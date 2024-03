„Jasné sdělení, konzistentní linka.“ U reklamních katů vítězí jarní kampaň Innogy

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších –⁠ kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 12. týden 2024 VML Prague: Domácí asistence (58 %)

značka: Innogy, klient: Innogy Energie Relaunch Portálu občana (56 %)

značka: Portál občana, klient: Digitální a informační agentura, Digitální Česko Boomerang Communication: Co slova neřeknou (54 %)

značka: Bohemilk Opočno, klient: Interlacto McCann Prague: To dobré začíná u nás (53 %)

značka, klient: Billa Aetna, YYY: Dnešek je jen začátek (49 %)

značka, klient: Aricoma Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 80 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 18 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Dodavatel energií Innogy nabízí asistenci

Dodavatel plynu a elektřiny Innogy spustil jarní kampaň nazvanou Domácí asistence. Televizní spot rozvíjí a posouvá zavedený kreativní koncept s ústřední manželskou dvojicí ztvárněnou Pavlem Šimčíkem a Petrou Špindlerovou. Tentokrát se do popředí děje dostává dědeček (herec Dan Pazdírek) a jeho zvyšující se frekvence patálií s porouchanými domácími spotřebiči. Více prostoru v kampani také dostává postava opraváře (herec Petr Reif). „V komunikaci dlouhodobě stavíme na spolehlivosti a férových cenách jako našich dvou klíčových benefitech. K tomu ale chceme nabídnout zákazníkům něco navíc – něco, co jim usnadní život a pomůže jim to se zvládáním každodenních starostí spojených s chodem domácnosti. První letošní televizní kampaň má oproti předchozí image komunikaci akviziční charakter a zaměřuje se na podporu prodeje plynu a elektřiny prostřednictvím služby Domácí asistence, a to zdarma až na dva roky,“ říká Václav Podzimek, customer communication manager Innogy. Integrovaná kampaň vznikla v agentuře VML. V televizi běží od 19. února dvě verze spotu – třicetisekundová i jeho zkrácená, dvacetivteřinová varianta. Kromě televize bude kampaň až do poloviny května nasazena i v rádiu, v online prostředí (pod taktovkou digitální agentury Etnetera Motion) a na pobočkách Innogy v podobě plakátů, t-boardů a dalších tiskovin. Doprovází ji spotřebitelská soutěž o televize či chytré telefony Samsung.

Innogy tohle umí a spot jen potvrzuje její sílu. Líbí se mi důraz na hlavní message. Tohle musí pochopit opravdu každý. Hezká práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Konzistentní značková komunikace, do které se podařilo celkem nenásilně zakombinovat fajn službu. Asistence zazní pěkně na začátku spotu a od té chvíle vím, o co tady jde. Z vizuálů je ale trochu poutavější jen ten s vyplazenou pračkou.

Jan Pacas (Media Age)

Otravného dědy je mi trochu líto, mladým očividně už leze na nervy. Děsím se dne, kdy budu v jeho kůži. Zpráva je však podle mě doručena.

Iva Hadj Moussa

Vlastně je mi sympatické, že tyhle kampaně s výborným Šimčíkem v čele drží svou komunikační linku už docela dlouho a konzistentně. Taková milá tuctovka, ale účel, myslím, splní.

Filip Huněk (Actum Digital)

Jasně, informace předaná v příjemný formě. Proč ne.

Ondřej Souček

Jeden ze vzácných případů, kdy statické formáty vyjadřují sdělení zábavněji než formát videa. Přijde mi dobry záměr art direkce ztvárnit emoce prostřednictvím rozbitých spotřebičů. Jen škoda, že kampaň není více propojena jednotnou myšlenkou.

Amila Hrustić

Tohle mě fakt nezaujalo. Reklama se chytí, jenom pokud nám ji rozpočet Innogy narve do krku.

Ondřej Pešák (Fordigy)

Jo, tohle vám uznám, celkem jasně vysvětlujete hodnotu pro klienta. Asistence teď začínají frčet. Trochu smutné, že core produkt nenabízí nic lepšího ke komunikaci, ale tak alespoň něco konkrétního pro zákazníka se najde i tak.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Skvělý a vyvážený mix kreativity a produktového sdělení. Baví mě hra se slovem „asistence“ i stejně hravé doprovodné vizuály.

Petra Pokorná (Business Factory)

Klíčový vizuál má v sobě vtip, který ve spotu postrádám. Naopak oproti spotu je v něm kladen menší důraz na službu (Domácí asistence). Vztah mezi otcem a synem je spíše pragmatický než kreativní. Zatímco strohé předání informací může být účinné pro některé cílové skupiny, pro ty kreativněji založené tento přístup snižuje celkovou zapamatovatelnost a atraktivitu reklamy.

Jakub Dudáček (Czech Promotion)

Čistá jednoduchost s milým vtipem a naprosto jasné sdělení. Produktová komunikace, která mě nenudí a není tam humor na úkor srozumitelnosti. Za mě dobrý.

Markéta Tomanová (WOO)

Žádný velký překvápko se tu nekoná, taková Innogy neutrální klasika.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Jůůůů, ten pán má ale dlouhýýýýý rucééééé! A to z hlavy nedostanu. Dík.

