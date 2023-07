Jen spor o barvu šatů a Trump. Média desátých let nepřinesla slibovanou revoluci

V únoru 2015 zveřejnil BuzzFeed fotografii šmouhatých šatů, nechal hlasovat o jejich skutečné barvě – a zbořil internet. Nikdy předtím ani potom neměl BuzzFeed, patrně nejslavnější z čistě digitálních médií, takový zásah. „Šlo o poslední, největší a naprosto neškodný okamžik globální internetové kultury,“ píše Ben Smith, někdejší šéfredaktor dnes už neexistující divize BuzzFeed News. Ve své čerstvé knize Traffic se ohlíží za desátými léty a hledáním nového modelu médií, který měl stát na návštěvnosti. Ve spojení se sociálními sítěmi v lecčem proměnil svět. Pozoruhodnější na dekádě BuzzFeedu ovšem zůstává, jak málo životaschopného po ní zbylo.

Smith v nejlepší tradici amerických vypravěčů odvíjí celý příběh od výjimečných osobností. Archetypů. Na jedné straně stojí Jonah Peretti, zakladatel BuzzFeedu, který proslul svými poťouchlými kvízy a přitroublými články o roztomilých zvířatech. Na druhé straně Nick Denton, zakladatel blogové flotily Gawker, kterou proslavila spíš jízlivost a bezohledné zveřejňování úplně všechno. První chce až s vědeckou metodikou ovládnout viralitu, druhý odhalovat pokrytce. Oběma se dařilo, dokud jejich modely nezkolabovaly.

První skončil Gawker. Zbankrotoval v roce 2016 po prohraném soudu s wrestlerem Hulkem Hoganem, který portál zažaloval kvůli zveřejnění jeho sexuální videonahrávky. Ve sporu ho z pozadí podporoval miliardář Peter Thiel, první investor Facebooku, jehož Gawker v minulosti veřejně vyoutoval. Vendeta se mu podařila perfektně. Portál vyšlo zveřejnění videa na 140 milionů dolarů. Kauza podle Smithe dobře ilustruje, jak rychle se vyvíjely internetové mravy.

Ještě na začátku dvoutisících let představovaly sex tapes výsadu celebrit, které musí unést i zveřejnění. V době všudypřítomných smartphonů a sociálních sítích si lidé začali uvědomovat, že by se něco podobně nepříjemného mohlo stát i jim. Mise Gawkeru – odhalovat pokrytce i docela obyčejná tajemství a přivést lidstvo do nové éry transparentnosti – se ukázala jako pomýlená. Na dohledem prošpikovaném internetu už nikdo o víc „transparentnosti“ nestál. Minimálně ne porota soudu.

Příběh BuzzFeedu byl mnohem víc o distribuci obsahu a vztahu Facebooku a médií. Smithova kniha ukazuje jejich poměr jako docela nahodilý, chaotický, nepotistický. Může za to patrně i přístup, který autor v knize zvolil. Nepostupuje jako analytik, co se dívá z orbitu. Namísto toho čtenáře neustále přivádí do prosluněných konferenčních místností i klubů zaprášených kokainem, kde se domlouvají dohody a drbou cizí plány. Padne proto i řada pozoruhodných drobností, na které se snadno zapomene.

Patří sem třeba plány Facebooku na odkoupení Twitteru v roce 2008. To však nevyšlo, a tak Facebook vyděšený z nástupu sítě oblíbené novináři začne intenzivně budovat vztahy s redakcemi. Výjimečné postavení má právě BuzzFeed, jehož technologiemi nasáklý šéf Peretti dělá na manažery Facebooku lepší dojem než dinosauři z tradičních médií. Peretti proto nepřímo ovlivňuje logiku facebookové zdi, jíž současně přizpůsobuje fungování vlastní redakce. Symbióza vrcholí globálním sporem o barvu šatů.

