozy nevypadají jako ojetiny, na to vypadají až příliš nově a dokonale. Zadruhé, doufejme, že z provedení kamery, která rotuje, se nebude některým citlivým lidem dělat špatně.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Všichni víme, že i takové spoty, jako je tenhle, potřebujeme pro klienty vyrobit. Jednoduché, praktické, s jasným benefitem. Nic víc, nic míň. P. S.: Ten slogan o proměně mínusů na plusy se tenkrát povedl.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

Přiznám, že claim „měníme mínusy ojetých vozů na plusy“ obdivuji už léta. Tento spot vlastně vůbec nevnímám jako nový, ale jako přirozenou kontinuitu dlouhodobé dobré komunikační linky. Potěšila by nějaká nová hrátka se slovy či fórek, ale i tak produkčně dobrá práce.

Martin Kupka (Better)

Taková běžná reklama, kterou si nikdo nezapamatuje, ale asi sděluje to, co sdělit má. Záblesk dobrého nápadu vidím v tom testování profíky versus testování rodinou, ale ze spotu to jasné bohužel není a kdyby to nebylo napsané v popisu kampaně, tak to asi nezaregistruju. Musel by tam být jasnější vizuální oddělovač.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

5. Petr Čtvrtníček je kluk z plakátu

Petr Čtvrtníček se stal tváří nové kampaně na Plakátov.cz, internetový obchod s venkovními reklamní plochami společnosti BigMedia ze skupiny BigBoard. Plakátov.cz se dosud prezentoval jako „jediný e-shop s billboardy“. Nová kampaň se zaměřuje na jednoduchost celého procesu objednání a to, že pořídit si billboardovou kampaň zvládne opravdu každý. Služba Plakátov.cz je určena především pro malé a střední firmy a podnikatele s lokální působností, kteří potřebují efektivně podpořit své podnikání či služby právě v místě svého působení. Za kampaní stojí crowdsourcingová agentura The Future Bakery, respektive seniorní tvůrci Štěpán Tyller a Aleš Hudec. „Kampaň je v podstatě reklama na reklamu, což je svým způsobem neobvyklé zadání. I proto jsme se rozhodli pro Petra Čtvrtníčka díky jeho schopnosti vtipně a jednoduše představit v několika desítkách sekund neobvyklou službu či nabídku,“ vysvětlují tvůrci. Čtvrtníček se tak postupně představí v rolích květináře, kuchaře, majitele pneuservisu či majitele pizzerie s rozvážkou. Kampaň je od začátku června nasazena v televizi, online, v rádiu a na venkovních plochách.

Dneska prodávat billboardy, to musí být řehole. Těžký úkol, dobrý výsledek. Nejsem zavilý fanoušek pana Čtvrtníčka, nicméně uznávám, že tady to sedí. Tonalita, zacílení. Všechno sedí. V každém záběru každé replice je cítit, že to bylo do detailu promyšlené.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Za posledních pár let jsem viděl několik kampaní na Plakátov, respektive na billboardy. Tahle mi přijde asi nejlepší. Jasné cílení a sdělení: malí podnikatelé se dozvědí, že mohou mít billboard, jak snadno se k němu dostat i že je nebude stát majlant. To není málo!

Petr Bucha (Accenture Song)

Takový ten koncept „vražte tam Čtvrtníčka, a ono se to nějak...“ se s většími či menšími úspěchy opakovaně vrací u různých značek. Nicméně nutno podotknout, že v tomto případě je to koncept funkční a schválně zkuste říct, že jste si reklam s jeho nezapomenutelnými stylizacemi ve veřejném prostoru nevšimli.

Filip Huněk (Actum Digital)

Nevim, no. Pana Čtvrtníčka mám rád. Ale tohle je spíš Izer, ne? „Lidi málo píchaj?“ a „že bych vám seříz‘ tulipán?“ Slyšel jsem dobře, žejo? To si dejte na plagát, jasně. A můžete soupeřit s pilou Pasák, která přefikne každý dřevo, nebo reklamou na záclony s hláškou, že poslední kapka je vždycky do textilu. Trošku jsem si blinknul do pussy. Dneska už jsem viděl dost. Jdu si za trest pustit tři díly Kameňáku.

Petr Laštovka na drátě

Klasický český humor, ktorú cieľovku pobaví, a produkt jasne vysvetlí. Ale čakala by som niečo viac, predovšetkým v italskej a kuchárskej verzii.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Myšlenka a tón vzhledem k cílovce z menšího byznysu asi ok. Ale je to celý takový utahaný a nevtipný. Ani Čtvrtníček to nezachrání.

