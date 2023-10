„Jak zajistit brand safety v době umělé inteligence? V Seznamu víme, jak na to“

Proč je podle vás tak důležité, aby se firmy zajímaly o brand safety prostředí u svých inzerátů?

Firmy by se měly zajímat o to, vedle jakého obsahu se jejich značky objevují, a to přinejmenším ze dvou důvodů. Jednak proto, že konspirační, dezinformační nebo nenávistný obsah má dopad na jejich reputaci, a jednak proto, že společnosti tvorbu takového obsahu mohou v důsledku „sponzorovat“ prostřednictvím své reklamy, což myslím, rozhodně není v jejich zájmu. V Seznamu se snažíme zajistit, aby se naši klienti vedle takového obsahu neobjevovali. Garantujeme jim brand safety na třiceti vlastních a více než tisícovce partnerských webů. Dodržujeme Kodex reklamy, se kterým se každý inzerent může seznámit na našich stránkách.

V jakých ohledech pomůže brand safety prostředí výslednému vyznění reklamního sdělení?

Spotřebitelé jsou stále náročnější a zajímá je nejen kvalita produktů nebo služeb firem a značek, ale také to, jak se chovají a jaký má jejich činnost společenský dopad. Firmy to vědí a zakládají na tom mnoho svých kampaní. Pokud někdo staví svou značku na etice a společenské zodpovědnosti, nemůže se spojovat s konspiračním nebo dezinformačním obsahem. Bezpečnost značky tak vnímám jako součást „základní hygieny značky“, která se pak odráží na celkovém vnímání značky a jejím reklamním sdělení.

Může být i přehnané dbání na brand safety prostředí na škodu?

Neříkáme, že každá negativní zpráva na jinak bezproblémovém webu je automaticky ohrožením brand safety. Spotřebitelé jsou dostatečně inteligentní na to, aby si například zprávy z Izraele nespojovali se značkou konkrétní společnosti. Vyloučení zpravodajských a redakčně kvalitních webů, které logicky informují o veškerém společenském dění, z kampaní může inzerenty zcela zbytečně stát imprese.

Všude se v poslední době zajímají o umělou inteligenci. Jakou může sehrát roli z hlediska brand safety?

Aktuální výzvou bude zajistit kvalitní a pro značku bezpečný obsah na našich platformách v době nárůstu umělé inteligence a generovaných článků. V Seznamu jsme na to ale připraveni a naše vlastní nástroje AI nám v tom pomáhají už dnes.

Od loňského roku používáme vlastní detektor clickbaitů s využitím umělé inteligence, který dokáže s velkou přesností zhodnotit míru clickbaitovosti titulku. Clickbaitové titulky pak náš doporučovací algoritmus v Seznam Newsfeedu penalizuje.

Umělá inteligence nám už také efektivně pomáhá moderovat diskuze. AI pod dohledem našich editorů automaticky schvaluje nezávadné komentáře.

Jak se chráníte proti generovanému obsahu?

Novou funkcí, kterou už používají editoři platformy Seznam Medium a kterou brzy začnou používat i redaktoři Seznam Newsfeedu, je AI detektor pro generované články. Ten dokáže s téměř 100% přesností určit, kterou část textu napsal člověk a kterou jazykový model. Používáme na to vlastní jazykový model BROWCzech, který jsme natrénovali na textech Seznam Zpráv a Novinky.cz. Díky němu jsou naši redaktoři schopni zachytit texty generované umělou inteligencí a naše platformy se tak nestávají odkladištěm vygenerovaných článků. Věříme, že nástup AI brand safety nesnižuje, ale můžeme ji díky ní naopak zvýšit, pokud s ní budeme rozumně pracovat a využívat její klady.

Chystáte v této oblasti ještě něco dalšího?

Během zimy chceme umělou inteligenci nasadit i do fact-checkingu diskuzí. Naši fact-checkeři připravují vysvětlující příspěvky (tzv. debunky) založené na nezávislých zdrojích, kterými pak reagují na manipulativní nebo dezinformační příspěvky v diskuzích. Díky umělé inteligenci bude tato činnost částečně automatizovaná. Umělá inteligence „pochopí“ obsah manipulativního komentáře a spojí jej s doporučeným vysvětlením. To však bude stále podléhat kontrole a schválení lidským editorem. S touto změnou také nasadíme nový způsob označování sporných komentářů a zobrazování vysvětlujících příspěvků. Věříme, že i kultivované diskuze přispívají k větší brand safety a u nás pro to, abychom takové prostředí vytvářeli, děláme dlouhodobě maximum.

Text je placenou propagací společnosti Seznam.cz

