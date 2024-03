Jana Vyhlídalová: Hlavně chci být dobrá máma

Jana Vyhlídalová šéfovala komunikaci Eurotelu, vedla přeznačkování na O2, seděla na miliardových rozpočtech, do toho dokázala vést tým fantastických lidí, držela v korporátním světě startupovou náladu, a to všechno díky neuvěřitelné energii, kterou jen tak mimoděk předvede v dalších Digilidech.

Taky tahle rodačka z Chebu prozradí, jak se mohla stát moderátorkou v rádiu ještě před Leošem Marešem, ale to by musely být tehdy mobily, jak mohla být doktorkou, ale milovala sportovce ze západu, jak prolétla devadesátkami, kdy se s ní chtěly prát prostitutky na silnici vedoucí do Německa, jak balila foťáky, přitom chtěla mluvit anglicky, jak pracovala pro Francouze, Španěly, Američany i další národnosti. Aby pak randila s tátou svého báječného hošíka, což jí změnilo život natolik, že si otevřela hračkárnu.

Digilidi s Laštovkou na drátě Petr Laštovka zažil vzestupy i pády českého internetu. Za některé byl dokonce osobně zodpovědný. Miloš Čermák o něm říká, že to byl expert na „digitál“, a on teda asi jo, před dvaceti lety. Byl to Laštovka, kdo na začátku století přesvědčil tehdejší analogovou televizi Prima, aby měla svůj digitální otisk, a nejenže klepal na základní kámen, ale i následně stavěl portál iPrima.cz. Byl to Laštovka, kdo se stal kinder-manažerem nejprve ve společnosti Eurotel Praha, ze které vznikla Telefónica O2, když tam měl na starosti třeba weby pro mladé, nebo marketingovou komunikaci dalších projektů. Byl to Laštovka, kdo se z klientské strany stal agenturníkem, aby hnízdil v největších síťovkách, jako je Havas a Ogilvy, ale taky držel prst na tepu strategie komunikace klientů nejstarší české agentury Comtech Can. Digitálem je nevyléčitelně nakažený, říká o sobě ten Laštovka. Několik let předsedal digitálním agenturám při Asociaci komunikačních agentur a spolu s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem pořádal pravidelná osobní setkávání v pražské kavárně kina Ponrepo. A aby to nebylo diváctvu líto, rozhodl se setkávání s lidmi od „digitálu“ přesunout před kameru, kde vzniká kronika takzvaných digilidí. Lidí, kteří udělali český internet českým internetem. Petr Laštovka vás zve k sobě na drát! Plnotučné epizody jsou pro předplatitele na herohero.co/lastovkanadrate. Tady vždy v sobotu najdete kratší verze, které za to taky stojí.

