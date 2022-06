Kampaň k očkování proti covidu připraví McCann

Novou kampaň k očkování proti covidu připraví pro ministerstvo zdravotnictví agentura McCann Prague. Smlouvu podepíšou v příštích dnech, řekl na dotaz agentury ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Hodnotu zakázky ministerstvo neuvedlo, jde ale o tendr do dvou milionů korun. Kampaň by měla začít 1. srpna a bude doporučovat třetí dávku očkování, rizikovým lidem čtvrtou, před očekávanou podzimní vlnou epidemie. Cílit bude i na uprchlíky z Ukrajiny.

Vítěz veřejné zakázky vytvoří pro ministerstvo vizuální identitu kampaně, návrhy inzerátů, televizních a rozhlasových spotů. Ministerstvo chce také návrh komunikace v ukrajinském jazyce nebo nový vizuál pro očkovací centra a materiálů pro ordinace lékařů. „Kampaň nesmí lidem slibovat konec pandemie. Musí je přesvědčit, že je potřeba se očkovat už na konci léta či začátkem podzimu, abychom s příchodem chladnějšího počasí předešli další silné vlně covid-19, s tím spojenému zahlcení nemocnic, zdravotním rizikům, ale i ekonomickým dopadům případné pandemie,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví v zadání zakázky.

„Dále budou ještě vypsané dvě veřejné zakázky, na nákup mediálního prostoru a na výrobu samotné reklamy,“ doplnil mluvčí Jakob.

Agentura McCann Prague, která patří mezi největší hráče na reklamním trhu, letos podle webu Hlídač smluv uzavřela smlouvy na reklamní služby například s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Státním zemědělským intervenčním fondem nebo Vinařským fondem. Za svou práci získala řadu oborových ocenění. Realizovala například pro Českou kancelář pojistitelů osvětovou kampaň 13 minut, která dostala v roce 2019 cenu Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace Zlatá pecka. Kampaň Chci pískat pro Fotbalovou asociaci ČR získala první a druhé místo v Effie Czech Awards 2021 a bronz v roce 2020 v ADC Czech Awards. V roce 2016 se podílela i na státní kampani propagace zdravých potravin Klasa.

Předchozí kampaň přišla pozdě

Předchozí komunikace resortu zdravotnictví o očkování byla kritizovaná odborníky i politiky, kampaň podle nich především začala pozdě. První inzerát k očkování ministerstvo zveřejnilo asi dva týdny před zahájením vakcinace v prosinci 2021. Tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) označil reklamu se zelenou gumovou rukavicí držící injekci za „katastrofální“ a resort vyzval, aby si sehnal odborníky na marketing.

Další propagaci očkování pak převzal Úřad vlády a spolupracovala na ní iniciativa komunikačních agentur a expertů Cesta ven. Velká kampaň za 50 milionů Kč v tisku, na venkovních reklamních plochách, v rádiích a televizích měla původně začít v lednu. Nakonec kampaň s heslem Udělejme tečku za koronavirem začala až v polovině dubna, kdy už bylo očkováno zhruba 1,5 milionu lidí.

Podle dat ministerstva zdravotnictví se do současné doby očkovalo proti koronaviru 65,1 % populace, mezi seniory přes 90 %. Posilující dávku má více než 70 % starších 60 let, napříč celou populací je to asi 40 %.