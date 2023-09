„Jásal jsem dřív, než jsem reklamu viděl.“ Globální Livesport se líbí o fous víc než Fortuna

1. Livesport servíruje góly v apce dřív než v televizi

Český poskytovatel sportovních výsledků a zpraodajství Livesport odstartoval novou reklamní kampaň, kterou chce oslovit sportovní fanoušky v desítkách zemí. Sérii spotů, jejichž koncept vznikl v pražské agentuře Triad, spojuje slogan Read the game like no one else, v češtině Čti hru jako nikdo jiný. Ten sportovní terminologií odkazuje na rychlost a široký informační záběr globální sítě Flashscore, jejíž výsledkový servis a zpravodajství používá přes 100 milionů uživatelů měsíčně. Livesport svou kampaň spustil při příležitosti mistrovství světa v basketbalu a fanoušci ji pak uvidí i během dalších velkých sportovních událostí, včetně probíhajícího šampionátu v ragby. Livesport je mezi fanoušky na celém světě populární mimo jiné díky tomu, že sportovní výsledky dokáže zobrazit téměř okamžitě – dokonce rychleji, než je vidí diváci sportovních přenosů v televizi. K živým výsledkům a statistikám pak v rámci své globální sítě Flashscore loni přidal sportovní zpravodajství, které rozšířil do 13 zemí. „Koncept zahrnuje jak jeden z nejčastěji zmiňovaných insightů, tedy že gól je v apce rychleji než v televizi, tak škálu dalších informací, které u nás uživatelé najdou. Funguje jako popis celé aplikace, obzvlášť ve spojení s naším zpravodajstvím,” říká Lukáš Skalický, head of brand Livesportu. „Výzvou bylo vytvořit rychle pochopitelné pointy a přitom nesklouznout k nudné generičnosti. Kampaň poběží hlavně v digitálním prostředí, máme jen několik vteřin na to zaujmout a poměrně malý prostor, kdy má divák pochopit, co se stalo. Nejde tedy vymýšlet žádné složité interakce, všechno musí být jasné na první dobrou. Samotné USP naštěstí k úderným pointám přímo vybízely. Vědět výsledek dřív než kdokoli jiný nebo se dohadovat o tom, jak které utkání dopadne na základě dat – v kombinaci s omezením stopáže jsou to mantinely, které kreativcům nabízí zajímavý prostor,“ přibližuje vymýšlení spotů Michal Pivarči, kreativní ředitel Triad Praha. „Jelikož se výstupy nasazují na různé videoplatformy s různými specifikacemi, byla pro nás důležitá modularita videí. Naše realizace nám do nich umožnuje nejen snadno naklíčovat záběry z různých sportů, ale variabilně pracujeme i s náhledy do aplikace, stopáží, packshoty a samozřejmě jazykovými mutacemi. Výsledkem jsou stovky variací,“ doplňuje Matúš Ficko, stratég pražského Triadu. Novou kampaň Livesport připravil pro trhy na všech kontinentech, čemuž odpovídal výběr univerzálního kancelářského prostředí. Z téhož důvodu je i herecké obsazení mixem lidí z celého světa, včetně dvou hlavních hrdinů. „V předešlých letech byly středobodem našich spotů velké sportovní hvězdy. Teď se vracíme ke konceptu, kdy jsou hlavními hrdiny naši uživatelé – sportovní fanoušci,“ vysvětluje marketingový ředitel Livesportu Jan Hortík. „Při volbě herců jsme zohlednili globální ambice naší kampaně. Do hlavních rolí jsme vybírali ze stovky tváří z pěti castingových studií a nakonec se rozhodli pro dva herce z Londýna. A v jednom ze spotů se znovu objeví naše ambasadorka Petra Kvitová.“ Kampaň režíroval Dán Anders Bundgaard, který natočil například známý spot na Tour de France, a z Dánska byl i kameraman Kasper Wind. Spoty jsou v celkem sedmi jazycích (kromě češtiny také v angličtině, brazilské portugalštině, francouzštině, španělštině, polštině a portugalštině) a sportovní fanoušci je uvidí během největších sportovních eventů. „Loňskou sportovní událostí číslo jedna byl jednoznačně fotbalový šampionát, během kterého jsme naší kampaní zasáhli kolem 150 milionů lidí z celého světa. Pro letošek jsme si vybrali několik klíčových eventů, například ženský fotbalový šampionát, mistrovství světa v basketbalu a v ragby nebo Wimbledon. Kolem toho stavíme kampaně v zemích, kde nám to dává největší smysl. Například v rámci basketbalového šampionátu jsme zvolili domácí Filipíny a Španělsko, během aktuálního ragbyového šampionátu zase cílíme především na francouzský trh,“ dodává Hortík.

