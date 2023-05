Jana Gáborová obhájila členství v Radě ČTK, místo SPD je teď za ANO

Členkou Rady České tiskové kanceláře bude dalších pět let Jana Gáborová, jedna ze dvou jejích místopředsedkyň. V dnešní tajné volbě ji zvolila poslanecká sněmovna, protikandidáta Gáborová neměla. Ve volbě získala 160 ze 173 odevzdaných hlasů, informoval předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO). Před pěti lety se do rady dostala jako nominantka SPD, nyní byla kandidátkou opozičního hnutí ANO. Nové funkční období jí začne 31. května, dosavadní mandát měla do 30. května.

Sedmičlenná Rada ČTK je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média, národní zpravodajské agentury. Do působnosti rady náleží hlavně jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu agentury. Kandidáty do Rady ČTK navrhují poslanecké kluby. Sněmovna nyní obsazovala jedno místo.