Jan Potůček: Digitální rádio přichází s dvacetiletým zpožděním, bude to mít těžké

Až dvacet let poté, co se začalo testovat, se Česko dočká plnohodnotného digitálního vysílání komerčních rádií. Telekomunikační úřad minulý měsíc v aukci přidělil kmitočty pro dvě celoplošné a 27 regionálních sítí a osmici vítězných operátorů po uhrazení peněz z dražby začíná běžet lhůta pro zahájení vysílání. „Ne všem se ale podaří sítě zaplnit, protože kapacita pro digitální rádia je prakticky ‚nekonečná‘. Kdo bude chtít vysílat v DAB+, ten tam bude,“ konstatuje v rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem odborník právě na televizní a rozhlasové vysílání, někdejší šéfredaktor několika mediálních webů Jan Potůček.

„Je otázka, co to s rozhlasovým trhem udělá. Stávající rádia budou muset přichystat nové tematické stanice, aby celý prostor v digitálu nezaplnili jen noví hráči. Rozhodně to ale nebude jako před časem u největších televizí, které při digitalizaci zaplnily prostor mnoha svými tematickými stanicemi, a na nové uchazeče toho moc nezbylo,“ vysvětlil Potůček, podle něhož by rádia jako Impuls mohla spustit i pět dalších tematických stanic a přesto by v digitálních sítích zůstávalo dost kapacity pro nové hráče. Do jedné sítě se totiž – v závislosti na tom, jaký datový tok si jednotliví vysílatelé vyberou – vejde okolo 15 stanic, plánované multiplexy tedy pojmou stovky programů. „Tolik rádií se ale na českém trhu nikdy neuživí,“ upozorňuje Potůček.

Stát se rozhodl ponechat i analog

Problém je i v tom, že narozdíl od televizní digitalizace se při té rozhlasové nebude vypínat analogové vysílání. Jak Český rozhlas, tak komerční rádia počítají s pokračováním svého vysílání v pásmu FM a digitální sítě považují pouze za část distribučního mixu. To ale znamená, že posluchači nebudou nuceni pořizovat si digitální přijímače, jejichž penetrace v domácnostech se nyní pohybuje jen okolo 15 %. „Za takové situace by byl od rádií nesmysl z analogu odcházet,“ míní Potůček. Pro operátory vydražených digitálních sítí to znamená, že budou muset kromě výstavby sítí investovat i do marketingové kampaně na podporu poslechu digitálních rádií.

„Stát se k rozhlasové digitalizaci staví úplně jinak než k televizní. Tím, že se nemusí vypínat analogové vysílání, protože o frekvence v pásmu FM není zájem a nebudou je využívat mobilní operátoři jako u bývalých frekvencí pro analogovou televizi, se stát rozhodl, že ani nepřipraví harmonogram přechodu z analogového na digitální vysílání. Nechal to čistě na trhu,“ konstatuje Jan Potůček.

Původně přitom měla rozhlasová digitalizace probíhat jako televizní, kdy stát stanovil harmonogram zapínání digitálních sítí a vypínání analogu. Dokonce kvůli tomu vznikl institut takzvané transformační licence pro analogově vysílající rádia: „Stanice, kterým měla končit už jednou prodloužená licence pro analogové vysílání a hrozilo jim, že se o jejich frekvence bude soutěžit, tak získaly možnost nechat si ji podruhé prodloužit, ale zároveň se tím zavázala přejít na digitální vysílání.“

„Nekonečné“ licence pro FM

K přechodu na digitální vysílání mělo dojít v roce 2025, podmínkou však bylo, že vláda přijde s takzvaným technickým plánem přechodu na DAB+, což se nestalo. Proto došlo k další úpravě zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, která fakticky prodloužila platnost transformačních licencí pro analogové vysílání na neurčito, respektive na období do tří let od chvíle, kdy vláda předloží plán rozhlasové digitalizace. „K tomu ale nedojde, takže analogově vysílající rádia mají fakticky jisté, že je z FM nikdo nedostane,“ konstatuje Potůček. Jedinou možností, jak se do terestrického rozhlasového vysílání můžou dostat noví hráči, tak budou nové sítě DAB+. Jejich výstavba ale bude drahá, a ne všichni operátoři nakonec získají dostatek klientů.

„Digitálnímu rozhlasovému vysílání taky nenahrává fakt, že přichází s velkým zpožděním a mezitím se výrazně rozvinul internetový poslech rádií, ať už přes desktopy nebo mobilní aplikace,“ míní Potůček. Podle jeho názoru se tak nepodaří všechny vydražené sítě DAB+ naplnit, někteří operátoři je prodají jiným nebo budou muset úzce spolupracovat s konkurenty, ať už na sdílení kapacity těchto sítí, nebo vysílacích lokalit. „Ve výsledku ale rozhlasová digitalizace přinese rozšíření programové nabídky, zejména úžeji zaměřených rádií, které se už dnes snaží k posluchačům dostat jinými způsoby. Jde třeba o Český Impuls, Country Radio nebo Rádio Dechovka. Digitální vysílání by mohlo pomoci takovým stanicím, jako je například Radio 1, které v analogu vysílají jen na omezeném území,“ uzavírá Jan Potůček.