Není to špatné, ale vryp do mozku ani srdce mi to neudělalo. Ale možná je to tím, že jsem fakt hodně daleko od cílové skupiny a světa sázení.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Celkově mi koncept připadá jako příliš tmavý a ano, najdeme tam nadsázku a humor, ale nijak nevystoupí z rady.

Evžen Chlanda (Provident)

Rozumím. Produktový benefit jsem pochopil. Beru i tu část insightu, že lidi sledují sport v práci. Jen tedy, jak jsem odpozoroval, spíš na to koukají v okně na monitoru, protože nechtějí dráždit bosse v openspacu... Oceňuju, že v kampani moc nenutí sportovní hvězdy „hrát ve filmu“. Takže celkově cajk.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Tu kampaň tvoril niekto, kto apke a celému sledovaniu výsledkov výborne rozumie. Ako veľkého fanúšika ma hodne bavia paralaly s mojími skúsenosťami! A na všetkom sa výborne bavím. Objektívny odstup mi chýba, rýpal by asi niečo vytkol, ale cieľovka rozhodne pochopí.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Vzhledem k tomu, že sám tyhle věci u nás v kanclu poslouchám každý den, řekl bych, že insight bude poměrně silný. Kampaň jednoduchá, ale u globálu to celkem chápu, protože tyhle vtípky budou pochopitelné napříč zeměmi a bude to opravdu snadno adaptovatelné. Takže sice ne skvělý, ale dobrý.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Insight dobrý, sdělení je jasné, ale pro mě kapku nuda... Uznávám, může to být tím, že mě sledování sportu nezajímá.

Tomáš Vacek (Contexto)

Kampaň založená na jednom USP, které ale suprově funguje v celkové dramatizaci. Baví, i když mě trochu štve ten dabing.

Barbora Kalousková (Brainz)

Akční, vtipné, dynamické a skvěle vizuálně zpracované. Líbí se mi tah na branku, který spoty zajistí. Divák na první dobrou ví, o co se jedná. Spojení s běžnými lidmi a nikoliv sportovními hvězdami je za mě krok správným směrem. V tomto se každý zarytý fanoušek najde.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Zářez jako hrom. Hláška „read the game like no one else“ je naprosto sebevypovídající a očividně vlastní všem fanouškům napříč kontinenty. Na to, že nejsem vůbec cílová skupina a internetové i jiné sázení mi celkem nic neříká, tahle reklama ve mně zarezonovala na první dobrou. Asi nad tím sázením fakt začnu uvažovat.

Filip Huněk (Actum Digital)

Ať to čtu jak to čtu, tahle kampaň je super. Vypointované scénky, které skvěle komunikují zajímavý produktový benefit, se opravdu povedly. Nejsem sice zarytý sportovní fanoušek, ale tohle zaujalo i mě.

Jan Pacas (Media Age)

Livesport tuhle kampaň zvládl bravurně. A nejlepší na tom je, že ta apka je sama o sobě fakt skvělá.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Ze spotů mi plyne, že díky této aplikaci vás všichni budou nesnášet, protože jim vykecáte góly dopředu a zahltíte je statistikami, které je nezajímají.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Já jako nemám rád takovou tu debilní otázku „jak to čteš?“ a přitom se chceš zeptat „jak to chápeš?“. Ale tenhle klejm je ouplně něco jinýho a fachčí. A hlavně tohle je fakticky světová práce, fakt jo. Super.

Petr Laštovka na drátě

Nevím nevím, ta úvaha, že v aplikaci je výsledek dříve, než v televizi. Nechytlo mě.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Je příjemné vidět kampaň, která přesahuje hranice České republiky. Dělat mezinárodní reklamu není nikdy snadné. Specifika jednotlivých trhů se často musejí omezit nejmenšímu společnému jmenovateli a nákladům kampaně, což vede ke kompromisním řešením. Je však zřejmé, že Livesport má ve svém positioningu jasno a vše sjednocuje rázný slogan Čtěte hru jako nikdo jiný. Na první pohled se spoty zdají být stejné jako ty od jiných online sázkařských značek. Ukazují lidi, kteří sledují sport, oslavují výhru a také oceňují sázkařskou aplikaci – její rychlost, se kterou přináší výsledky a podrobné informace o týmech či sportovcích. Spoty jsou dobře obsazené, jsou dobře řemeslně zpracované a obsahují dostatečně jednoduché sdělení, aby jim bylo rozumět v mnoha jazycích a kulturách, kde budou vysílány. Zajímavé je, že zvukový branding slyšíme na začátku i na konci každého spotu - což možná zvyšuje zapamatovatelnost značky. Nápad v kampani skýtá spoustu kreativních možností a bude zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Jásal jsem dřív, než jsem reklamu viděl. A vy budete znát výherce této Katovny dřív, než se k tomuto komentáři dostanete. Výborný vtip, výborně provedený.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Všechno je správně, slogan funguje dobře, celé je to určitě promyšlené do posledního screenu... ale ty vtipy se tam nakonec trochu ztrácí.