Jan Pacas (Media Age)

Prakticky návod s cenou v závere pre cieľovku je fajn, ale otázne je, kto sa k nemu po viac než pol minúte dopozerá. Ako taktická komunikácia je to veľmi dlhé a ako imagová to žiaľ nemá dostatok šmrncu ani brandingu. V dnešnej low-attention dobe to neutiahne ani Čtvrtníček, ani copy-jokes a kto nevydrží do konca, pravdepodobne vôbec nepochopí, o akú službu a značku ide.

Matúš Ficko (Triad)

Zcela subjektivně, tyhle koncepty mi přijdou brand likvidující.. Možná to funguje na lidovou masu v B2C, ale na B2B?

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

V tomto případě by méně znamenalo více. Pokud je na produkci velmi omezený rozpočet, bylo by lepší natočit méně (zato kvalitnějších) videí a investovat čas do psaní scénáře. Sdělení kampaně je ale celkem jasné, tak to není úplný miss.

Amila Hrustić + kreáč DDB

Zombíci vylejzaj z hrobů. Mají zombie produkt a zombie reklamu. Pokud máte rádi céčkový horory, tak se vám to bude líbit a ešte za to zaplatíte.

Ondřej Souček

Top, top, top… tleskám, tohle je opravdu super. Na první dobrou mne zaujme Čtvrtníčkův vtip, který spojuje v dvojsmyslech. Dozvím se vše jednoduše a srozumitelně. Spoty jsou navíc originální a hravé. Skvělá práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Petr Čtvrtníček to umí i líp. Spoty působí trochu utahaně a vyčpěle. Nicméně, myšlenku to má, ukázka fungování služby působí nenásilně a pana Tulipána a Píchla si třeba i někdo zapamatuje, takže účelu to nejspíš poslouží.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Ty kráso... no, jak to říct. Chvílemi jsem měla pocit, že to má motivovat moji babičku k nákupům na e-shopech. Kluk z plakátu jaksi zestárnul a ztratil drive. Čtyřicet vteřin každého spotu se zdálo býti nekonečnými. Škoda.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Čtvrtek zase vyhrál. Nejde o to, že se člověk rád podívá, ale v příběhu je vysvětlený produkt, cena, jak ho koupit... prosté a dobré.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Tohle není vůbec špatný. Suprově to komunikuje produkt, je to jednoduché a rovnou na komoru. Myslím, že Čtvrtníček tomu dodá tu pravou lidovost, která na malé podnikatele může docela dobře fungovat.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

První spot s Italem jsem dal v pohodě, pak už sem měl trochu problém to dokoukat. Je to dlouhý, předvídatelný a vypadá to levně, i když bych řekl, že zas tolik nebylo. Ale dozvěděl jsem se, že si můžu jednoduše online koupit jeden billboard. A to sem se asi dozvědět měl.

Kuba Novák (Semibold)

Plakátov si navždy budu spojovat s chlapcem z plakátu, kterého jsem vídal při koukání na Večerníček se svými dvěma syny. Nyní se značka obrací na talent herce Petra Čtvrtníčka, aby propagoval a prodával další billboardy. Premisa je jednoduchá: Čtvrtníček hraje různé postavy zaměstnané v různých malých firmách, které využívají služeb rychlého a snadného objednání billboardů Plakátov, aby jim pomohly v rozvoji a prosperitě. Kéž by to bylo tak snadné i ve skutečnosti. Reklamy odvádějí dobrou práci při zdůrazňování hlavního přínosu, ale všechny působí dost ploše - ani Čtvrtníčkův monolog je nezachrání.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Produkt Plakátov od BigMedia/BigBoard je podle mě pro cílovku malých a středních podnikatelů v regionech užitečný. Promo-skeče nebudu hodnotit. Pro mě je Petr Čtvrtníček frajer, který se angažoval ve stuntu Stalin, Klaus, Čtvrtníček. Taky v antikorupčních fotbalových show Ivánku, kamaráde“. A spotech na podporu očkování proti covid-19, který sám prodělal. Plakátov.cz je vedlejšák, který prostě vzal...

Petr Vlasák (Czech Promotion)

Těžké hodnotit. Čtvrtníčkovy fóry budou bavit a jednoduše ukazují na hlavní benefit, který malé a střední firmy potáhne. Na druhou stranu mi nesedí na brand „kluka z plakátu“, od kterého se značně odklonil.

Martin Kupka (Better)

Nooo, Čtvrtníček není pro každýho, ale mně tenhle jeho blbej humor zas tak nevadí. Spíš mi vadí, že je to takový laciný... něco jako Horst Fuchs a jeho teleshopping. A já si nemyslím, že jsou malí a střední podnikatelé tak tupí. Ale třeba to fungovat bude.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

