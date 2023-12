Všechno, co jsem chtěl říct, jsem řekl

Tohle je poslední Nedělní příloha internetu. Sloupky o online světě a jeho nejbližším okolí končí. Nadešla proto chvíle inventury.

Příloha vycházela od podzimu 2019. Rubrika původně vznikla jako osobní newsletter, který jsem rozesílal s mým dobrým přítelem Ondřejem Slišem. Kolega Ondřej Aust nás vyzval, abychom Přílohu dávali i sem na Médiář. Původně jsme jen doporučovali dobré články, videa, podcasty, později začali psát i podivné sloupky – zpětně se divím, co za kočičiny jsme dávali veřejně. Ondřej S. později psaní opouští, na Příloze se místo něho podílí veskrze talentovaný Štěpán Šanda, formát dostává svou definitivní podobu sloupku o médiích, internetu, digitální kultuře. Poslední rok a půl ho každý týden píšu sám.

Pokračování by nebylo produktivní. Opakuju se a vykrádám sám sebe. Po odchodu z mediálního zpravodajství ztrácím i přehled, co se kde děje, takže to musím nahánět vyčtenými zkušenostmi ze Spojených států, které ovšem mají s českou realitou často málo společného. Zůstávám odchovancem twitterového světa, který přestává být relevantní; digitální život hodný pozornosti je jinde. Nemám dostatek času na adekvátní rešerše a zjišťování informací, takže namísto srozumitelných vysvětleních kloužu k planému teoretizování (viz většina mých věcí o umělé inteligenci). I pro mě platí, že píšeme příliš.

Celkově zneužívám, že jsem historicky něco přečetl, takže i z nahodilého tématu vymyšleného v potu kocoviny dokážu uplést něco, co alespoň připomíná sloupek-zamyšlení. To umí hodně lidí, dobře to poznám. Někdy to nemusí být problém, dlouhodobě to ale nepřináší radost. A pokud si toho člověk sám u sebe nevšimne, bůh s ním. V neposlední řadě jsem se nikdy nenaučil aspoň trochu profesionálně spravovat vlastní sociální sítě, bez nichž ovšem jen stěží dnes vzniká dialog, jakkoliv trpící všemi známými problémy. Mluvím trochu do zdi.

Vycházely tady roztodivné věci. Psal jsem o příslibech a hrozbách nové nestydatosti a memetické hypergramotnosti, o digitálních zahrádkách, krásách chilli a cestování vlakem či problémech osobního archivu, recenzoval českou kuchařku i americký román, chválil práci z domova, příchod jara, sílu autorské pravidelnosti a podivnosti, hájil právo na pokrytectví a uvažoval nad kulturním významem screenshotů. Nejvíc jsem se věnoval digitální veřejné sféře, problému, nad kterým přemýšlím už od studií.

Když se ohlédnu, psal jsem proti představám o digitálním barbarství, podle nichž za špatné věci v posledních letech může internet a polarizující sociální sítě. Zastávám proti tomu názor, že internet je pořád médium, které zprostředkovává, co v našem světě už existovalo. Něco posiluje, něco skrývá, přináší i hodně nového a vůbec obrovsky tvaruje naše vnímání světa, kritický výklad ale právě proto musí být co nejvíc nuancovaný. Žádná binarita dobra a zla.

Moje kritika technoskeptiků má své limity. Někdy mě dostává do pozic, kdy de facto obhajuje provozovatele sociálních sítích, o nichž si pro jejich snahy o oligarchizaci digitální krajiny nemyslím moc dobrého. Člověka někdy tak štve hlavní proud, že ve snahách o kritičtější pozici doputuje až někam, kde se stává užitečným idiotem něčemu ještě horšímu. Velká hrozba! I nadále si každopádně myslím, že největší příslib internetu zůstává v decentralizaci a inkluzivitě, byť velkou teorii vlastně nemám a nevadí mi, že si v lecčem i protiřečím.

Monopol masových médií skončil, žijeme v éře nové informační masy. Institucionalizovaná média nicméně stále hrají klíčovou roli, a to zejména ve vztahu k demokracii, environmentální udržitelnosti a vůbec veřejnému zájmu. I o tradičních médiích mám tendenci mluvit v duchu lehkého kontrariánství. Myslím si, že lidé nejsou hloupí a nečtou tak hrozné věci, jak si i v souvislosti s debatou o dezinformacích myslíme. Možná ale jde o zbožné přání, kterým chci bláhově narušovat všeprostupující krizi důvěry, která ničivě dopadá i na média.

Redakce samotné trpí příliš mnoha neduhy. Hospodaření, ekonomickému úpadku a cestách z finančního marasmu jsem nikdy dostatečně hluboce nerozuměl. Mluvil jsem proto spíš z pozice čtenáře-teoretika a pozorovatele, co stojí kdesi na okraji. Redakce se v mých očích topí v pseudokritičnosti, neumí pracovat s talenty a vychovávat nové generace, přehlíží sociálně-kulturní témata i klimatické zpravodajství, nemají dostatečný kontakt se zahraničím. Novinařinu ničí misogynie, absence vnitřní kritiky i nedostatek profesní solidarity. Exnovináři si přes svou lásku k žurnalistice chválí odchody, oborem obchází reflektovaná deprese.

Taky ji prožívám. Práci v médiích jsem do velké míry opustil, protože jsem vlastně neměl kam psát, pokud jsem nechtěl bouchat uspěchané články v bídných podmínkách švarcíku, a kde to mají jinak, tam by se mi práce nejspíš nezaplatila vůbec. Hodně šikovných lidí v mém okolí to má bohužel podobně, obor opouští nebo v něm zůstávají jen částečně. Pro mě byl přístavem přes čtyři roky tenhle portál, jehož šéfredaktorovi jsem jednou napsal rýpavý e-mail a on měl od té doby v mou práci až překvapivou důvěru. Děkuju mu.

Na světě ale nejsou jen média. Od příštího roku bych proto rád rozšířil svou oblast zájmu, a sice jako dopisovatel jednoho vznikajícího mediálního projektu. Drobničky o internetu nadále píšu do literárního Hosta.

Zůstávám přese vše kritickým utopistou, který v nových médiích stále vidí demokratický rozměr a potenciál, co nikdy nebude perfektně uskutečněn, ale má tolik důležitou povahu příslibu. Naplňování možností zůstává politickou otázkou. Předmětem neshody a ideálně produktivních sporů, pro něž zároveň média vytvářejí podmínky, a i proto stojí za pozornost. Jak píše otec moderní mediální archeologie, „média určují naši situaci, která si (navzdory tomu či právě proto) zaslouží popis“. Ale to už se do toho začínám motat, takže díky za pozornost a všechny přístroje zapnout.

Sílu a solidaritu všem. Ať je nový rok aspoň trochu dobrý.