Po ní však vstupujeme do druhé poloviny dekády, ve které už nehrají prim progresivní portály. Přichází volby v roce 2016, Donald Trump a široká plejáda konzervativních médií a blogů, která mezitím okoukala virální strategie – a začala je uplatňovat na starší publikum, jež se mezitím zabydlelo na Facebooku. Výsledek všichni známe. Facebook z něho nebyl nadšený. Zároveň nechtěl ani s nejvyšinutějším obsahem nic moc dělat. Lidé – jakkoliv už nešlo o mladé podporovatele Baracka Obamy, kteří byli zaměstnancům sociální sítě mnohem bližší – na něm trávili čas a klikali na reklamy, a o to šlo.

Facebook se pod všeobecným tlakem debat o dezinformacích rozhoupal ke změnám až v následujících letech. V roce 2018 oznámil velkou reformu své zdi, ve které měly hrát prim „smysluplné společenské interakce mezi přáteli a rodinou“. Neznamenalo to rovnou konec médií na Facebooku – pokud s nimi „smysluplně interagoval“ strýc, který si všiml nesrovnalostí ve výkladu mainstreamových elit. Redakční účty a nakonec i jakékoliv zprávy ale postupně přichází o návštěvnost, která navíc nepřináší už zdaleka tolik reklamních peněz jako v první polovině dekády. Úpadek našel své vyústění letos, kdy BuzzFeed zavřel svou zpravodajskou divizi. Peretti ve svém odůvodnění odkazoval právě na roli sociálních sítí, které už nezaplatí volně dostupné články – pokud má jít o novinařinu, nikoliv kompilaci roztomilých obrázků.

Smith, autor knihy, tehdy psal o dokončení rozvodu sociálních sítí a redakcí. Sám ho patrně nahlédl už dřív. V roce 2020 opustil BuzzFeed News a přešel do New York Times, kterým i v knize věnuje pár kapitol. Nejslavnější deník světa uzavírá příběh do oblouku. Na konci nultých let se spekulovalo o jeho konci a majitelé si museli půjčovat peníze od kontroverzního mexického miliardáře. Budoucnost představoval BuzzFeed a jemu podobní. V roce 2011 nicméně Timesy nasadily stávající podobu paywallu – několik článků měsíčně zdarma, zbytek za příznivé ceny –, aby už o rok později měly poprvé po dekádách víc peněz z předplatného než z reklamy. Éra Trumpa a hledání důvěryhodných zdrojů jejich hegemonii jen utvrdila.

Našlápnuté hvězdičky udělaly trochu legrace a hodně contentu, psaly víc pro algoritmy než pro lidi, nakonec proto pohořely. Tradiční média naproti svým řemeslným přístupem, do něhož dokázala zapojit i drzé praktiky nových hráčů, nakonec přežila, říká v podstatě kniha Traffic. To ale není úplný obrázek. I tradiční instituce nadále skomírají a New York Times představují spíš výjimku. Smith to mohl naznačit. Namísto toho líčí, kdo měl jakou košili při schůzce s Verizonem. I proto není pro české čtenářstvo tahle přes 350 stran dlouhá kniha kdovíjak užitečná.

Mohla by nicméně někoho motivovat, aby sepsal český příběh desátých let. Pro mě v něm vyvstávají dvě stěžejní odlišnosti. Zaprvé debatu tolik neovládala touha po viralitě a nových formách, ale spíš pud sebezáchovy, který vyvolal nákup zdejších mediálních domů českými miliardáři. Nové projekty měly snad i proto spíš konzervativnější podobu (a i proto možná dosud přežívají). Zadruhé původní a úspěšný blogový projekt, který žije z digitální kultury, tady máme snad jediný. Parlamentní listy, které vyhmátly, že šikovnější bude přepisovat facebookové debaty u sebe na webu, než dělat původní obsah pro Facebook. Jejich posedlost Českou televizí i novinářskými tweety navíc odráží ještě jeden trend. Média jako instituce možná přišla o podstatnou část svého vlivu, současně jsme se o nich nikdy nebavili víc.