Kanály televize Prima nakonec v O2 TV zůstávají, přibude i Prima Show

Ode dneška 1. března už neměl být v nabídce televize přes internet O2 TV k dispozici žádný kanál televize Prima, ale nedojde k tomu. Provozovatel Primy tam nakonec všechny své stanice nechává a k osmi stávajícím navíc přidá jednu další. Ke stanicím Prima, CNN Prima News, Prima Cool, Prima Max, Prima Krimi, Prima Love, Prima Zoom a Prima Star tak „zanedlouho“ přibude i nový kanál Prima Show, spuštěný loni v říjnu. Ten byl dosud jen v pozemních sítích a u operátorů Vodafone, Skylink či Sledování TV. Jeho start v O2 TV lze očekávat do týdne, od pondělí 7. března na něm totiž v premiéře poběží třetí řada původní reality show Like House.

„Pokračování spolupráce“ oznámily O2 i Prima v pátek, v identických tiskových zprávách. Obě strany uvedly, že „Prima se dohodla na nových podmínkách spolupráce se společností O2 Czech Republic“, a to zpětně s platností od 1. ledna 2022. „Diváci tak mohou v O2 TV nadále sledovat oblíbené pořady skupiny Prima - nejen v živém vysílání, ale také zpětně ze záznamu,“ dodal Vladimír Pořízek, komerční ředitel skupiny Prima.

Právě zpětné sledování chtěla původně Prima omezit, a to zákazem přetáčení reklamních bloků. Požadovala to od všech operátorů televize přes internet, kteří funkci zpětného přehrávání nabízejí, a před měsícem ohlásila, že na omezení přetáčení reklam trvá od 1. března. Jediný, kdo na to následně nepřistoupil, bylo O2, největší operátor IPTV v Česku, s víc než půlmilionem zákazníků. „Jednání, která v posledních měsících probíhala, ukončila TV Prima útočnou medializací a výhružkami divákům O2 TV,“ uvádělo O2 začátkem února. Prima argumentovala, že na šíření jejích kanálů nemělo O2 od začátku letoška platný kontrakt: „Je jediným operátorem na trhu, se kterým jsme nedošli k obchodní dohodě.“ Televize přitom chtěla zvýšit distribuční poplatky: „Za distribuci deseti lineárních kanálů a odloženou sledovanost požadujeme navýšení poplatku o nízké jednotky korun za jednu domácnost (méně než 5 Kč),“ uvedla také. Později se nicméně obě strany dohodly. Podmínky nové spolupráce nezveřejnily.

„Je to jen začátek“

„Tím to pro nás ale zdaleka nekončí, je to jen začátek,“ upozornil komerční ředitel O2 Czech Republic Richard Siebenstich. „V následujících měsících nás totiž čeká nelehký úkol - do 1. června budeme připravovat nové, skutečně funkční řešení sledování reklamních bloků v rámci zpětného zhlédnutí.“ Prima mezitím oznámila, že požadavek na zákaz, respektive omezení přetáčení reklam při zpětném zhlédnutí na svých kanálech odsouvá, a to o tři měsíce. K omezení zpětného přehrávání by nově mělo dojít právě 1. června, a to nejenom u O2, ale u všech operátorů IPTV. Tento problém tak nemizí, pouze se odsouvá o čtvrt roku. Prima se snaží diváky přitáhnout víc k reklamě, neboť - jak tvrdí - kvůli přetáčení reklamy při zpětném zhlédnutí přichází ročně o stovky milionů korun možných příjmů.

Televize přitom operátorům dává na výběr ze čtyř variant, z nichž všechny znamenají pro diváka nižší komfort než dosud - buď ztížení přetáčení reklam, anebo v důsledku vyšší cenu za službu. V první variantě budou moct diváci reklamy přeskočit během zpětného sledování po méně než polovině reklamního bloku. V druhé bude televizní reklamní blok nahrazen kratší online reklamou. Ve třetí operátor zcela vykoupí práva na možnost přeskakování reklamy, což se může promítnout do ceny služby. Čtvrtou možností je, že operátor nezvolí žádnou z předchozích variant, a v tom případě bude podle Primy muset přetáčení reklamy zakázat.

Konkurenční skupina Nova v současnosti zavést zákaz přetáčení reklamy při zpětném zhlédnutí pořadů neplánuje. Do budoucna se chce ale podílet na zavedení standardu, který zamezení přetáčení obsahu umožní. Minulý týden to řekl jednatel a ředitel právní sekce televize Nova Štěpán Peichl. Trend nárůstu sledování takzvaného nelineárního vysílání bude podle Peichla pokračovat a proto by televize a operátoři měli dohodnout právě společný standard, který by umožnil i nadále využívat model, jehož základem jsou příjmy z reklamy. Dodal, že Nova nevyužívá maximálně čas pro reklamu a její reklamní bloky bývají kratší než u Primy.