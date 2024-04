Jaroslav Haž: Býval jsem klient, dnes jsem v agentuře pro ty samé značky

„Nejrychlejší a zároveň nejtechničtější tuzemský bubeník“, jak ho před časem nazval metalový magazín Pařát, ale hlavně digitální marketér, který po 25 letech opustil Becherovku. To užs to tam, Jardo, nemohl doklepat do důchodu?

Nemohl, oni nechtěli!

Co se stalo?

Řekněme zefektivňování korporátního procesu. Přesunutí digitálních sil do polského hubu a zeštíhlení českého a slovenského marketingového týmu a následně i rumunského a maďarského. Polského ne, ten nabobtnal.

Přitom tys byl v Becherovce déle než Francouzi, kteří tradiční karlovarskou likérku vlastnili 22 let.

Je to tak. Kdybych tam vydržel o dva, tři měsíce déle poté, co Pernod Ricard Becherovku prodal polskému Maspexu, bylo to by to rovných 25 let.

Jak říkáš, producenta vína a destilátů Pernod Ricard teď na místě vlastníka nahrazuje výrobce džusů a limonád Maspex. Šéf marketingu Petr Polák zůstává?

Ten zůstává. Řečeno s nadsázkou: Poláci zůstávají.

Marketingový hub v Becherovce byl ale už dřív mezinárodní.

Ano, v poslední fázi svého angažmá jsem tam byl zodpovědný za Česko a Slovensko, ale marketingové výstupy pro domácí i dovážené značky jsme řešili v clusteru se Slovenskem, Polskem, Maďarskem a Rumunskem. I přímo s výrobci, třeba v případě značky Jameson s Irish Distillers. De facto se všemi velkými značkami jsme jednali napřímo.

Jak se za tvou éru v Becherovce proměnil digitální marketing v segmentu?

Asi jako od Kromaňonců na Mars. Lidi se mě ptali, jak je možné vydržet tak dlouho v jedné firmě na jedné pozici – dodám, že jsem v Becherovce začínal v PR, digitálním marketérem jsem se stal po třech letech. Vydržel jsem tam proto, že samotný digitální marketing se neustále vyvíjí – neustále přichází něco nového. A to se samozřejmě extrémně odráží v samotném marketingu alkobrandů. Kdysi dávno vše souviselo s místem prodeje – ontrade, offtrade, restaurace versus řetězce. Digitál dal možnost trefovat lidi daleko líp než dřív masmediálními nástroji.

Je marketing alkoholu vůči ostatním segmentům marketingu napřed?

Spíš než na segmentech záleží na jednotlivých firmách, jednotlivých značkách. I v rámci alkobyznysu jsou zoufalci a stejně tak absolutní masteři, a to je ve všech segmentech. Vždycky je to jenom o lidech – když na klíčovém místě sedí někdo, kdo to má v hlavě srovnané, je to na značce vidět. Když brand manager ví, co chce, je schopen to pojmenovat a vezme si k tomu lidi, kteří mu sedí, věci fungují daleko líp.

Je dnes marketing prémiového alkoholu už hlavně digitální?

Záleží, jestli mluvíme o prémiovém segmentu, nebo už o luxury, lahvích třeba za milion. Tam vše probíhá přes osobní kontakty a digitál už neslouží ani ke sběru kontaktů, je to řekněme specifická odnož influencer marketingu, relationship marketingu. V případě prémiového tvrdého alkoholu, lahví kolem tisíce korun, digitál byl vždycky silným kanálem. Ale pořád ho – co se týče mediálních investic – válcuje televize, Česko je hodně televizní. Zároveň to prémiový segment má složité – dobře se tu prodávají buď ultradrahé lahve, anebo ultralevné lahve. Mezi tím jsou lahve kolem tisíce korun, které si může dovolit skoro každý, ale vlastně neví, nechce, přitom si v hospodě je schopen dát si deset panáků za sto osmdesát korun. A u alkoholu jsou klíčové eventy – zážitky, lidi, přímá interakce. Prostě mejdany.

V ontrade je tedy trendem kombinace reálného zážitku a digitálu?

Stoprocentně. Online a eventy, to je ta cesta, zvlášť k nejaktivnějším pijákům, lidem mezi 18 a 35 lety. Náš jediný limit při marketingu alkoholu v Česku je věková hranice 18 let. Kromě toho existují takzvané grey markets, trhy, kde v reklamě nemohou ukazovat lidi, a dark markets, kde nelze používat prakticky nic kromě CRM. Tam je to samozřejmě složitější. Česko je pole neorané a v marketingu alkoholu se tu dá dělat leccos.

Jaký byl mediální mix komunikace značek jako Absolut, Beefeater, Havana nebo Jameson, o které ses staral?

Každá z těchto značek to má nastavené jinak, poněvadž má jinak definované cílové skupiny. Zároveň některé z těchto brandů jsou takzvané milkované, to znamená, jde jen o distribuci ve velkém objemu a o hru s cenou. Kdybychom měli srovnat třeba Jamesona s Havanou, jde o zcela rozdílné přístupy – ohledně kanálů, práci s ambasadory, influencery… Nechci generalizovat.

Když jsme u influencerů, Becherovka byla léta spojovaná s Milošem Zemanem, i dlouho poté, co on sám říkal, že už ji nepije. Co to dělalo s prodeji? Odráželo se to na nich?