Petr Laštovka na drátě

Rodinka Innogy je späť. A drží si myšlienky aj kvality z minula. Slovná hračka s asistenciou nahráva zapamätateľnosti zdelenia reklamy a spot hezky odsýpa.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Toto je příklad reklamy, která jde nad rámec pouhých emocí a sděluje hmatatelnou hodnotu pro nové zákazníky. Podobně jako ve svých předchozích kampaních Innogy pracuje se stejným manželským párem, ale přidává dvě nové postavy. Tvůrci reklamy udělali dobrou práci s vysvětlením služby, jejích výhod a naznačují, že její využití je chytré rozhodnutí. Jsem zvědavý, jak se ke kampani postaví stávající zákazníci Innogy, protože vždy existuje riziko, že je akviziční nabídky naštvou. Každopádně je fajn vidět, že stabilnější ceny energií vedou energetické společnosti k tomu, aby se snažily přinášet svým zákazníkům více iniciativ s přidanou hodnotou, jako je tato.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Neurazí, nenadchne. Super je vstup do spotu s tečkou nad i, která stáhne oponu. Od té chvíle je to klasika, která předá svou zprávu a zmizí. U vizuálů potěší ten s pračkou, která ručníkem vyplazuje jazyk. Mléééééé.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Super nabídka, na kterou tvůrci navázali tronásobným zopakováním slova „asistence“ a vysvětlením všech benefitů napříč různými situacemi. Kreativní to není, ale funkční rozhodně ano!

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Dobrý řemeslo v TV. Printy jsou super. Profesně dobře odvedená práce. Jasná komunikace.

Stanislav Apoka Bílek (Better)

2. Relaunch Portálu občana propagují animace

Kabinet místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) v nové kampani propaguje aktivity Digitální a informační agentury a Digitálního Česka, komunikační platformy Úřadu vlády. Konkrétně jde o relaunch Portálu občana, vstupní brány k online službám českého státu. Nabízí více než 600 služeb a loni prošel kompletním předěláním v oblasti webdesignu, designu a právě i nabízených služeb. „Protože nabízených služeb je opravdu hodně, podle získaných dat jsme s Digitální a informační agenturou vybrali čtyři pro lidi nejzajímavější služby a personifikovali je postavičkami řidiče Franty, zaměstnankyně Jarmily, turisty Tomáše a podnikatelky Věry. S nimi jsme vytvořili jednoduché krátké příběhy. Vizuální styl byl inspirován ikonkami, používanými na nové verzi Portálu,“ popisuje tým v čele Martinem Charvátem. První vlna kampaně běžela na konci loňska, další vlny půjdou v letošním roce. Počítáme se přitom s vytvořením dalších postav, které budou demonstrovat další služby. „Kampaň je záměrně jednoduchá a produktově zaměřená, aby služby Portálu přiblížila i lidem, kteří s ním zatím nemají moc zkušeností,“ uvádí šéfka komunikace Digitální a informační agentury Anna-Marie Lichtenbergová. „Po zlepšení v téhle oblasti byla už delší dobu velká poptávka, Portál totiž používá více než milion lidí. Nový Portál občana je uživatelsky přívětivější a přehlednější. Celý redesign jsme postavili právě na zpětné vazbě od uživatelů,“ tvrdí místopředseda vlády pro digitalizaci Bartoš.

Tak nějak jsem doufal, že v roce 2024 už neuslyším v reklamě větu typu „Nebuď jako...“, ale nedá se, no... Když opomenu výše zmíněné klišé, nakonec proč ne. Cílem měla být jednoduchost, což tady rozhodně je.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Tyhle fóry „Nebuď jako...“ ještě jedou, jo? Ale je to jednoduchý, rychlý, s důrazem na benefity pro cílovku. Ve výsledku – mírný optimismus.

Jan Pacas (Media Age)

Jednoduché, celkem vtipné (cukající Věřino oko), srozumitelné. Myslím si, že od tohoto druhu komunikace je to naprosto dostačující. Je suis Věra.

Iva Hadj Moussa

Nebuď jako Franta, Věra, Tomáš nebo Jarmila. To je tak trochu jediné, co vám v hlavě po této reklamě zůstane. Co říct? Je to takové... jednoduché. Ale to by koneckonců asi záměr.

Filip Huněk (Actum Digital)

Jakmile napíšu do vyhledávače mojedatovaschranka.cz, vždycky se mi udělá někde na těle nežit. Ale k věci. George od Český spořitelny vs. Mojedatovaschránka.cz od státu. To je jako velký nebe a porouchaný dudy. Proč to u datovky nejde stejně, nechápu. Vypadá jak z roku raz dva a je zásadně user unfriendly. Jít na portál občana se proto bojim. Vzhledem ke svému postoji nedokážu reklamu hodnotit.

Ondřej Souček

To se povedlo. Líbí se mi tonalita, formát, drobné vtípky… Je to velmi poutavé, přesto informativní a dobře provedené. Věřinu frustraci jsem cítila i na téhle straně monitoru! Jsou asi důvody, proč stejné množství poctivosti, jaké bylo věnováno videím, nebylo věnováno statickým formátům, ale je to velká škoda a je to hodně vidět.

Amila Hrustić

Tohle je naprosto super. Jednoduché spoty, co udrží pozornost, jsou trefné a dobře pracují s jazykem, takže si člověk dobře zapamatuje, na co reklamy vlastně jsou. Palec nahoru.

Ondřej Pešák (Fordigy)

Kreativa není tak špatná, což o to. Problém je s produktem. I když a protože využívám datovou schránku, cítím se naprosto jako vaše Věra. Pořád jsem spíše zastáncem toho, že produkt by měl předcházet komunikaci, ne opačně. Viz mé „oblíbené“ České dráhy.

Pavel Jechort (Axa Partners)

No sláva! Přínosné, snadno pochopitelné a navíc mě to baví! Tohle je krok tím správným směrem.

