Jaromír Bosák: Jsem profesionální tanečník!

Jaromír Bosák – nebo prostě Míra, jak mu familiárně přezdívá celá sportovní veřejnost – je tak trochu veřejný majetek. Soundtrack nejdůležitějších fotbalových zážitků, který má celá generace. Je úplně marná práce pana Bosáka nějak dál představovat. Ale třeba neznáte jeho historky z Františkových Lázní, kde všude posbíral škváru, kterou hrdě nosí pod kůží, jak dokázal přesvědčit režimní policajty, že není bezdomovec, protože na Hlaváku jenom trochu klimbnul, jak prožil revoluci na žurnalistice, a jak se třeba jednomu německému redaktorovi nechtělo moc pracovat.

A když budete chtít, uslyšíte toho daleko víc. Hlavně historky z práce v divokýchch devadesátkách v České televizi, na satelitním programu FilmNet, nebo i třeba Míra prozradí, jak to, že se považuje po účasti ve StarDance za profesionálního tanečníka. Ještě stihneme pár slov o Nosičích vody, o talk show Ušák, nebo i o namlouvání videohry FIFA 2008 a komentování Premier League na Canal+. Tak, i když rozhovor trvá v plné verzi jako jeden fotbalový mač, asi by to chtělo odvetu, co myslíte?

Digilidi s Laštovkou na drátě Petr Laštovka zažil vzestupy i pády českého internetu. Za některé byl dokonce osobně zodpovědný. Miloš Čermák o něm říká, že to byl expert na „digitál“, a on teda asi jo, před dvaceti lety. Byl to Laštovka, kdo na začátku století přesvědčil tehdejší analogovou televizi Prima, aby měla svůj digitální otisk, a nejenže klepal na základní kámen, ale i následně stavěl portál iPrima.cz. Byl to Laštovka, kdo se stal kinder-manažerem nejprve ve společnosti Eurotel Praha, ze které vznikla Telefónica O2, když tam měl na starosti třeba weby pro mladé, nebo marketingovou komunikaci dalších projektů. Byl to Laštovka, kdo se z klientské strany stal agenturníkem, aby hnízdil v největších síťovkách, jako je Havas a Ogilvy, ale taky držel prst na tepu strategie komunikace klientů nejstarší české agentury Comtech Can. Digitálem je nevyléčitelně nakažený, říká o sobě ten Laštovka. Několik let předsedal digitálním agenturám při Asociaci komunikačních agentur a spolu s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem pořádal pravidelná osobní setkávání v pražské kavárně kina Ponrepo. A aby to nebylo diváctvu líto, rozhodl se setkávání s lidmi od „digitálu“ přesunout před kameru, kde vzniká kronika takzvaných digilidí. Lidí, kteří udělali český internet českým internetem. Petr Laštovka vás zve k sobě na drát! Plnotučné epizody jsou pro předplatitele na herohero.co/lastovkanadrate. Tady vždy v sobotu najdete kratší verze, které za to taky stojí.

