Jiří Hauška: Celý život se snažím nakreslit dokonalé kolo

Maluje a kreslí od dětství. Ještě dneska má doma vlastnoruční obrázek Pražského hradu z doby, kdy mu bylo 10 let. A teď je to světově uznávaný malíř, pan Jiří Hauška, nebo Jiri Hauschka, chcete-li.

Jiřího znám dlouho, nebojím se říct, že je mým dobrým přítelem, čehož vážím, a myslím, že je to na našem rozhovoru v dalších Digilidech znát.

Jiří povypráví o svým dětství v Šumperku, jak jej rodiče, podle jejich slov, vychovali socialisticky, ale on se cítí být rebelem, jak trpěl na vojně, když se přiznal k víře a členství v církvi adventistů, jak po revoluci projel Evropu, v každé zemi, kde byl, dělal lapiducha, staral se o nemocné, jak prožíval naživo zážitky z filmu Nedotknutelní, jak se dostal k reklamě, jak se živí malířinou, jak vystavuje po celém světě, a jak moc pro něj znamená dokončit to kolo.

Digilidi s Laštovkou na drátě

Petr Laštovka zažil vzestupy i pády českého internetu. Za některé byl dokonce osobně zodpovědný. Miloš Čermák o něm říká, že to byl expert na „digitál“, a on teda asi jo, před dvaceti lety. Byl to Laštovka, kdo na začátku století přesvědčil tehdejší analogovou televizi Prima, aby měla svůj digitální otisk, a nejenže klepal na základní kámen, ale i následně stavěl portál iPrima.cz. Byl to Laštovka, kdo se stal kinder-manažerem nejprve ve společnosti Eurotel Praha, ze které vznikla Telefónica O2, když tam měl na starosti třeba weby pro mladé, nebo marketingovou komunikaci dalších projektů. Byl to Laštovka, kdo se z klientské strany stal agenturníkem, aby hnízdil v největších síťovkách, jako je Havas a Ogilvy, ale taky držel prst na tepu strategie komunikace klientů nejstarší české agentury Comtech Can. Digitálem je nevyléčitelně nakažený, říká o sobě ten Laštovka.

Několik let předsedal digitálním agenturám při Asociaci komunikačních agentur a spolu s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem pořádal pravidelná osobní setkávání v pražské kavárně kina Ponrepo.

A aby to nebylo diváctvu líto, rozhodl se setkávání s lidmi od „digitálu“ přesunout před kameru, kde vzniká kronika takzvaných digilidí. Lidí, kteří udělali český internet českým internetem. Petr Laštovka vás zve k sobě na drát!

Plnotučné epizody jsou pro předplatitele na herohero.co/lastovkanadrate. Tady vždy v sobotu najdete kratší verze, které za to taky stojí.