Petra Pokorná (Business Factory)

Mám být jako Věra, nebo nemám? Jsem z toho Jarmil. I tak je výběr prezentovaných služeb lákavý. Tištěný vizuál už o něco méně, přestože zapadá do identity portálu, s animacemi už takový kamarád není. Tyto dva světy by chtěly více propojit.

Jakub Dudáček (Czech Promotion)

Super jednoduché a přímočaré. Líbí se mi, že kampaň řeší momenty, které lidi nepochybně vždycky nejvíc vytáčí a nabízí řešení – s nadhledem, ale nedělá z nich blbce. Vizuálně je to pro mě až moc prosté, i když chápu, že za to může hlavně webová předloha.

Markéta Tomanová (WOO)

Chvíli jsem přemýšlela, jestli ta éra „buď jako...“ není už dáno za námi, ale v tomto případě mě to vlastně pobavilo. Jednoduchou formou jsou tu vysvětlený základní výhody portálu občana, na situacích, se kterými se ztotožní většina Čechů. V tomto případě by bylo na škodu být hyperkreativní, takže za mě povedená funkční kampaň.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Hodnotíme tu komunikaci, žejo, ne ten Portál, viď. Ale stejně. Za Portál máte body. Překvapilo mě, jak to i docela funguje. A teď k tý komunikaci, jo. Ta dlouhodobá úvaha, že systém je stejně tak rychlej, jako je nejpomalejší součástka, předpokládá, že společnost je plná debilů, který se jmenujou Věra, Jarmila, Franta apod. A pro ně holt musíme dělat tohleto. A pak tu jsou chytrý lidi, který se budou vofrňovat. Tak ti nevim, no. Asi jsem Věra.

Petr Laštovka na drátě

Absolútne jednoduché, popisné a jasné. Cením tieto efektívne reklamy, ktoré potrebujú odkomunikovať zložitejšie myšlienky jednoduchou cestou a netlačia do toho zbytočné metafory. Verím, že Věry a Tomášovia pri televíziach tomu porozumejú. Len sa to ťažko hodnotí kreatívne.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Jak přimět obyvatele Česka, aby využívali Portál občana, který nabízí více než 600 služeb? Jedná se o poměrně náročný úkol a tak, abyste se vyhnuli „paralýze výběru“ a sebe ani lidi nepřehltili, se zaměříte na čtyři klíčové případy použití, v nichž vystupují Věra, Jarmila, Tomáš a František. Spoty jsou solidně zpracované a jednoduše informují o nabízené službě, říkají, pro koho je určena, a zdůrazňují její přínos – tedy něco, co lze od informační kampaně pro veřejnost očekávat. Ale co když se vás netýká ani jedna ze čtyř vyobrazených situací? Jak se dozvíte, jaké další služby portál nabízí a co je pro vás vhodné? Možná to je zadání pro další kampaň…

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Vzhledem k tomu, na co jsme zvyklí od státní správy, je to skoro zázrak. Příjemně nablblá animace, humor a jasné sdělení. Super. Asi šly trochu líp vymyslet ty statické vizuály, ale vem to čert. Milá kampaň.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Situace správně vybrané, funkce správně popsané, vztek správně animovaný. Ale proč se ještě po tolika letech vracet k „tohle je Tomáš“?

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Infografika většinou pomáhá vysvětlit složitější téma, přiznám se, že je jsem si to musel pustit vícekrát, abych to chytil. Tato služba je tak nechtěná, ale tak potřebná, možná by stačilo méně výhružek a apelů, a ještě jasnější sdělení. Protože jsem jako Věra... mám v tom pořád chaos.

Stanislav Apoka Bílek (Better)

