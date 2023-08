Jak vývojáři z Able pomohli AAA Auto uzavřít dvojnásob pojištění v porovnání s konkurencí

Původně českou síť autobazarů AAA Auto, která se za svou více než třicetiletou historii rozrostla i do dalších zemí regionu střední a východní Evropy, není třeba blíže představovat. S loňským prodejem blížícím se 90.000 vozů za bezmála 25 miliard Kč je neoddiskutovatelnou jedničkou na českém trhu.

Byznys AAA Auto ale zdaleka nekončí samotným prodejem vozu, naopak. Firma dále řeší, jak by mohla nabízet větší penzum služeb, a to v takové kvalitě, že zákazník bude obsloužen kompletně přímo u koupi vozu. Jedním z důležitých produktů, bez kterého zákazník v novém autě z autobazaru odjet nemůže, je pojištění. Jak ale zařídit komplexní nabídku a srovnání pojištění, aniž by musel prodejce chodit do systémů všech pojišťoven na trhu a desítky minut porovnávat, co které pojištění obsahuje a kolik stojí?

Sillicon Valley ve Znojmě

Zde přichází na scénu znojemské vývojářské studio Able. Jeho počátky sahají do roku 2011, kdy tehdejší spolužáci Václav Faraga a Tomáš Melichárek založili několik slevových serverů během jejich největšího boomu. I když tento původní byznys po čase zanikl, během jeho fungování se okolo něj vytvořil tým vývojářů, který položil základ agentury Able. Ta se zpočátku zaměřovala především na e-commerce řešení a tvorbu webů, v současnosti tvoří její core byznys tvorba softwaru a aplikací na míru. Se svými dnes už téměř 50 spolupracovníky vyvinula přes 200 softwarových řešení pro více než 150 klientů, mezi které patří například ČSOB, Essox, Direct pojišťovna, Notino a mnoho dalších.

Díky tomu, že se studio Able mimo jiné zaměřuje na zakázky pro velké korporace a vytváření aplikaci s využitím API z pojišťoven, představovalo ideální „match“ pro AAA Auto.

„Při analýze jsme zjistili, že klíčovým parametrem, který prodejce sleduje, je čas zaměstnance věnovaný výpočtu pojištění na úkor zákaznického servisu. Oproti tomu zákazník si nejvíce cení nízké ceny s pojistným krytím, které by si sám snažil zařídit u svého pojišťovacího makléře,“ uvádí Václav Faraga, CEO studia Able.

Příprava na zahraniční expanzi

Proto Able pro AAA Auto vytvořil aplikaci, která transparentně srovnává nabídky jednotlivých pojišťoven a zároveň umožňuje přímé napojení do CRM systému a částečnou automatizaci celého procesu sjednání pojištění.

„Jedna z nemála výhod našeho systému je jeho snadná implementace na zahraniční trhy. Máme to již v praxi vyzkoušené v Česku a na Slovensku, ale v blízké budoucnosti bude náš systém používán i na dalších evropských trzích,“ dodává Václav Faraga z Able.

Úspora času, vyšší prodej i míra upsellu

Aplikace pro AAA Auto běží na vlastním vyvinutém řešení, které v Able nazvali Verzuz a v současnosti ho používají už desítky klientů. Díky tomu dokáže Verzuz vyladit proces sjednání pojištění s výsledkem více než 50% časové úspory v porovnání s předchozím řešením. V neposlední řadě také dokáží v AAA Auto nejen v Česku, ale i na Slovensku, upsellovat 1,2x více produktů.

„V Able dokážeme díky našim počátkům v e-commerce uvažovat více marketingově než standardní vývojáři. Díky tomu se na aplikace pro klienta nedíváme jen z technického pohledu, ale i z toho byznysového a uživatelského. Aplikace zkrátka tvoříme tak, aby jejich primární cíl byl ve zvýšení tržeb a nebo snížení nákladů pro klienta. A aby vedle funkčnosti taky dobře vypadaly a uživatelé je rádi používali,“ uzavírá Faraga.

„Požadovali jsme řešení, které nám pomůže lépe porozumět potřebám našich zákazníků, a jsme rádi, že se to společně s Able a jejich nástrojem Verzuz povedlo. Výsledkem je nejen o 30 % více prodaných pojištění, ale také zásadní časová úspora při jeho sjednání. Oproti původně využívanému řešení se celý proces sjednání zrychlil o více než 50 %,“ uvedla Jana Šimonova, group insurance manager Aures Holdings.

Text je placenou propagací vývojářského studia Able