Jan Kordovský přešel ze Seznam Zpráv do agentury Comtech

Do reklamní agentury Comtech na pozici stratéga a idea makera nastoupil Jan Kordovský. Ten od roku 2018 působil v internetových Seznam Zprávách, kde stál u zrodu podcastové divize – společně s Hanou Němečkovou vytvořili formáty Vlevo dole, Checkpoint, Angličan a Stopáž. Poslední jmenovaný podcast, zaměřený na technologie v každodenním životě, Kordovský také moderoval. Jako projektový manažer pracoval na platformě Seznamu Podcasty.cz. Zároveň byl dva roky spoluautorem pořadu Šťastné pondělí v čele s Jindřichem Šídlem.

Podle šéfa Comtechu Jana Rauscherta agentura po Kordovském sáhla kvůli pohledu zvenku. „Jako všechna odvětví, jsme i my všichni v reklamě postupem času víc a víc zahledění do sebe,“ podotkl Rauschert. „Honza navíc přichází z jedné z největších destinací české reklamy, takže má i silný insight. Přišel hlavně na utváření klientských strategií. Jeho záběr je široký, a to je při analýze potřeb klienta jednou z hlavních předností.“

„V Seznam Zprávách se věnoval primárně technologiím, včetně toho, jak ovlivňují mediální prostředí nebo kam se posouvají trendy na sociálních sítích. Jeho zkušenosti by se tak měly propsat i do našich výstupů,“ doplňuje Jan Rauschert k nástupu nového kolegy.