3. Boomerang vytvořil novou mlékárenskou značku

Agentura Boomerang Communication vytvořila komunikační platformu pro novou značku Bohemilk Opočno, která postupně zastřeší mléčné produkty z portfolia české společnosti Interlacto s mlékárenskými závody v Opočně, Jihlavě, Olešnici a Dolním Přímu. Kompletní rebranding a konsolidace dosavadních značek rodinné firmy, kterou založil a vybudoval Oldřich Gojiš a postupně ji předal svému synu Ondřejovi, trvaly rok a půl. Boomerang spolupracoval s interním týmem mlékárenské skupiny (vedoucí marketingu Drahomíra Kozáková, marketingový konzultant Vilém Heinz) a výzkumnou agenturou Simply5. Kreativním exekucím napříč komunikačními kanály předcházel úvodní průzkum situace na českém mlékárenském trhu, poznání firemních hodnot výrobce, nastavení positioningu značky, hledání vhodného jména, až po výsledné kreativní exekuce napříč komunikačními kanály. Na všech úrovních probíhalo testování. Na základě jejích výsledků začala komunikace psát nový příběh českých mléčných výrobků pod značkou Bohemilk Opočno. Mlékárenská divize Interlacta patří do první pětky největších výrobců mléčných výrobků v Česku. Výsledky z úvodního výzkumu ovšem ukázaly, že zákazníci mají sice povědomí o konkrétních produktech (Opočenský jogurt, Olešnický tvaroh a jiné), ale nízkou znalost značek Moravia, Bohemilk, Mlékárna Olešnice a Niva Dolní Přím, pod nimiž je mlékárny nabízely na trhu. Vedení firmy si proto kladlo otázku, jak značky zatraktivnit a jestli je efektivnější marketingovou komunikací podporovat všechny, nebo produkty do budoucna zastřešit pouze jednou. „Když jsme se do projektu zapojili, navázali jsme na výzkumy Simply5 a společně identifikovali přání a potřeby zákazníků,“ uvedla Markéta Nováková ze strategického oddělení Boomerangu. „Klíčové ale bylo důkladné poznání klienta a jeho byznysu. Nechtěli jsme novou platformu značky psát od stolu, ale její základy najít v historii a kultuře firmy i životních příbězích majitelů. Měli jsme možnost navštívit všechny provozy, mluvili s technology, obchodníky i pracovníky výroby, seznámili se s postupy výroby každého produktu. Hledali jsme, co jednotlivé mlékárny spojuje, jaký příběh značky jejich pracovníci přijmou za svůj a podepíšou.“ „Zaujalo nás, s jakým nasazením vyvíjejí nové produkty, zavádějí moderní technologie do výroby a zároveň dodržují osvědčené postupy a pečují o kvalitu svých výrobků. Mléko je jejich život. A začalo nám svítat kolem jakého tématu se bude příběh značky točit,“ dodal Robert Marek, senior project team leader Boomerangu. Strategický tým agentury následně vytvořil devět značkových konceptů, z nich si pak vedení firmy vybralo. „Aby byla nová značka úspěšná, museli jsme jí najít na trhu prostor, který zatím nikdo neobsadil. Příběh značky Bohemilk Opočno stojí na péči. Naší hlavní cílovou skupinou, naším zákazníkem jsou mámy, které se s láskou a péčí starají o své blízké. Chceme pro ně být těmi, kdo jim rozumí, kdo oceňuje vše, co s láskou a péčí dělají pro své blízké a kdo jim v jejich každodenním úsilí pomáhá. Vyrábíme pro ně kvalitní, zdravé a praktické mléčné výrobky, které rodiny pro jejich chuť milují,“ říká marketingová manažerka skupiny Interlacto Drahomíra Kozáková. Pro start komunikace vytvořil Boomerang komunikační koncept s názvem Co slova neřeknou. V televizní a online reklamě rozehrává příběh syna a jeho milující maminky. Malý kluk se mámě za její péči překvapivě odmění ve chvíli, kdy to nejméně čeká. Reklamní spot Jahoda režíroval Martin Marček v produkci Ad Kolektiv. Kromě televize připravila agentura nový web, vizuály ke kampani a podílela se částečně i na celkovém vizuálním stylu a grafice obalů (obalový design zajistila společnost Depot Desing). „Snažili jsme se Bohemilk Opočno v komunikaci maximálně odlišit od největších konkurentů a vyhnout se komunikačním klišé mlékárenského segmentu. Proto v našich exekucích nenajdete spokojené pasoucí se kravičky na horských loukách, šťastné rodiny, hospodařící na farmě, ani roztomilé hlodavce, kteří si na plodech jejich práce pochutnávají. Našimi hrdinkami jsou běžné české mámy a jejich úžasné rodiny, o které každý den s láskou pečují,“ uzavírá kreativní ředitel Boomerangu Jindřich Novák.

Něco mi v tom chybí. Chápu to odlišení se od konkurence. Tohle je určitě hezký krok. Na druhou stranu mi spot zapadá do škatulky spokojené rodiny, a to už zase tak odlišitelné není. Když k tomu přidám, že za celou dobu na mě nevyskočí žádná message, tak se to vlastně jen hezky poslouchá.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Co slova neřeknou, řekne jogurt a uzenej sejra. Profesionálně natočená reklama s lehce „Rohlíkovým“ feelingem, kde jsou ale produkt a značka přítomny v téměř homeopatických dávkách. Výsledek tak působí strašně unifikovaně, což je vzhledem k odvedené práci (objíždění provozů, rozhovory) škoda.

Jan Pacas (Media Age)

Je to takové příjemně něžné a civilní zároveň. Věnovat matce první vypěstovanou jahodu, ach! Já bych si ji na místě chlapce asi chamtivě nechala pro sebe, o to víc si takového gesta cením.

Iva Hadj Moussa

Rodinná pohoda s příběhem. Video je super, a docela pěkně se na to kouká. Vizuály už tolik nezaujmou a svým provedením sklouzávají spíše do průměru.

Filip Huněk (Actum Digital)

Je to hezky natočený a bylo by to ještě lepší, kdyby nakonec kluk nedal jahodu do sejra, ale vymyslel nějakou jinou hezkou, méně popisnou věc, což by ale klient nikdy neschválil.

Ondřej Souček

Claim „Co slova neřeknou“ je dobrým výchozím bodem. Existuje mnoho rodinných situací, ve kterých jídlo může být jazykem, kterým komunikujeme emoce. Samotný děj spotu už bohužel značku v rámci kategorie příliš neodlišuje. Dítě, které příjemně překvapí rodiče, když to nejméně čekají, je běžný scénář. Je to vždy roztomilé, ale například Kunín měl před pár lety reklamu, kde táta s dcerou překvapili maminku přicházející z práce jahodovým dortem. Zklamáním pro mě byl nový packaging. V popisu je sice uvedeno, že se se značka snaží odlišit od největších konkurentů a vyhnout se klišé mlékárenského segmentu, ale přijde mi, že do klišé naopak sklouzla – barvami, motivem, ilustrací i písmem. Packaging design přitom může být jedním z hlavních důvodů, proč si někdo vybere zrovna váš produkt z regálu… a ne protože si ho omylem splete s Kunínem, Olmou nebo Madetou.

Amila Hrustić

Produkční kvalita se reklamě upřít nedá. Ale na můj vkus je v ní přece jen málo produktu. Jestli si brand s něčím v budoucnu spojím, nebude to mléko, ale jahody. Mimochodem, logo strašně připomíná Pribináčka.

Ondřej Pešák (Fordigy)

Cajdák bez voiceoveru, kde se k brandu dostanu za 40″? Vážně neotřelý způsob, jak provařit peníze. Mám obraz a mám zvuk a já se dobrovolně vzdám jedné z těch věcí. Co si může dovolit Coca-Cola, není pro každého.