Nezpozorovali jsme, že by se to na prodejích projevovalo v pozitivním nebo negativním směru, a to ani v době, kdy se k tomu hrdě hlásil a mával samopalem, na kterém měl místo zásobníku lahev Becherovky. Pokud to vůbec mělo vliv, pak marginální.

A pijou mladí Becherovku dneska?

Zajímavá otázka. Konzumace alkoholu generací Z a navazující generací alfa je samostatné velké téma, ale pijou. A má to zajímavé propojení na ambasadory. Sám jsem v Albertu na Chodově viděl kluka v mikině Milion+, jak si nese dvě půllitrové Becherovky. Ten kluk by to v životě neudělal, kdyby neviděl Jakuba Vlčka alias Yzomandiase, mimochodem karlovarského rodáka a milovníka Becherovky, právě s tímto nápojem. S Becherovkou a podobnými signifikantními chutěmi se to má tak, že chuťový profil těchto produktů je tak silný, že pokud se k nim člověk vůbec někdy dostane, stává se tak v pozdějším věku. Studie nám ukazovaly, že až lidi zhruba od 25 let výš mají usazené chutě a dokáží ocenit komplexnost produktu. Becherovka je chuťově složitý produkt.

Slýcháme i od jiných značek, že dnes mladí obecně míň pijí. Můžeš to potvrdit?

Je to tak. Nechci říkat, že to bude něco zásadního, dlouhodobě to jsou vlny, ale mladí jsou dnes uvědomělí, přemýšlí. Zároveň je to i otázka peněz. Jako mladý si můžu kupovat levný alkohol, ale síla brandů, třeba i v módě, je velká, spousta značek používá ambasadory, showoff funguje – a to vše se podepisuje, člověk zkrátka chce být vidět s brandem. A když lahev stojí sedm set padesát, tisíc korun, je to znát.

Odskočme do nealka: v Anglii teď frčí superprémiové míchané nealkoholické drinky, je to velký hype, který se tam rozjel před pár lety. Přijde to i k nám?

Přijde! Kupříkladu Beefeater bude launchovat nealkoholickou verzi. Nealko ginů je už víc a začíná se to objevovat i u dalších druhů alkoholu. Stoprocentně je to následování trendu. Vyrábět úplně nový nealko liquid ve fabrice, která je do té doby celá nastavená na výrobu alkoholu, je obrovská investice. Chytří lidé z likérek by to ale nedělali, kdyby v tom neviděli potenciál.

Potkáváme tě ve chvíli, kdy přecházíš z klientské strany na stranu agenturní – do EverWhere, původně eventové agentury, se kterou Becherovka dlouho pracovala jako klient. „Mentálně jsem byl vždy agenturním člověkem,“ řekls k tomu. Přemýšlels i o tom, že bys šel jinam, a nebo byla EverWhere jasná volba?

Dobře, pojedeme v claimech... Řešil jsem několik příležitostí, možností kam jít – od velkých korporací po menší firmy, zahraniční společnosti i firmy s jedním lokálním vlastníkem. Ale vlastně EverWhere byla jasná volba, tahle agentura mi je velmi blízká, lidi v ní, mentálně je to celé správně. Základní věci, na kterých to jede – data, lidi, zážitky -, se mnou absolutně rezonujou, baví mě to. Agenturním člověkem jsem byl už v korporátu, jako vedlejší džoby jsem dělal brainstormingy i koncepty, nikdy samozřejmě pro alkobrandy, ctil jsem, že nemohu něco vymýšlet pro konkurenci, šlo o telco, auta, pojišťovny, všechno možné. Vždycky mě to bavilo, ale hlavně to byla škola – když jsem řešil hrůzostrašné briefy od ne úplně zkušených brand manažerů, vedlo mě to k tomu, abych sám podobně hrozné briefy do agentur neposílal. Vím, jak se tam s tím pak lidi trápí, tudíž to byla skvělá zpětná kontrola toho, jak by klient měl fungovat směrem k agentuře. Agentura jako nové pracovní prostředí je pro mě super – je to živější, náročnější, dost mě to šťaví, ale jsem z toho šťastný. Po patnácti letech se zase těším do práce. Wow!

Taky jsi říkal, že si uchováváš „kreativní přepal“. K čemu v EverWhere bude? Agentura se hodlá posunout od eventů k fullservisu, je to tak?

Přesně tak. Hlavní cíl je dostat se k fullservisu, rozšířit tým o superseniorní lidi. Tam vidíme smysl. Eventy jsou fajn, ovšem byl tu covid. EverWhere se s poklesem byznysu poprala tak, že nepřišla o jediného člověka, rozhodli se, že to nenechají být a udrží to, a za to mají můj obrovský obdiv. Cílem teď je posílit digitál – proto já, proto strategický přístup k budování značek, máme taky extrémně šikovné grafiky. Zatím jsme neměli moc možností ukázat to klientům, plánujeme s tím jít i do zahraničí. Potřebujeme ukázat, že to umíme. Chceme se rozrůst produkčně a posílit i mediálně. Vrána k vráně sedá, hledáme proto u klientů stejné nastavení, jako máme my, a hlavně odvahu, koule. To v tom našem marketingovém rybníčku trochu chybí. A hlavně nadhled – vždyť už to všechno je tak stejné, tak suché, že to už ani nic nedělá.

Poslouchejte nový týdeník o marketingu Rozhovor je součástí nového týdeníku o marketingu Brandy, briefy, budgety. Vychází v pondělí ráno. Vstupte do klubu: poslouchejte v předpremiéře už v neděli ráno a soutěžte o lístky na marketingové eventy a konference.

Sdílejte