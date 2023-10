Jaroslav Dědič: Vášnivá debata o zvýšení poplatku dostává ČT pod politický tlak

Po rozhovorech s novým ředitelem ČT Janem Součkem a s jeho předchůdcem Petrem Dvořákem jsme se nad tématem České televize, respektive televizní veřejné služby v Česku sešli s dlouholetým činovníkem Rady ČT, která na veřejnoprávní mediální instituci dohlíží. Jaroslav Dědič působil v Radě České televize v letech 2009 až 2021, vyjma svého prvního čtvrtroku ve funkci byl celou dobu místopředsedou nebo předsedou.

Komerční televize, soukromá rádia i největší vydavatelské domy protestují proti nedávno představené vládní novele, jež má po letech zvýšit televizní a rozhlasové poplatky, a kritizují, že přidání peněz veřejnoprávním médiím nepředcházela odborná debata. Debatovali jsme proto s Jaroslavem Dědičem, zda potřebujeme televizi veřejné služby, proč a v jaké podobě.

„Definice byla stanovena zhruba před třiceti lety, od té doby se mnohé změnilo, hlavně na technické úrovni. Už nevysílá jen Česká televize, začaly vysílat komerční televize a x platforem, které zaplňují trh, čili situace a konkurenční prostředí jsou úplně jiné, než když byla služba definována. V základních věcech byl zákon napsaný překvapivě pregnantně, kromě oněch technologických věcí se zásadně měnit nemusí, přesto narážíme na to, že jedna věc je definice, co přesně veřejná služba je, a druhá věc, zda na ní máme peníze a kolik. To by se mělo potkat. Měla by vzniknout debata o tom, co chceme a kolik na to máme. Je to politické rozhodnutí, je to prostě zákon a politika by to měla definovat,“ předeslal Dědič.

Jako základ veřejné služby vidí zpravodajství: „Měla by být jasná kotva, že veřejnoprávní média mají smysl, a to hlavně v krizových okamžicích, kdy zpravodajství je –⁠ přes konkurenci, o níž se bavíme –⁠ nenahraditelné. Žijeme v ekonomicky nestabilní době, komerční subjekty mohou říct ‚kontinuální [zpravodajské] vysílání je pro nás drahé nebo z nějakého důvodu neakceptovatelné‘. I přes to budeme mít jistotu, že když se něco stane –⁠ nedejbože válka, potopy, požáry –⁠ veřejná služba v podobě zpravodajství tu bude a všemi dostupnými technickými kanály se bude dostávat k občanům.“ Dědič zároveň zdůrazňuje: „Tím rozhodně netvrdím, že by Česká televize měla svou funkci zúžit jen na zpravodajství. Mluvím o nutném základu.“ Na něj by se podle něho mohly nabalovat další služby veřejnoprávní televize, v závislosti na finanční situaci a třeba už podle rozhodnutí managementu instituce.

V tu chvíli není trend poplatek navyšovat, hledat nové poplatníky, podotkl dlouholetý člen Rady ČT s odkazem na přístup k veřejnoprávním televizím ve Francii, ve Skandinávii či v Británii. Proti tomu stojí argument, že financování poplatkem přispívá k nezávislosti média, z toho důvodu, že mediální veřejnou službu nehradí stát, ale platí si ji napřímo občané. „Podívejme se, jak vášnivou debatu to nyní vzbuzuje. Dokonce si myslím, že televize se tím dostává pod ještě větší tlak, i z pohledu nezávislosti, protože je to ohromné téma, politické téma, neustále se přetřásá. Pokud bychom financování navázali na rozpočtové určení daní, debata výrazně opadne. Pořád by veřejnou službu hradili daňoví poplatníci, to je jasné, ale nebudou to každý měsíc řešit, nebude to politické téma, zmizí přetahována, zda platit víc, míň nebo poplatek úplně zrušit. A jsem předsvědčen, že televize by pak byla v mnohem nezávislejším prostředí, než je teď. Připomeňme, jak na vládní návrh reagovala opozice, vypadá to, že z toho bude velké předvolební téma. Pak může celý systém ‚ponechme poplatky, bude to nezávislé‘ působit přesně opačně a způsobit rozklad. Obávám se, aby nakonec nepřišel extrém a někdo nenavrhl poplatky úplně zrušit.“

Systémy financování veřejnoprávních médií v Evropě

model země reklama financováno ze státního rozpočtu Belgie, Bulharsko, Francie, Kypr, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rumunsko ano Dánsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Španělsko ne poplatek placený (občany) přímo Česko, Chorvatsko, Irsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko ano Velká Británie ne placeno spolu s energiemi (elektřinou) Itálie, Portugalsko, Řecko ano daň z veřejnoprávního vysílání Finsko, Švédsko ne

Zdroj: Parlamentní institut, říjen 2021

V další debatě s Jaroslavem Dědičem došlo i na otázky efektivity a momentálního hospodaření České televize, jejího regionálního rozvrstvení, dalšího nakládání s letitým sídlem ČT na pražských Kavčích horách či také sloučení veřejnoprávních médií v Česku. To vše v plné verzi rozhovoru pro předplatitele.