Pavel Jechort (Axa Partners)

To, že se Bohemilk nebojí jít proti proudu běžných stereotypů segmentu a místo čistě produktové komunikace raději sází na storytelling, bude mít pro značku z dlouhodobého hlediska jistě mnohem větší přínos. Kór v dnešní době, kdy spotřebitele osloví snáze produkty rezonující s jejich hodnotami, životním stylem nebo emocemi. A tu písničku už nedostanu z hlavy!

Petra Pokorná (Business Factory)

Více než spot oceňuji sjednocení portfolia značky. Věřím, že se povedlo vybalancovat vizuální stránku, aby zákazníci poznali své staré produkty v novém hávu. Mezi povedené prvky spotu patří zejména příjemná atmosféra umocněná jemnou hudbou. Avšak, dějová linka není úplně originální a může být zaměnitelná. Tento nedostatek může bránit dosažení plného emocionálního efektu, který by reklama mohla vyvolat. Jako je tomu například u P&G (Thank You, Mom).

Jakub Dudáček (Czech Promotion)

Velmi milý, lidský a emotivní spot, na který se hezky kouká a určitě potěší nejen každou maminku. Jenom bych řekla, že hlavní myšlenka „Co slova neřeknou“ sice hezky funguje v delším spotu, ale těžko se transformuje na statické produktové formáty. I přes to, že postavy ze spotu jsou tam přidané jako ilustrace. Propojení k mlékárně a jejím výrobkům je prostě slabší, než by mohlo být.

Markéta Tomanová (WOO)

Je to taková good-feeling kampaň s perfektní produkcí. Ač jsou produkty napříč celým spotem obsaženy, trošku se obávám, že to k zapamatovatelnosti značky moc nepovede.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Takovýho dumání a mudrování za vobyčejnou jahodou, by někdo řek, ale vono to nějak poslední dobou ani jináč nejde. Takže zavřete voči, něco si přejte, nová hvězda přichází. Jak dlouho bude svítit, uvidíme, žejo.

Petr Laštovka na drátě

Dojemné, milé, krásne pasujúce na cieľovku. Claim „Co slova neřeknou“ dobre spot podškrtáva. Akurát sa trochu bojím, že jahoda na seba strhla tak veľkú pozornosť, že si na Bohemilk nespomeniem.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Výrobci mléka ve svých kampaních typicky pracují s rolí matky, která se stará o rodinu, a je zajímavé vidět, že tato se zaměřuje spíše na syna. Autoři spotu splnili mnoho očekávatelných kritérií: vyobrazili rodinu, starostlivé dítě, které se stará o přírodu, ukázali některé příklady přípravy a konzumace mléčných výrobků, ukázali také pár něžných momentů sbližování matky a syna, přidali emotivní hudbu… Je to dojemný příběh s několika aspiračními prvky, který se bude bezpochyby líbit hlavně stávajícím matkám a obzvlášť pak těm, které jsou už zákaznicemi Bohemilk. Ale co mi to ve skutečnosti říká o značce kromě toho, že vykresluje ideální zákazníky jako starostlivé a ohleduplné? Aby se Bohemilk prodal novým zákazníkům, vzhledem k dnešní ekonomické nejistotě a otázkám ohledně původu a kvality potravin bude potřeba víc než jen pocitový film s minimem slov.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Hrozně bych si chtěl přečíst celou case study a vidět dalších 8 představených konceptů. Na papíře působí celý postup správně – popovídat si se všemi zúčastněnými, postavit portfolio na nejznámější značce a na všech úrovních testovat, testovat, testovat. Na konci ale vidím modrobílé vizuály (byla to reklama od Bohemilku, Olmy, Danone, nebo Madety?) a spokojenou rodinku, proti které se tisková zpráva ohrazuje.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Nezlobte se, ale jestli se koncept jmenuje „Co slova neřeknou“, tohle mi moc dohromady neřeklo. Děj, jednotlivé linky, zdánlivě vše vypadá jak má, ale obsah je nulový, omlouvám se, ale tohle mi moc neřeklo.

Stanislav Apoka Bílek (Better)

4. McCann pracoval na nové komunikaci Billy

Maloobchodní řetězec Billa s cílem dlouhodobě zvyšovat svůj podíl na českém trhu už loni přistoupil k repositioningu a teď představuje novou komunikační platformu. Tu společně s doprovodnými kampaněmi připravila agentura McCann Prague. Mezi nejvýznamnější kroky patří rozšiřování sítě prodejen, jejich redesign, implementace nového konceptu do těch stávajících, spuštění e-shopu či vylepšení věrnostního Billa klubu. Repositioning Billy proběhl jak na centrální, tak na lokální úrovni, transformující značku z experta na idealistu. „V Bille věří, že všichni můžeme mít lepší a aktivnější život, pokud si každý den vytvoříme více momentů dobra. Ty mohou mít podobu dobrého jídla, dobré nálady, chvilek s blízkými či dobrých skutků. Rolí Billy bude inspirovat a dělat vše pro to, aby lidem pomáhala vytvářet tyto momenty s menším úsilím a za méně času nebo peněz. Skrze novou nabídku sortimentu a privátních značek, vylepšený Billa klub nebo díky zapojení zákazníků do aktivit CSR,“ uvedla agentura McCann. Ta postavila komunikační platformu „každodenních momentů dobra“ na příbězích rodiny, která řeší běžné starosti a radosti. Pomocí nich ukazují, jak snadno si lze díky Bille zlepšit den. Vedle nadlinkových kampaní bude Billa s rodinou pracovat na sociálních sítích. Novou komunikaci podepisuje claim To dobré začíná u nás. „Ve své komunikaci se Billa snaží zachycovat hezké a často úplně obyčejné momenty ze života. Důležitá je pro ni autentičnost a především uvěřitelnost. Součástí vizuálů je výrazná bublina s pozitivně laděným headlinem, která pomůže komunikaci na první pohled odlišit od konkurence,“ popisuje agentura. Nová éra Billy startuje hned dvěma kampaněmi. Imageový spot McCann zasadil do zimního příběhu, kdy rodina vyráží na hory, příběh pak rozehrává v digitálu. Druhá čistě produktová kampaň představuje vylepšený věrnostní klub, jeho nové benefity i praktickou aplikaci. Hlavním sdělením kampaně je hardsellové Stáhněte ceny ještě níž.