Markéta Tomanová (WOO)

2. Fortuna uvádí komunikační koncept od Publicisu

Sázková společnost Fortuna spouští první kampaň s novým dlouhodobým komunikačním konceptem od skupiny Publicis Groupe, kterou si vybrala v nedávném tendru. V konceptu pracuje s názvem společnosti, který v latině znamená štěstěna. Hodlá tak oslovit všechny sázkaře, kteří si chtějí štěstěnu naklonit na svou stranu. „Vždy, když jí jdou sázkaři naproti, Fortuna jim přeje,“ shrnují tvůrci. Na vzniku nového konceptu se podíleli experti napříč skupinou Publicis. Kreativu navrhla agentura Leo Burnett pod vedením kreativní ředitelky Nikoly Foktové. Ústředním bodem kampaně je televizní spot, v němž Fortuna oslavuje způsoby, jak můžou jít lidé svému štěstí naproti. Ať už jde o každodenní dřinu, rituály nebo talismany pro štěstí. Spot vznikl ve spolupráci s reklamní produkcí Ad Kolektiv a režisérem Petrem Dvořákem. Objevuje se v něm hit Stop the Rock od Apollo 440. Kromě televize kampaň běží také online, v tisku i na venkovních plochách. V rámci sponzoringu se objeví u partnerských klubů či na sportovních stadionech. „Každý máme svůj způsob, kterému věříme, že nám přinese štěstí. Nejen při sázení, ale i v práci, při sportu, v osobním životě. V kampani jsme pracovali s tímto insightem, drželi se ho po celou dobu příprav a v předběžných testech se potvrdilo, že jdeme správným směrem. Navíc se nebude jednat o jednorázový výstřel, ale kreativa má nastavenou dlouhodobou strategii a vývoj. Naši klienti a fanoušci se můžou třeba těšit na mnoho autentických šťastných okamžiků, které zachytíme,“ říká Nela Christovová, šéfka marketingu Fortuny.

Je to fresh a „Fortuna ti přeje“ je skvělý claim.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Nevím, jestli je nějaký nový trend mít reklamu v tmavě barevném nastavení. Nepůsobí to na mě nijak pozitivně, spíše naopak, a někteří hráči, hlavně ruleta, až moc jako hazard.

Evžen Chlanda (Provident)

Já tomu nerozumím. Štěstí je tvoje rozhodnutí. Nakloň si štěstí. Jdi štěstí naproti. Chápu tu eklektičnost a snahu spojit poker, gaming a hokej/fotbal. Nezbývá než věřit, že si to sedne.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Po dlhej dobe vidím v komunikácií claim, ktorý ma baví a výborne popisuje pocit, ktorý si mám z reklamy zobrať. Celkové vyznenie je nastavené tak, aby oslovilo nového zákazníka, a rovnako tak podporilo toho stávajúceho. Vizuálně, režírne i príbehovo sa bavím! Teším sa, kam až sa koncept rozvinie.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Tohle se mi líbilo na první dobrou. Má to šmrnc, který jen podtrhuje skvělý song od Apollo 440. Tady jde prostě opět vidět, jak důležitá je hudební složka, která hezky natočené reklamě dá úplně nový rozměr. Když se to ještě podtrhne fajn textařinou, vznikne prostě prima kampaň.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Tak úplně jiny charakter (typ značky) než Livesport, jde se jen po emocích, reklamně relativně zdařilé, racionálně mi to říká, že pokud jsem blázen, tak si vsadím...

Tomáš Vacek (Contexto)

Celé je to trochu „přes ruku“. Vůbec na první dobrou nechápu claim „Fortuna ti přeje“ ani celé sdělení reklamy a co mám jako zákazník udělat. Jakože štěstí není jen o náhodě, ale o přípravě? A co to má společného se sázením? Ztratila jsem se.

Barbora Kalousková (Brainz)

Nějak se nemůžu ubránit pocitu, že dohromady to hraje hezky, ale samotný claim „Fortuna ti přeje“ mi moc smysl nedává. Co mi vlastně přeje? Ach ano, to štěstí. Zpracování, hudba a vše okolo je super. Mladá generace ve spotu je cool, ale chybí tam něco navíc.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Výrazná vizuální stránka, lehce rozpoznatelná značka, profesionálně natočené video. A přesto si myslím, že tahle kampaň mediálním prostorem prošumí bez vzbuzení větší pozornosti. Z reklamy jsem vlastně nepochopil, proč by mi měla Fortuna přát jenom proto, že jsem se zrovna dnes rozhodl mít štěstí.

