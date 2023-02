Jan Nevyhoštěný jako šéfredaktor Aktuálně.cz končí

Po sedmi měsících v roli šéfredaktora Aktuálně.cz Jan Nevyhoštěný končí. Vedení zpravodajského webu vydavatelství Economia přebíral začátkem loňského srpna, po Josefu Pazderkovi. Z Economie oficiálně odejde k 31. březnu, a to po vzájemné dohodě, uvedla mediální firma.

„Nový lídr Aktuálně.cz vzejde z transparentního výběrového řízení,“ oznámila také Economia. „S generální ředitelkou jsme se dohodli, že můj nástupce bude vybírán primárně zevnitř Aktuálně,“ uvedl Nevyhoštěný k dohodě s šéfkou Economie Lenkou Černou. V Aktuálně.cz působil od léta 2018 jako zástupce šéfredaktora a současně vedl jeho ekonomickou sekci. Zástupci Nevyhoštěného jako šéfredaktora dosud byli Pavel Švec, Jan Hejl, Marek Pros a Radka Zítková.

„Rozhodl jsem se po téměř pěti letech opustit Aktuálně.cz a nebylo to pro mě jednoduché rozhodnutí. Bohužel jsme se s vedením začali rozcházet v názorech na další směřování našeho online deníku a ztratili jsme k sobě vzájemnou důvěru,“ předeslal. „Některá systémová rozhodnutí byla proti mému přesvědčení a strategii, jak nadále publikovat kvalitní a atraktivní obsah v rozsahu, na který jsou čtenáři Aktuálně.cz zvyklí,“ vysvětluje.

Nevyhoštěný působí v médiích 15 let. Po studiích politologie na Univerzitě Karlově a mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické nastoupil jako online editor do Lidových novin, odkud přešel do redakce webu iDnes.cz. Jako šéfredaktor necelé tři roky vedl politologickou revue Mezinárodní politika. Před příchodem do Economie krátce působil v České televizi jako vedoucí vydání jejího zpravodajského webu ČT24.cz.