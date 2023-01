Kam přijdou? Prezidentský duel Pavla a Babiše chystají ČT i Nova na čtvrtek 26. ledna

Před nadcházejícím druhým kolem prezidentské volby opět vyvstává otázka, jak se Česká televize a Nova postaví k termínu svých duelů finalistů, respektive kdo z finální dvojice kandidátů do jaké debaty přijde. Obě televize totiž - podobně jako před prvním kolem - plánují střet Petra Pavla a Andreje Babiše na předvečer druhého hlasování, tedy na čtvrtek 26. ledna. Mají-li se obou televizních střetů účastnit oba finalisté, nebude ovšem možné, aby je ČT i Nova natáčely v tentýž čas. Termíny superdebat ČT a Novy kolidovaly i před prvním kolem - ve čtvrtek 12. ledna večer ji nakonec odvysílala Nova, zatímco Česká televize uhnula na neděli 8. ledna.

Televize Prima se svou stanicí CNN Prima News vysílala svou superdebatu ve středu 11. ledna a duel finalistů plánuje na středu 25. ledna.

ČT: Pavel potvrdil, Babiš „bude přemýšlet“

„V případě vícekolové volby chystá ČT na čtvrtek 26. ledna rovněž debatu, do níž budou pozváni dva postupující kandidáti,“ oznámila Česká televize už začátkem prosince. Potvrzení účasti od těch, kteří by se mohli dostat do druhého kola, pak ČT veřejně žádala v živém vysílání superdebaty před prvním kolem volby. „Máme počítat s vaší účastí, nebo tenhleten slib také porušíte?“ naléhal moderátor Martin Řezníček. Na opakovanou otázku, zda s ním ČT může 26. ledna počítat, Petr Pavel odvětil: „Ano.“

Babišovu ochotu přijít zjišťoval za ČT Daniel Takáč při sobotní tiskové konferenci těsně před sečtením výsledků prvního kola. „Jste připraven se ve čtvrtek 26. ledna v osm večer účastnit debaty a změřit síly s Petrem Pavlem v televizní debatě na ČT1?“ ptal se. „Debatám se nebráním, ale pokud ta debata má být dva na jednoho, jak to bylo vždycky zvykem u vás, budu o tom přemýšlet,“ odvětil Babiš. Předeslal, že s Českou televizí „má špatné zkušenosti“, jmenoval moderátory Moravce a Witowskou.

TV Nova: dva rozhovory a nakonec duel

Televize Nova v aktuálních programových plánech uvádí na čtvrtek 26. ledna od 20.00 do 21.30 pořad Cesta na Hrad, tedy „zásadní televizní duel“, v němž se „prezidentští kandidáti utkají tváří v tvář“, jak zní avízo. Živě vysílanou diskusi bez reklamních bloků má uvádět Rey Koranteng.

Ten má moderovat i rozhovory s každým z finalistů prezidentské volby zvlášť, které Nova plánuje odvysílat rovněž v příštím týdnu. Uvede je pod názvem Cesta na Hrad: Jeden na jednoho - první v pondělí 23. ledna, druhý v úterý 24. ledna, oba od 20.00, oba na půl hodiny. Podle nedávných vyjádření zástupců Novy by měl pondělní rozhovor proběhnout s tím, kdo v prvním kole skončil druhý (Babiš), úterní s vítězem prvního kola (Pavel).

Jde o nejsledovanější debaty

Předvolební debaty patří k nejvyhledávanějším pořadům tuzemských televizí. Poslední prezidentský duel České televize v roce 2018 moderovaný Světlanou Witowskou se s 2,7 miliony diváků stal nejsledovanějším pořadem roku na všech televizních stanicích a zároveň nejsledovanější politickou debatou v historii měření sledovanosti. Duel Miloše Zemana s Jiřím Drahošem na televizi Prima vidělo 2,2 milionu lidí. Rozhovor se samotným Zemanem na Nově (na Novu s ním tehdy Drahoš odmítl jít) přilákal 1,5 milionu diváků, Zemanovo vystoupení v televizi Barrandov (ani tam Drahoš nešel) pak 0,7 milionu, což byl čtyřletý rekord stanice.

Letošní superdebata osmi prezidentských kandidátů v České televizi získala 1,5 milionu diváků, o šest set tisíc víc než debata před prvním kolem volby prezidenta v roce 2018 a o zhruba sto padesát tisíc míň než debata před prvním kolem vůbec první přímé prezidentské volby v Česku. Letošní debatu na Primě sledoval milion lidí, debatu na Nově dva miliony.