Filip Huněk (Actum Digital)

Fortuna přichází s novou reklamou a vizuální identitou poté, co si její brand užilo půl milionu diváků v kinech při sledování Kazmovy Onemanshow. A ono je to fajn. Silné copy a spot jako trailer na nový kousek od Guye Ritchieho. Celé by si to zasloužilo jen trošku energičtější voiceover.

Jan Pacas (Media Age)

Ano, ano, ano! Vypadá to, že i sama Fortuna šla svému štěstí naproti, protože nový komunikační koncept se fakt povedl od A do Z. Kvituju rozšíření komunikace i na ženy. Těším se, co dalšího v rámci konceptu uvidíme.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Hlavní spot je vizuálně super, má to atmosféru, emoce - dobrý. Ale claimy na vizuálech jsou textově dost kostrbaté.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Tyvoe! Fortůna mi přeje! Co víc si přát. K tomu ještě Stop the rock! Božemůj, jak já tohle všechno vydejchám. Není toho už na mě dneska moc? Uh, uh, uh. Dobrý, to dám. Díky. Dobrý to je!

Petr Laštovka na drátě

Pekný insight, v ktorom sa, verím, stávkari a športoví nadšenci uvidia. Viac priestoru by si zaslúžila jemná bizarnosť talizmanov a rituálov, ktoré vytvárajú príležitosť pre humor a nadsázku, čo by zvýšilo efektivitu komunikácie ešte viac. Celkovo veľmi pekná práca a som zvedavý, čo príde ďalej.

Matúš Ficko (Triad)

Tady si někdo dal fakt čas na rozmyšlenou, posbíral sem tam nějaký insight a výsledek je profi. Chudáci, co téhle zálibě propadli.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Zajímavé je, že Fortuna ve své kampani volí odlišný přístup než Livesport. Zaměřuje se na pojem štěstí a radosti z výhry. Slogan „Fortuna ti přeje“ sděluje, že s Fortunou hráčům přeje štěstí a že zároveň značka hráčům přeje výhru. Podle mě je to příliš složité. Ano, vidíme různé lidi, kteří štěstí přivolávají různými způsoby, nicméně to, jak jim k výhře pomáhá Fortuna, je sděleno jen implicitně a poměrně komplikovaně - narozdíl od Livesportu, který prezentuje například výhodu rychlosti aplikace. Je otázka, zda lidé, kteří sázejí online, dají víc na štěstí či na své znalosti. Já osobně se domnívám, že potřeba je jak štěstí, tak znalosti, a pro Fortunu by asi bylo lepší, pokud by hráčům ukázala, jak konkrétně jim pomáhá zvýšit své šance na výhru kromě toho, že jim přeje štěstí.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Výrazný vizuál, který se propsal i do stylu videa, Fortuně sedí a konečně jí víc odlišuje. Baví mě i hra s jednotlivými rekvizitami. Jsem zvědavý, jaké další talismany pro štěstí nás do budoucna čekají.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Výborný insight přetavený do vizuálně skvěle propracovaného spotu. Člověk si o sázení může myslet ledacos, ale tohle je krásná práce.

Markéta Tomanová (WOO)

3. E-shop Bikero propagují emotivní zpovědi cyklistů

Český prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení Bikero v létě uvedl kampaň Štve mě, že to miluju. Značka se v ní představuje sérií typických situací a zážitků při jízdě na kole, které spojuje vášeň pro cyklistiku. Ústředním prvkem kampaně je online spot o stopáži 55 vteřin, jehož kratší verze byla nasazena i do televize. Doplňuje je komunikace na sítích a offline. Spot se natáčel zejména v okolí Hostivařské přehrady v Praze, vystupují v něm skuteční zaměstnanci Bikera. „S jízdou na kole je to podobné jako s trhem s cyklistickým zbožím. Čeká vás spousta nástrah a není na něm nouze o výzvy a někdy i pády. Přestože nás to občas štve, obojí stále milujeme,“ popisuje myšlenku kampaně Martin Kudrna, ředitel e-shopu a kamenných prodejen Bikero. Vedle exteriérů nebo detailních záběrů na tváře cyklistů jsou ve spotu v prostřizích použity krátké animace popisující s nadsázkou typické jízdní situace. Slogan kampaně bude viditelný také na tričkách s potiskem nebo samolepkách a lepicích páskách na zboží doručeném zákazníkům. Produkci měla na starosti agentura Czech Promotion, režie se ujal Vít Hradil, autorem ilustrací je Jan Střelec a voiceover kampaně namluvil herec David Matásek.

Tohle mi přijde skoro perfektní. Konečně opravdový, upřímný, autentický hrdina, kterého svědí koule, a ne reklamní panák, kterému nevěříte ani nos mezi očima! Jen si říkám, že ty animované záběry tam snad ani být nemusely... Ale jinak fakt skvělá práce.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Snad nejhorší zpracování a reklama za poslední roky. Nevím, co tím chtěl kreativec říci.

