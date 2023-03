„Kandidovat chci a budu.“ Petr Dvořák hodlá objahovat post generálního ředitele ČT

Současný generální ředitel České televize Petr Dvořák se rozhodl funkci obhajovat. „Po jistém zvažování jsem se rozhodl, že kandidovat chci a budu. V tuto chvíli již připravuji projekt,“ řekl webu Seznam Zprávy. Letos osmapadesátiletý Dvořák je už nyní nejdéle sloužícím generálním ředitelem České televize. Stal se jím v září 2011, v den svých 47. narozenin, mandát mu tehdy začal s říjnem. Znovu byl do funkce zvolen v květnu 2017. Letošní volbu plánuje Rada České televize, která o řediteli rozhodne, na 7. června. Už 19. dubna se přitom mají otvírat obálky s přihláškami. Dvořákův stávající mandát - jeho druhý po sobě - vyprší koncem září.

Harmonogram volby ředitele ČT 15. února : zahájení výběrového řízení

: zahájení výběrového řízení 17. dubna : uzávěrka přihlášek

: uzávěrka přihlášek 19. dubna : zveřejnění seznamu přihlášených

: zveřejnění seznamu přihlášených 17. května : hlasování o zúžení počtu kandidátů na pět

: hlasování o zúžení počtu kandidátů na pět 7. června: prezentace kandidátů, pohovory s nimi, následná volba

„Česká televize stojí na velkém rozcestí. Prostředí se velmi mění. Jsou tu nové streamovací platformy, globální i lokální, české komerční televize investují mnohem více do vlastní tvorby, objevují se nové distribuční cesty, technologie, jiná očekávání uživatelů a diváků. Česká televize na to musí reagovat rychle, bez tápání i zbytečných chyb,“ uvedl Dvořák. „Česká televize je stále nejdůvěryhodnější médium, a to je vůči společnosti značná odpovědnost. Musí zůstat dostatečně silná a relevantní, což ale půjde jen za předpokladu, že všechny tyto nové výzvy zvládne a nepodlehne vnějším ani vnitřním tlakům. Vím, že na toto ji umím připravit.“

Kdo bude o řediteli rozhodovat

O tom, kdo se stane ředitelem veřejnoprávní televize na dalších šest let, bude hlasovat Rada ČT. Ta má teď 15 členů, a názorově je rozdělena vedví, jak ukázala loňská volba nového předsedy (stal se jím Karel Novák, který získal o pouhý jeden hlas víc než jeho rival Pavel Matocha, předchozí předseda) i letošní schvalování výroční zprávy o činnosti ČT.

Aktuální složení Rady ČT Karel Novák (předseda)

(předseda) Vlastimil Ježek (místopředseda)

(místopředseda) Pavel Matocha (místopředseda)



(místopředseda) Petr Šafařík (místopředseda)

(místopředseda) Roman Bradáč

Martin Doktor

Vladimír Karmazín

René Kühn

Ladislav Mrklas

Ilja Racek

Milada Richterová

Tomáš Řehák

Tomáš Samek

Jiří Šlégr

Lubomír Veselý

Ke zvolení ředitele je přitom zapotřebí aspoň 10 hlasů, tedy dvou třetin rady. Ty bude v současné situaci těžké dát dohromady. Může se tak stát, že v červnu rada nikoho ředitelem nezvolí a volba se potáhne.

Pokud by se volilo až v červenci, už by do volby nezasáhli radní Martin Doktor, René Kühn a Tomáš Samek, všem totiž právě začátkem července končí mandát. Jejich nástupce podle současných regulí zvolí poslanci.

Už dřív může navíc situaci v Radě ČT změnit právě parlament, vládní koalice totiž právě projednává novelu mediálních zákonů, která navyšuje počet radních z 15 na 18. Přibyla by tak další trojice radních. Není však jisté, kdy nový zákon projde sněmovnou. Jeho přijetí se opozici už třikrát podařilo obstrukcemi zabránit, naposled před dvěma týdny.

Novela má pozměnit i způsob volby - členy mediálních rad České televize a Českého rozhlasu v současnosti volí výhradně sněmovna, nový zákon do volby zapojuje Senát, jenž má obsazovat třetinu míst. Nově by tak podle předlohy poslanci do televizní rady vybírali 12 členů a senátoři šest. Také se má zpřísnit vymezení organizací, které mohou kandidátů nominovat. Nově by navrhující organizace musely mít aspoň desetiletou historii.