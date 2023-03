Ivo Mrena se stal ředitelem marketingu Shoptetu

E-shopová platforma Shoptet má nového marketingového ředitele, stal se jím Ivo Mrena. Střídá Radka Hudáka, který odešel jako konzultant na volnou nohu. Mrena v Shoptetu působí dva roky, nastupoval jako product marketing manager pro Slovensko a Shoptet Premium, poté byl country managerem pro slovenský trh. Teď plánuje posunout marketing firmy od lokálního ke globálnímu hráči: „K tomu nám pomůže jak změna strategie, facelift značky, tak interně i nové nastavení celého globálního týmu.“

Mrena v minulosti pět let působil v agentuře Made by Vaculik, kde měl na starosti digitální projekty pro klienty Stock, T-Mobile, Dobrý anjel nebo Sberbank. Následně pracoval v IT firmě Cleverlance, kde vytvořil a vedl její kreativní část Qub.digital. Později působil jako head of digital v inovačním centru Home Creditu. Před příchodem do Shoptetu zastřešoval digitální marketing pro klienta Škoda Auto v agentuře Peppermint Digital.

Zároveň si vyzkoušel podnikání – s vlastním e-shopem působil celkem na třech trzích. „Všechny své zkušenosti vložím do toho, aby se ze Shoptetu stala evropská jednička ve svém segmentu,“ prohlašuje.

