Jaroslav Malina přechází z McCannu do Publicisu, povede komunikační divizi

Řízení komunikační divize agenturní skupiny Publicis Groupe převzal od listopadu Jaroslav Malina. Přichází z reklamní agentury McCann Prague, kde působil posledních 12 let, naposled na pozici chief growth officer, kde ho vystřídala Markéta Růžičková. Komunikační divizi Publicisu tvoří agentury Leo Burnett, Saatchi & Saatchi a MSL, specializované na kreativu, tvorbu obsahu, PR a influencer marketing. V divizi pracuje přes 100 lidí.

Malina v McCannu začínal v digitálním oddělení, které pro agenturu získalo klienta Vodafone. Digitální oddělení poté pomáhal integrovat do zbytku agentury a posléze pro Vodafone řídil jeho celý klientský tým. Poslední roky se věnoval konzultační činnosti napříč klienty a od roku 2021 byl jako chief growth officer zodpovědný za růst celé firmy. Během svého působení s agenturou získal řadu reklamních ocenění, včetně stříbrného lva z Cannes za projekt 13 minut pro Českou asociaci pojišťoven.

Komunikační divize je jednou ze tří sekcí Publicis Groupe v Česku. Další dvě se specializují na nákup a plánování médií a digitální transformaci. Jako člen boardu bude Malina úzce spolupracovat se všemi částmi skupiny. Komunikační divizi Publicisu vedl naposledy Tomáš Kleňha, který skupinu opustil v prosinci loňského roku. Po jeho odchodu řídil divizi přímo Tomáš Varga, šéf skupiny pro střední Evropu.

„Růst, který naše skupina v posledních letech zažívá, vychází do značné míry z našeho zaměření na kreativní kombinaci technologií a digitálu. Do vedení firmy proto hledáme lidi, kteří jsou v této disciplíně silní a Jarda do toho perfektně pasuje. Sleduje trendy a za roky v reklamní branži jsou za jeho prací vidět jednoznačné výsledky. Blízký je mi i jeho manažerský přístup - sám se aktivně zapojuje do projektů a jde lidem příkladem,“ podotkl Varga k Malinově nástupu.