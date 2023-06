Jaromír Möwald přešel z CZC do komunikačního týmu pražského IPR

Bývalý community manager e-shopu s elektronikou CZC.cz Jaromír Möwald rozšířil komunikační tým Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). V jeho sekci vnějších vztahů se má věnovat datovým projektům, brandu a rozvoji komunikačních platforem. Möwald přináší bohaté zkušenosti z oblasti herního marketingu, podílel se také na produkci televizních a rozhlasových pořadů.

Sekce vnějších vztahů IPR dlouhodobě klade důraz na otevřenou veřejnou diskusi o budoucnosti metropole, zapojuje do plánování obyvatele a stojí za vznikem a řízením multimediální galerie Centra architektury a městského plánování (CAMP), kde se pravidelně konají výstavy, přednášky, veřejné debaty a workshopy z oblasti architektury, urbanismu a městského plánování.

Pod vedením Marka Váchy se Möwald bude věnovat primárně využití datových a mapových projektů a aplikací pro komunikaci směrem k širší veřejnosti. Jedním z jeho prvních úkolů bude propagace Prognózy obyvatel a veřejné vybavenosti v Praze či nového rozcestníku pražských dat Geoportálu. Zároveň se bude starat o brand building IPR a rozvoj nových komunikačních platforem.

Möwald absolvoval obor Mediální a komunikační studia na Univerzitě Karlově, kde propojil své zapálení pro herní průmysl a novinářství. Jako herní novinář pak pracoval dalších 12 let, přispíval například do herních časopisů Level nebo Score. Během své kariéry zastával také pozici community managera v herním obchodě Xzone, moderoval pořad Game Page pro Českou televizi a stále se podílí na pořadu Quest pro Český rozhlas. Möwald se také podílel na natáčení podcastů, vývoji her a jejich dabování.