I když to zahřeje na duši, vesměs nic originálního... Důraz na čerstvost, kvalitu a rodinnou atmosféru se nijak neodtrhuje od jiných kampaní konkurentů.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Mám cukání říct, že v Bille je moment dobra, když se náhodou rozhodnou otevřít druhou pokladnu. Ale nechme mou osobní customer experience stranou. Jinak tu máme vlastně hodně podobný koncept jako u Opočna, ale tentokrát alespoň s rychle a jasně identifikovatelnou značkou. Jen si říkám, jestli nám tu ze všech těch „potravinových“ brandů bez rozdílu plných procítěných rodinných okamžiků nevzniká zbytečně homogenní blob. Co se trošku odlišit?

Jan Pacas (Media Age)

Nevím, no. Přijde mi, že je tam až příliš mnoho dobra, úsměvů a veselí najednou. Přitom páteční odjezdy na chalupu bývají spíš plné shonu a nervozity: děti jsou protivné a mrzuté, rodiče ve stresu... až večer, když se to všechno vybalí, zatopí se, uvaří se a tak dále, tam pak (většinou) nastává pohoda. Takže mi to přijde až trochu moc pohádkové, a tedy i moc reklamní.

Iva Hadj Moussa

I po rebrandingu si Billa drží konzistentně svou komunikační linku. V tom dobrém, ale i v tom špatném.

Filip Huněk (Actum Digital)

Aspoň, že už nemaj claim „Billa je levná“. To bylo na soud. Bohužel jsem donucen chodit do Billy na Letenském náměstí. Nevim, jestli takhle vypadaj všechny Billy, ale vim, že zrovna tam nic dobrého začínat nemůže. Jinak spot je fajn, kreativa pěkná.

Ondřej Souček

Přijde mi, že zastřešující myšlenka “momentů dobra” se bohužel v dalších kanálech (print, social media) rozpadá a jediné, co kampaň propojuje, jsou bubliny. Je jasné, že značka musí komunikovat i cenové nabídky, ale je škoda, že nejsou více napojené na kampaňovou ideu. Takto působí genericky.

Amila Hrustić

Je to celkově hezké. Jak provedením, tak poselstvím. Otázkou je, jestli to dneska bude stačit.

Ondřej Pešák (Fordigy)

Fajn, ale proč, proč, proč to dělá Billa lépe než Albert? Vždycky se rozčílím, když značka nemá nic, čím by se pochlubila, vyjma prázdných frází. TOM se ale taky počítá, co už.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Hezké zpracování spotu a dvojčata tomu dodávají na roztomilosti. Jen zde bohužel moc nevidím faktor odlišení se od konkurence či originality, chcete-li. Hlavní claim je příliš obecný a člověk se neubrání myšlence, že už něco podobného někdy (a ne jednou) slyšel.

Petra Pokorná (Business Factory)

Jak bych to jen popsal. Dobrá změna začíná dobrou kreativou. Nový slogan a hrátky se slovem „dobrá“ vidím jako potenciál do budoucna. Což byl jasný záměr a za mě se povedl. Z tohoto pohledu, je to tedy „dobré“. Reklama se vyznačuje působivou vizuální prezentací díky kameře a atraktivnímu prostředí. Příjemní herci dodávají spotu sympatický nádech. Nicméně, při delší stopáži ztrácím pozornost. Těším se na další vývoj firemního jazyka v kratších formátech. Věřím, že nový slogan bude brzy v hlavách většiny zákazníků.

Jakub Dudáček (Czech Promotion)

Takhle to vypadá, když vezmete celkem standardní ingredience, ale vyrobíte z nich něco nového. Ano, máme tu hezkou rodinku, pěknou prodejnu i nějaké ty rodinné vtípky, ale podařilo se dát Bille nový positioning, který utáhne různé větve komunikace i v delším čase, a promítnout ho jak do roztomilého spotu, tak do dalších formátů. Je to chytré, dává to smysl a baví mě to.

Markéta Tomanová (WOO)

No, vymyšlený je to dobře, teď je potřeba to umět zrealizovat, protože minimálně v Brně má Billa co dohánět.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Jestli mám extrapunkt za to, že jsem poznal Billu v Říčanech, tak se hlásim o nálepku, sbírám na plyšáky. Ale kartičku nemám, herdekfilek. Jinak zimu už prosím ne, už chceme jaro!

Petr Laštovka na drátě

Prostredie a samotný spot je vizuálne krásny. Akurát som sa v tom mrkvovom dorte tak zamotala, že ani pointa so srnkami v závere ma nedostala na správnu cestu. Čo presne je teda tým momentom dobra?