Evžen Chlanda (Provident)

Koncept cyklistiky jsem dosud nepochopil a neadoptoval, ale tahle kampaň mě baví. Odpovídá na moje otázky: proč? Dobře přečtený insight, fajn exekuce. Jen si nejsem jist, jestli to doopravdy muselo být tak didaktické. Mouchy? Moucha v puse. Zadek? Záběr na zadek...

Míla Knepr (Contagious CZ)

Byť normálnym znamená často byť naštvaným a milovať. A presne to je za mňa ono. Insight chytený hezky a prešpikovaný do každej časti spotu. Škoda len, že tých zamestnancov tam nepredali viac. Grafické scény sú za mňa taky trochu naviac.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Minulý rok jsme tu měli takovou pěknou kampaň od BESIP na smíření cyklistů a motoristů a oni už jsou na sebe zase naštvaní? Jinak za mě ano. Sice je to dost chlapské (zajímalo by mě, jestli to ženám cyklistkám vadí, nebo ne?), ale jako komunikace na hobíky super.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Za mě je to spot plný negativní emoce, který mi dokáže zkazit den. Takže mě celkem štve a doufám, že ho už nikdy neuvidím.

Tomáš Vacek (Contexto)

Jednoznačně využitý customer insight, kterému nechybí jistá scenáristická drzost, funkční narativní oblouk. Kampaň hezky začíná pozicovat brand Bikero, vizuálně je to fajn a funguje to. Jen nechápu ty prostřihy na kreslené ilustrace, které mi přijdou zbytečné.

Barbora Kalousková (Brainz)

Jsem cyklista a vidím se v tom. Uvidí se v tom i řada jiných cyklistů. Přiblížení se běžným problémům je krok správným směrem. I když tu už něco podobného bylo od slovenské značky prémiového cyklooblečení, tohle fungovat bude. Jediné, co mi tam nesedí, jsou kreslené animace, které ve spojení s reálnými záběry moc dohromady nejdou.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Odvážné, i když trochu problematické spojení negativního sdělení „štve mě“ s pozitivní emocí „miluju to“. Je to natolik odvážné, že se domnívám, že si většina uživatelů k této kampani nakonec vztah nevytvoří. Myslím, že stávající zákazníci Bikera budou značku milovat i nadále, ale že by kampaň přitáhla nové zákazníky, si nejsem úplně jistý. Ostatně, proč bych měl milovat něco, co mě štve?

Filip Huněk (Actum Digital)

Štve mě, že je to tak dlouhý. Čekání na pointu se táááhne jako dlouhej kopec. Ještě, že tam je ten vítr ve vlasech s přilbou na hlavě.

Jan Pacas (Media Age)

Štvou mě cyklisti (sorry not sorry), ale tahle kampaň si mě totálně získala a vůbec mi nevadí ji vidět víckrát. Tady do toho dal někdo srdíčko a opravdu věděl, o čem mluví. Do toho super záběry a máme perfektní spot, kterej pobaví i hejtry cyklistů.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Vyhodit animace a bude to fajn. Hezky autentické - „odřený koule“ možná až moc.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Štve mě, že nemám vítr ve vlasech. Protože nejezdím na kole? Nebo protože nemám vlasy? Ani nevim. Štve mě, že mě štve to množství toho, že ho to štve. Kendy, vole! Co tebe má co štvát? Takovýho tesťáku v jednom spotu jsem dlouho neviděl. Jdu si dát kousek Bárbí, ať to vykompenzuju. Dík.

Petr Laštovka na drátě

Veľmi podobný koncept, ako mal v minulosti Isadore, ktorému to v exekúcii šlapalo lepšie aj bez negatívneho voiceoveru. Nechať pozitívne vyvrcholenie online videa až na úplný koniec nie je väčšinou šťastná taktika. Keď to za pár sekúnd začne ľudí štvať a preskočia to, veľa pozitívnych emócií to v nich nezanechá.

Matúš Ficko (Triad)

Aaaaa, tady někdo miluje nejen kola, ale i svou práci. Takže se koukám na něco od srdce a tleskám.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Je osvěžující vidět reklamu propagující zdravý a udržitelný způsob dopravy, jakým je jízda na kole. Líbí se mi ten fakt, že cyklista je skutečně šťastný, jen když šlápne do pedálů. A i když jízda na kole přináší mnoho kouzelných okamžiků, neobejde se bez občasných nadávek. Lidé mají ke kolu a obecně ke sportu vztah lásky i nenávisti, a právě na to tento zábavný spot poukazuje. Díky obsazení skutečných zaměstnanců Bikero jsou záběry drsnější a realističtější, zatímco animace mu dodávají nadsázku. Pokud máte rádi cyklistiku, je víc než pravděpodobné, že při sledování spotu budete souhlasně přikyvovat. Mám k tomu ale dvě menší výhrady: na závěrečném screenu vidíme pouze brand bez webové adresy, což je škoda vzhledem k tomu, že Bikero je e-shop. Druhá výhrada je to, že v kampani není moc cyklistek (pouze jedna, která si užívá pivo).

