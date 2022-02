Kanály TV Prima už nebudou dostupné v O2 TV

Od 1. března už nebude možné v nabídce O2 TV najít ani jeden z kanálů televize Prima. Z placené televizní služby operátora O2 mají zmizet jak hlavní kanál Primy, tak její tematické stanice Prima Cool, Prima Max, Prima Krimi, Prima Love, Prima Zoom, Prima Star i zpravodajská CNN Prima News. Na blížící se konec upozornilo vedení Primy dnes krátce po půlnoci.

„Skupina Prima se nedohodla na nových podmínkách spolupráce se společností O2 Czech Republic. Nejpozději 1. března 2022 tak tomuto operátorovi přestane distribuovat vysílání svých osmi kanálů. Uživatelé služby O2 TV tak od tohoto data nenaladí žádný ze svých oblíbených primáckých pořadů,“ tvrdí se v tiskové zprávě rozeslané uprostřed noci.

Rozhodnutí Primy stáhnout své kanály z nabídky služby s víc než půl milionu předplatitelů přichází měsíc před tím, od kdy televize plánuje znemožnit divákům při zpětném přehrávání jejího televizního vysílání přetáčet reklamní bloky. Jak uvedla loni na podzim, přichází tím o značné peníze a proto právě od 1. března hodlá tuto možnost ponechat jen těm, kteří jí za to připlatí. To mají být diváci, potažmo provozovatelé placených digitálních televizních nabídek, kteří zpětné přehrávání umožňují. S O2 se Prima zjevně zatím nedomluvila, proto prohlašuje, že z O2 TV zmizí.

„Bohužel ani přes veškerou naši snahu se nám nepodařilo domluvit se na nových podmínkách spolupráce se společností O2 Czech Republic,“ uvádí měsíc před plánovanou změnou Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima. „Vzhledem k tomu, že společnost O2 Czech Republic nadále nabízí svým klientům kanály televize Prima, aniž by s námi měla uzavřený platný kontrakt, rozhodli jsme se, že nejpozději 1. března ukončíme této společnosti distribuci svých kanálů,“ zopakoval. Na dosavadní zákazníky O2 TV se přitom obrací s tím, že programy Primy mohou sledovat „prostřednictvím jiných operátorů, placených služeb či si naladit naše programy prostřednictvím DVB-T2“.

Odchodem z O2 TV by ovšem Prima přišla nejen o příplatky za zákaz přetáčení reklam, ale i o dosavadní poplatky, které jí operátor standardně hradí za samotné šíření jejích programů. I proto je možné, že obě strany do března ještě společnou řeč najdou. „Obchodní jednání i nadále probíhají,“ cituje web Digitální rádio mluvčí O2 Kateřina Mikšovskou. Pro úplnost: O2 patří skupině PPF, stejně jako televize Nova, největší konkurent Primy.

Prima loni avizovala, že přetáčení reklamních bloků hodlá zamezit u všech operátorů, kteří zpětné přehrávání jejích programů umožňují. Tvrdila přitom, že ročně tak přichází o stovky milionů korun možných příjmů.

TV Prima zakáže přetáčení reklam u zpětného přehrávání

Distribuční poplatky zvyšuje i TV Nova

Zmíněný web zároveň uvádí, že další z operátorů Nej.cz nové požadavky Primy a také konkurenční Novy akceptuje a od 1. března je promítne do cen svých služeb. Jinými slovy: zdraží. „V těchto dnech nám skupina Nova a skupina Prima oznámily, že zvyšují distribuční poplatky, a to zejména za možnost zpětného přehrávání už dříve odvysílaného televizního pořadu či za pozastavení živého vysílání, tedy těch služeb, které u vás získaly značnou popularitu,“ informuje Nej.cz. „Určitě vás nechceme o tyto hojně využívané možnosti připravit. Abychom nemuseli ustupovat od současné technologické kvality přenosu programů, musíme - přinejmenším částečně - promítnout navýšení distribučních poplatků od uvedených dvou držitelů televizních licencí do našeho kreditového systému.“

Své zákazníky rovněž upozorňuje, že přehrávání programů Primy s časovým posunem - tedy zpětně oproti času klasického, lineárního vysílání televize - nebude nově umožňovat přetáčení reklam. „Protože podmínky zákazu přetáčení reklam jsou dosud nejednoznačné, trvalé řešení budeme schopni garantovat pravděpodobně až od letošního dubna. Současně nás majitel programové licence FTV Prima upozornil, že se teprve v budoucnu rozhodne, zda nevymaže přehrávání s časovým posunem i ze své nabídky úplně,“ dodává.