Alžbeta Gburíková (Gen)

Podobně jako Bohemilk se Billa se ve své komunikaci snaží evokovat dojem pečovatele, kterému sejde o blaho svých zákazníků. Vidíme rodinu, která vyráží na víkend, v prodejně Billa nakoupí základní zásoby, načež si vychutná společné jídlo na chalupě a děti vyrazí nakrmit zvířátka v lese. Je to dostatečně jednoduchý příběh ze života, který naznačuje, že štěstí rodiny pramení přímo z dobrého jídla, které snědla a nakoupila v Bille. Ve skutečnosti však neříká nic podstatného, co by to dokládalo, a kampaň se spoléhá čistě na vytvoření dojmů a emocí. Napadá mě, že aspoň šlo pracovat třeba s receptem na ten mrkvový dort, který vypadá tak dobře. Zkrátka stejně jako u Bohemilk bude potřeba víc než jen dojemný film, aby noví zákazníci začali nakupovat v Bille.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Není na sněhový spot už trochu jaro? Reklama na přehnané nakupování, které v rodině vytvoří příjemnou pseduovánoční pohodu i v březnu. Holčičky jsou díky svetříkům maminčiny klony. Ale jinak děti, dortíky, úsměvy, krmelec, mrkev a tradiční český polodebilní tatínek samozřejmě fungují. Průměrná česká rodinná komedie ve 30 vteřinách.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Jsem upřímně zvědavý, jestli se jedná o snahu připravit se na ESG komunikaci. A pokud ano, pak taky jak se podaří navázat na takhle roztomilou pomoc srnkám povídáním o udržitelnosti, CSR projektech a diverzitou.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Hezký, milý, tonalita printů super. Neznám brief, ale po přečtení explikace dobrej záměr s dobrým výsledkem.. laskavý téma zpracováno se ctí a -skoro- bez patosu.. /trochu tam cítím legendární Kofolu - omlouvám se!

Stanislav Apoka Bílek (Better)

5. První brandovou kampaň Aricomy dělaly Aetna a YYY

Svou vůbec první velkou brandovou kampaň odstartovala společnost Aricoma ze skupiny KKCG Karla Komárka. Největší česká společnost v oblasti informačních technologií zkraje letoška dokončila rebranding a teď jde do světa s ucelenou vizuální identitou, image videem a celým novým brandem Aricoma. Za brandem a vizuální identitou stojí z většiny brněnská strategicko-kreativní agentura Aetna, která ve snaze vyhnout se vizuálním klišé IT vystavěla komunikaci na abstraktech vytvořených pomocí umělé inteligence. Motto zní Dnešek je jen začátek. S novým vizuálem a brandem se budou současní i budoucí zákazníci Aricomy z firemní i veřejné sféry setkávat v online prostředí, ve videoformátech, masových médiích i na venkovních plochách v největších českých městech. Nový brand a kampaň představují vyvrcholení několikaletého spojování dříve jednotlivých značek do jedné entity. Nový název už přejaly společnosti Autocont, CES EA, Komix a Internet Projekt, následovat budou loni akvírované Sabris Consulting, Consulting 4U a Syscom Software. „Lidé nás většinou znají právě pod původními značkami. Poslední rok jsme proto věnovali mnoho energie jejich sjednocení. To má pro stávající i budoucí klienty řadu výhod, které jim teď chceme prezentovat. Vznikla silná firma, která dokáže klienty provést všemi úskalími digitální transformace. Navíc věříme, že je to velká příležitost i pro potenciální zaměstnance,“ řekl Michal Malysa, head of brand & communication Aricomy. „Výzvou bylo nastavit nový brand tak, aby stále zůstal spolehlivým partnerem v IT pro regionální zákazníky, ale zároveň se značka mohla posunout za dosavadní hranice a prezentovat se na mezinárodním poli. Shodli jsme se, že klíčovou myšlenkou spojující firmu v Horní Dolní i v Bruselu je, že změna je jediná správná cesta, jak růst. V Česku se právě teď nacházíme v období, kdy se řada firem transformuje generační výměnou vedení, a Aricoma jim může pomoct s technologickou částí tohoto velkého úkolu. Brandbook je pro nás ústavou značky na několik dalších let dopředu, proto z něho vychází jak aktuální hodnotová kampaň, tak je díky němu Aricoma připravená i na konzistentní a rozpoznatelnou komunikaci v budoucnu,“ popsal Jakub Žirovnický, CEO Aetny. Ta na kampani a mediální strategii spolupracuje s agenturou YYY, obě si Aricoma vybrala v tendru. Aetna ve výběrovém řízení vyhrála svým pojetím brandu a YYY kreativním přístupem k employer brand komunikaci. Klient se tak po souhlasu všech zainteresovaných rozhodl práci obou týmů propojit. Část kampaně zaměřená na employer branding odstartuje v květnu. Bude propagovat možnost přidat se do týmu Aricomy. „V kampani vyobrazujeme budoucnost, ke které Aricoma se svými zaměstnanci směřuje. Rozhodli jsme se dát prostor fantazii a představit lidem skrze vizualizace, jakou roli budou hrát technologie za 10, 50 nebo 100 let,“ předeslal Matěj Schamberger, account manager YYY.

Zpočátku na mě spot působí jako klasické drámo, které je v oblasti IT už tolik ohrané. Ale ono vlastně, proč ne. Jak spot nabírá na obrátkách, tak začíná dávat smysl a v konečném důsledku tak graduje v hezké finále. Povedené.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Korporátně unylý branding, který se snažil vyhnout IT klišé, a proto ve spotu sledujeme svištící světelné linie a posloucháme o zrychlujícím se světě. Aha. Vizuály ale působí čistě, i když logo v některých případech zaniká.