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Pro jednu skupinu cyklistů naprosto přesný insight. Trochu jsem nepochopil vložené animace, bude se s nimi pracovat v ostatních kanálech? Ale jinak nemám co vytknout!

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Naštvaní strejdové na kolech docela jedou. Škoda, že na produkci moc nezbylo, ale pánové to dohání potem a slzami.

Markéta Tomanová (WOO)

4. Krmivo Brit s udržitelnou kampaní o udržitelnosti

Společnost Vafo Praha, pod kterou patří mimo značka Brit, se zavázala ke snížení své uhlíkové stopy. I proto v krmivech používá hmyzí protein z ingrediencí z lokálních zdrojů, v plně recyklovatelných obalech. Pro další kampaň si klient vybral pražskou kreativní agenturu B&T, která přišla s konceptem Milujeme přírodu stejně jako naši psi. Protože se kampaň nese v duchu udržitelnosti, vypadala podle toho i samotná produkce. Mezi jednotlivými natáčecími placy štáb přejížděl na Rekolech, k dispozici bylo pouze znovupoužitelné nádobí, catering byl striktně vegetariánský. „Produkce tak oproti klasickému procesu výrazně snížila svoji uhlíkovou stopu,“ tvrdí agentura. „Po natočení jsme offline verzi spotu podrobili neurotestování a ověřovali jsme, jak na sdělení lidé reagují, zda si ho pamatují a dokážou zopakovat, i to, jaké v nich spot zanechává emoce. Všechny metriky byly vysoko nad benchmarky. Výsledek testu zněl: nic neměňte,“ řekla senior account manager Kristina Pokorná, která projekt řídila na straně agentury. První fáze kampaně byla spuštěna už koncem loňska a jak se nové produkty dostávají na pulty prodejců, postupně roste do dalších kanálů i zemí. Kampaň poběží v Česku, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Litvě, Maďarsku, Finsku, Švédsku a Chorvatsku. Zahrnuje televizní spot, online recuty, out-of-home i digitální komunikaci.

Krása! Nádherné záběry, hezká myšlenka. Tohle musela být radost natáčet a fotit! A stejně tak je radost se na to dívat.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Hezká zvířátka v reklamě, ale to je asi tak všechno a ano, kdo má psa, ten ví, co všechno jsou schopni psi na procházce olízat.

Evžen Chlanda (Provident)

Milí psi venku, nebo u misky se žrádlem. Zaplaťpánbůh za udržitelný produkt, za snažení. Ale celá „udržitelnost“ se odehraje v packshotu. (Toho mravence na větvi nepočítám, protože jsem se rozhodl, že spíš symbolizuje zdravou přírodu než sdělení, že psi stejně hmyz žerou tak jako tak.)

Míla Knepr (Contagious CZ)

Takže milujem prírodu, ak kúpim psovi recyklovateľný obal na granule... Za mňa trošku zložitý konštrukt. Ale zábery na psíky hezké a voiceover príjemný (hlavne v angličtine).

Alžbeta Gburíková (Gen)

Žádná velká kreativita, jen dobře zvládnutá profese, nicméně na cílovou skupinu to bude dobře fungovat a jako dlouhodobá komunikace to přinese své ovoce.

Tomáš Vacek (Contexto)

Kreativa ok, i když nic převratného. Pejsci prostě fungují vždy a téma „sustainability“ je v reklamě hodně nadužívané. Nejvíc mě ale baví, že celý set byl udržitelný a vegan a že tak šla agentura o krok dál (a hezky jí to navíc funguje v PR). To je super.

Barbora Kalousková (Brainz)

Příjemné a uvěřitelné. I když nejsem cílovka, tak si z toho odnesu to hlavní. Koupím šmakuldu pro svého miláčka a pomůžu planetě. A to je přece in.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Brit to prostě dělá dobře. Přesně vědí, pro koho jsou jejich produkty určeny, a taktéž velmi dobře vědí, kdo jsou jejich páníčci a paničky. I proto lze uvěřitelný příběh této české značky označit za skutečnou mezinárodní success story.

Filip Huněk (Actum Digital)

Já mám teda už psího dědečka, kterej se z přírody rád vrací domů do pelechu, ale pořád to na mě funguje.

