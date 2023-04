Jiří Ovčáček začal psát pro Život v Česku

Jiří Ovčáček, donedávna mluvčí prezidenta Miloše Zemana, se částečně vrací do médií. Stal se redaktorem a komentátorem společenského webu Život v Česku, který vydává firma Potlesk Media vedoucího internetového titulu Rudolfa Šindeláře. Ovčáčkův první text vyšel dnes, pojednává právě o Zemanovi a autor Ovčáček v článku zároveň vystupuje jako „mediální zástupce bývalého prezidenta“. Jiří Ovčáček v minulosti psal pro deníky Blesk, Právo a komunistické Haló noviny.

Na webu se podle Šindelářových slov „do plného režimu v roli redaktora a komentátora dostane od 1. května“, přičemž jeho specializací mají být rozhovory s osobnostmi veřejného dění nejen z politické scény. Každý týden se navíc chystá vydávat komentář.

„Při vzájemné komunikaci jsme zjistili, že by mohla vzniknout vzájemná spolupráce. Jiřího Ovčáčka znám dvacet let a hodnotím ho jako jednoho z nejtalentovanějších lidí v českém mediálním prostředí. Je to jednoznačně pro náš portál významná posila, fotbalovou terminologií řečeno božský Messi na českém mediálním hřišti. Jsem naprosto přesvědčen, že čtenáři našeho obsahu jeho příchod a práci velmi ocení,“ uvedl Rudolf Šindelář.