Jan Pacas (Media Age)

Je to takové... digitální a technologické. Ale nechci být nespravedlivá, nerozumím tomu a nejsem cílovka. Vizuál je pěkný.

Iva Hadj Moussa

Vizuální linka rozhodně zaujme a pěkně se na video i na vizuály kouká. Minimálně pokud jste z digitální branže, tak vás tohle kampaňové provedení potěší. A pokud nejste, nejspíš stejně nebudete vědět, na co že je to přesně reklama.

Filip Huněk (Actum Digital)

Dnešek je jen začátek. Pravdivej claim, kterej je ale při trocha hlubšim zamyšlení úplně hrůzostrašnej. Asi by stálo za to bejt ve spotu trochu přesvědčivější ve sdělení a nenechat to celé na animaci. Je to B2B komunikace, ale stejně jako se posouvá svět, tak se posouvá komunikace. I ta B2B.

Ondřej Souček

Rozhodně nepatřím mezi odpůrce používání umělé inteligence, proč ne, nicméně problém vidím v tom, že tomu chybí koncept – jasná jednoduchá myšlenka a sdělení. „Dnes je jen začátek“ funguje jako claim, doufala jsem, že kampaň ukáže světlou budoucnost… úžasné příležitosti, které jsou před námi. Spot však působí velmi neosobně a lehce děsivě.

Amila Hrustić

Posledně mělo takovouhle reklamu Xixoio. Sdělení nula, takže sázka na zvědavost? Bůh ví, ale nemyslím si, že je skutečná cílovka tak velká, aby to mělo šanci fungovat.

Ondřej Pešák (Fordigy)

Nevím, k čemu je v B2B nutné mít ATL. Bombardujete zemi nikoho. Kreativně jste se sice vyhnuli všem klišé o IT, ale řešením je skoro prázdné nic, obsahově i vizuálně. Alespoň dobře, že na trhu jsou stále peníze, které se dají vyhazovat oknem, nebo daňově optimalizovat.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Dnešek je jen začátek. Bohužel jsem se moc nedozvěděl začátek čeho. Počítám, že se v dalších fázích poodhalí více. Výzva nastavit nový brand mezi regionální a mezinárodní zákazníky se určitě podařila. Vizuálním klišé však zůstává v oblasti IT i nadále. Teď to jen komunikovat tak, aby bylo jasné, co firma klientům nabízí.

Jakub Dudáček (Czech Promotion)

Na to, že jde o rebranding několika spojených firem, se v kampani dost ztrácí informace, co Aricoma vlastně je - to se člověk dozví až úplně na závěr. Nejvíc je to znát ve videu, kdy většina z 30s jsou spíš vzletné, až přehnaně motivační fráze. OOH jsou lepší a líbí se mi sebevědomá formulace konkrétních argumentů pro potenciálního zákazníka. Takže bych řekla, že celkově kampaň udělá dobrý dojem, když budete dávat pozor.

Markéta Tomanová (WOO)

Názorná ukázka toho, že brněnsko-pražská spolupráce může dopadnout dobře. Identita mě baví a rozhodně je to posun na mezinárodní level. A jsem zvědavá, jak s ní budou pracovat i dál.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Tak dnešek je jenom začátek. Tak fajn!

Petr Laštovka na drátě

Dnešek je jen začátek... mi príde fajn a do odvetvia pasuje výborne. Vizuál na mňa pôsobí moderne a a vhodně do B2B segmentu. Ocenila by som ale výraznejšiu a zapamätateľnejšiu myšlienku.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Osobně mi přijde brand a kampaň Aricomy poněkud chladný, abstraktní a nelidský. Navíc vidím trochu inspirace z tapety ‚Bloom‘ Windows 11. Ano, kampaň může symbolizovat digitální transformaci (nějakým způsobem). Ano, možná je spot částečně vytvořen umělou inteligencí (no a co). A ano, značka o sobě tvrdí, že je jedničkou v podnikovém IT (je to opravdu pravda?) a že „dnes je teprve začátek“. Jenže stejně jako v případě dalších reklam v této edici Katovny si pokládám otázku, co mi tím vlastně chce říct kromě emoce a prázdných frází? Vzpomínám si, že například Orange při svém startu slíbil „budoucnost je jasná, budoucnost je Orange“ a jasně to zdůvodnil. Bublinkami a modrou barvou O2 Čechům splnilo slib lepší sítě a mobilních služeb, protože dodalo lidem tolik potřebný kyslík. Jednalo se o značky vybudované na základě jasných slibů, asociací a výrazných předností. Ty mi v případě Aricomy spíše chybí. Ale možná se to časem změní.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Tak děsivě napsané copy jsem už dlouho neviděl. První dvě věty začínají „Dnes je další den...“ a „Nepřijde lepší den...“, což je moc dnů najednou. Textová prázdnota vynikne tím víc, že vizuál je podprůměrná umělohmotná 3D animace víceméně bez významu. Ze spotu jde neurčitě výhrůžná atmosféra, kterou z firemního poskytovatele IT řešení fakt nechci cítit. Nesledujte před spaním.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Z mého pohledu tento týden vítězí Aricoma s Aetnou a YYY. Není to sice nic ultra originálního, ale pořád je to kvalitně odvedená a sjednocená firemní komunikace s využitím 3D, rozpoznatelnými vizuály a claimy, které mě baví číst. A to má upřímně v IT B2B málokdo.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

To typo mi pořád trochu vadí, divně napadající čitelnost a rovnováha v logotypu - navíc nikde ve finále nevyužitá a nepropsaná, ale obrovskej respekt za snahu a kolabo dvou agentur. To se hluboce klaním a tleskám!

Stanislav Apoka Bílek (Better)