Jan Pacas (Media Age)

Jé, pejsci! Ale jinak je to takovej standard. Neurazí, nepřekvapí. Vlastně člověk jen čeká, až to skončí, a žádnou emoci si z toho nevezme. Thank you, next.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Taková psí klasika, obohacená v závěru o hmyzí protein, což může citlivější páníčky trochu zaskočit. Mravenec z úvodního záběru náhle dává nový význam. Asi by si zasloužilo trochu lépe vysvětlit, jak to s tím hmyzem v krmivu je.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

To je ale hezkej dokument, náhodou. Víš, takovej ten z čétédvojky v pátek večír. Moc pěkný. A jenom drobátko malinkatej nápad, zkoušeli jste napsat na ten pytel „kuře a hmyz“? Jak by to vypadalo, víš? Asi ne, co. Tak nic.

Petr Laštovka na drátě

Krásna exekúcia, zrozumiteľná message. Trochu škoda, že sa idea „love nature the same way our dogs do“ nedostala až do headlinu.

Matúš Ficko (Triad)

Vlastně je to dobré, ale jak hudbu, tak obrázky jsem už v reklamě potkal.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Je zajímavé vidět další spot zaměřený na udržitelný rozvoj, zejména po rozruchu, který minulý týden vyvolal spot společnosti Apple s názvem Mother Nature. Jako majitele psa a člověka, který se snaží podnikat kroky k udržitelnějšímu životu, si mě reklama bohužel nezískala. Je tam několik skvělých záběrů psů, kteří dělají psí kusy, což běžně v reklamách na krmivo pro domácí mazlíčky vídáme. Výrobci krmiv pro domácí zvířata jsou však proslulí tím, že se schovávají za vágní marketingová tvrzení a nedostatečné informace o výrobku. A přesně takový pocit mám i tady - ano, použití hmyzích bílkovin a recyklovatelných obalů jsou kroky správným směrem, ale opravdu to stačí podložit odvážným tvrzením Zdravé pro psy, šetrné k přírodě? Výroba psích krmiv je náročná na emise skleníkových plynů, zejména co se týče živočišných bílkovin. V případě tohoto spotu je nedostatek jasných důkazů a vágnost varovným signálem. Pokud chcete vidět značku krmiv, která je skutečně udržitelná, transparentní a bez greenwashingu, podívejte se na společnost Petaluma z USA. Má certifikát B Corp a aspiruje na to stát se „Patagonií“ v oboru.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Brit Care se bohužel snaží říct poměrně hodně sdělení v jedné reklamě. Trochu se bojím, že spíš než hmyzí protein, recyklovatelný obal a probiotika si diváci zapamatují psa skákajícího do řeky. Ten mi ale skutečně vykouzlil úsměv na tváři.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Krásně natočený spot s trefným insightem, jenom ten voiceover se fakt dal napsat líp.

Markéta Tomanová (WOO)

5. Spořitelna má největší kampaň ke kyberbezpečnosti

Vyšší desítky milionů korun investuje Česká spořitelna do podzimní kampaně zaměřené na kyberbezpečnost. Ta je součástí dlouhodobého komunikačního konceptu bankovního domu #Silnější. Nová komunikace z dílny agentury VMLY&R a OAK Prague ve třech navazujících částech upozorní na tři aktuálně nejrozšířenější kyberútoky –⁠ falešné investice, sociální manipulace a zneužití osobních údajů. Kampaň připravil tým pod vedením Tomáše Novotného a Jakuba Hereše z VMLY&R a Terezy Svěrákové a Tomáše Dvořáka z OAK Prague. Sérii spotů, v nichž vystupuje Sára, protagonistka současné image kampaně České spořitelny, produkovala Creative Embassy a režíroval Jan Švejkar. Součástí kampaně jsou sponzorské vzkazy i čtyři dvouminutové televizní minipořady v České televizi, jež ukazují skutečné příběhy Čechů, kteří se stali obětí kyberpodvodníků. Komunikace je vidět i v tisku a v dopravních prostředcích (vlaky, tramvaje, autobusy, metro). V rámci kampaně a ve spolupráci s Českou bankovní asociací vznikl také edukační web Chraňte své peníze. S jeho přípravou pomohla agentura Wunderman Thomson. Spořitelna uvádí, že se jí meziročně podařilo snížit objem klientských škod u dokonaných kybernetických útoků o téměř polovinu. Cílem aktuální kampaně je pokračovat v edukaci klientů a dále snižovat objem škod.

Edukace o kyberbezpečnosti není nikdy dost. Tahle je taková... standardní, ničím nijak nevybočuje. Věřím ale, že pár lidí může před různými šmejdy pomoci uchránit.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Hezky postavena komunikační linka a hlavně zaměřeno na současnou situaci. Trochu mi tam chybí ten závazek banky chránit sve zákazníky, je to jen o lidech jak si pomáhat vzájemně. Za mě ale super zaměření i zpracování.

Evžen Chlanda (Provident)

Chvályhodné téma. Kreativní ideji tam nějak nemůžu najít. Ale oceňuju, že hlavní hrdinka háčkuje. Jak jsem si nastudoval, je háčkování teď mezi mlaďochama opravdu trendy.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Jasné, priamočiaré a poučné. Prečo nie? To od takéhoto typu reklamy očakávam.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Já vím, mělo to být jednoduché. Prostě jasně předaná zpráva bez velkých kudrlinek. Ale tak si říkám, jestli to nakonec není až moc jednoduché. A jestli se to v reklamním bloku trochu neztratí.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Racionálně je to zřejmě správně (myslím tím celý koncept), ale jinak je to největší nuda v bankovním segmentu (a tento spot ultra). Je to škoda, Česká spořitelna má rozhodně dobré služby a potenciál i na lepší komunikaci.

Tomáš Vacek (Contexto)

Jednoduché a pochopitelné, pragmaticky i emočně to funguje. Líbí se mi otevírání tématu kyberbezpečnosti na celospolečenské „mainstreamové“ úrovni.

Barbora Kalousková (Brainz)

Tady není moc prostoru pro megalomanství. Tohle cíl splní. Je to jasné a srozumitelné. Ze samotného spotu mám pocit takového „bezpečí a klidu“, takže pro cílovou skupinu je to trefa do černého. Dobrá práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Kampaň spíše konzervativnějšího ražení, což asi odpovídá jak značce, tak vkusu jejich uživatelů. Aktivita veskrze bohulibá, ale že bych se kvůli ní stal klientem České spořitelny, to asi ne.

Filip Huněk (Actum Digital)

Záslužný počin, jen mám pocit, že Česká spořitelna se zpožděním naskakuje na CSR vlak rozjetý jinými, kreativnějšími kampaněmi konkurence. Ale i tak. Každý příspěvek do boje proti těmhle šmejdům se počítá.

Jan Pacas (Media Age)

Spořitelna nikdy nezklame. Kreativně to žádný velký zázrak není, ale taky nemusí. Edukace je potřeba a u kyberbezpečnosti obzvlášť. Jen si pořád nějak nemůžu zvyknout na novou barevnost.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Každý člověk se strašně těší, až ho dospívající potomek s despektem poučí o finančních rizicích. Spot moc sympatií u cílové skupiny nevyvolá.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Takhle, já ti vlastně ani nevim, vo čom to je. Ta pani má štěstí. Asi. Ale hlavně má vedle sebe jinou štrykující pani, která má na sobě přesně stejný trenky, který nosil můj osmdesátiletej strejda. A jak to vím? Sušil je na šňůře na půdičce, kde se dobře věšelo... prádlo. To bude asi štěstí, žejo.

Petr Laštovka na drátě

Po poslednej imidžovej kampani opäť krásna myšlienka. Aj v tomto prípade sa z emocionálneho potenciálu konceptu dalo vyťažiť viac.

Matúš Ficko (Triad)

Reklama by asi nemusela děsit, ale zrovna u takového tématu bych se nebál přitvrdit. Usměvavé tváře a kašírovaní důchodci nedoručí zprávu, kterou by kreativa doručit měla.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Česká spořitelna v aktuální kampani, která se zaměřuje na kyberbezpečnost, volí zcela odlišný tón a přístup. Adresuje narůstající počet phishingových útoků, bankovních trojských koní, ransomwaru, spoofingu atd., které v roce 2022 jen v bankovnictví stojí za podvody za dvě miliardy korun. Kampaň nadále využívá postavu Sáry, která se stala tváří aktuální imageové kampaně značky. Zatímco předchozí kampaň se zaměřila na zdůraznění Sářiny vnitřní síly a překonání vnitřních pochybností, aktuální spot ukazuje osvícenou Sáru, která radí blízkým členům rodiny, jak se nestat obětí podvodníků. Přechod mezi oběma příběhy je trochu matoucí, ale výsledek - tedy zvyšování povědomí hrozbách a správném chování v kyberprostoru je něco, co je rozhodně potřeba a co snad buduje dobrou pověst a důvěru ve značku. Kampaň se zaměřuje převážně na starší lidi, ale neměla by se zaměřit i na mladší generace? Jsem si jistý, že podvodníkům podléhají i klienti bank z generace Z a milleniálů.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Kampaň a výše investice do ní je úctyhodná. Doufám, že se všichni zasažení podívají na výborně natextovaný web Chraňte své peníze. Obzvlášť mě baví reálné přesné vyčíslení ztrát.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Je to jednoduché a srozumitelné, a přesně tak to má být.

Markéta Tomanová (WOO)

