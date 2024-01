„Kaprál vystoupal na vrchol.“ Petr Nárožný v reklamě Netflixu vítězí

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších –⁠ kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 1. týden 2024 Ogilvy: Je to Rebel! (71 %)

značka, klient: Netflix WMC Grey: Jsem psjetej (68 %)

značka: Helppes, klient: Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené Konektor Digital: Velká osobnost potřebuje velkou porci masa (59 %)

značka: Shelma, klient: Partner in Pet Food Aetna: Nestárnoucí lék na bolest (60 %)

značka: Ataralgin, klient: Glenmark Pharmaceuticals Saatchi & Saatchi: Vodka se skandinávským srdcem (37 %)

značka: Amundsen, klient: Stock Plzeň-Božkov Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 70 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 14 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Netflix s Nárožným připomněli S čerty nejsou žerty

Čerstvá kampaň k premiéře filmu Rebel Moon: První část - Zrozená z ohně, nového titulu na Netflixu, spojuje svět sci-fi a proslulé české pohádky S čerty nejsou žerty z roku 1985. V ní vystupoval Petr Nárožný, který v ní jako kaprál pronáší hlášku „Je to rebel!“ a který v nové reklamě spojení personifikuje. Ve spotu představuje diváka, kterého Netflix svým novým titulem vtáhne do děje. Propagační video bude nasazené na oficiálních a kanálech značky Netflix na Facebooku a YouTube a k celému počinu proběhne i PR kampaň, v níž bude hrát prim právě Nárožný. „Když jsme přemýšleli o tom, jak představit svět filmu Rebel Moon neotřelým způsobem českému divákovi, hláška ‚je to rebel!‘ z oblíbené české pohádky nám stále přicházela na mysl. Angažovat do tohoto ryze lokálního konceptu právě Petra Nárožného a spojit čas českých Vánoc s timingem očekávané premiéry sci-fi snímku se tak stalo podstatou a kreativní ideou kampaňového spotu,“ říká Mike Martin, který od září vede lokální kreativní oddělení agentury Ogilvy. Od vzniku kampaňové ideje v kreativním a PR týmu agentury Ogilvy, která se značkou Netflix zahájila spolupráci v PR oblasti v listopadu, až po finální dokončení spotu uběhl zhruba měsíc. Natáčelo se v polské Varšavě, režie se ujal polský režisér Daniel Jaroszek, který stojí i za polskými lokálními tituly z továrny streamingové služby Netflix, a celou výrobu videa zastřešila produkce Papaya Films.

Bravo! Je radost vidět, s jakou chutí se tady kreativci vyřádili. Domnívám se, že to bavilo i pana Nárožného. Kéž by se časem našla role i pro mou oblíbenou Dorotu Máchalovou...

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

„Je to rebel!“ je můj oblíbený meme. Asi tak.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Nejlepší je, že fakt nejlepší věc roku 2023 byla vypuštěná těsně před koncem roku. Doporučuju si pustit rozhovor pana Nárožnýho na Radiožurnále, kde tomuhle spotu dává fantastickou recenzi. A já dávám sto procent. Protože jsem rebel? Ne, protože můžu. Děkuju!

Petr Laštovka na drátě

Tady si někdo kampaň hodně vymazlil. Petr Nárožný mi tam vůbec nepasuje, jeho hlášky mě vlastně ani moc nebaví, ale přesto musím napsat, že je to super. Konečně zase něco trošku jiného, svěžího a nového. Díky za to, u mě vyhráváte.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Velmi zajímavé spojení, v životě by mě asi nenapadlo, že to může fungovat, ale nakonec funguje.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Jednoduché, hravé, relevantné. Je to víťaz a chceme toho vidieť viac!

Matúš Ficko (Triad)

To, že spot bude sklízet větší úspěchy než samotný film. O tom žádná. I když jsem byl k tomu zpočátku skeptický, tak vlastně proč ne. Proč nejít touto cestou. Jen škoda toho filmu.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Já jsem zásadně proti vykrádačkám, i když Nárožný vykrádá sám sebe a vlastně je to i docela vtipný. Nárožný už před lety, a to ještě tady nebylo to AI šílenství, tvrdil, že už to neni jeho svět. Co ho přesvědčilo, aby si v týhle reklamě zahrál? Prachy. Dá je vnoučatům a všichni budou šťastný.

Ondřej Souček

Hodnotím kladně přístup k věci: promo pořadu se nemusí omezit jen na záběry z něj podjeté více či méně nápaditým voiceoverem. Což byl bohužel doteď v ČR de facto standard streamingových promo. Konkrétní nápad mi ale v tomto případě nepřijde až tak super. Dobrá proma filmů, která mi utkvěla ze světa, vycházejí z toho filmu –⁠ nepůjčují si u jiného filmu, který s ním má společné vlastně jen slovo. Přesto odhaduji, že v souborném hodnocení kaprál v dnešním žebříčku vystoupá na vrchol, Máchale.

Petr Bucha (Accenture Song)

Tyhle na první pohled geniální propojení jsou občas dost přes koleno. Jako v tomto případě. Za mě trochu nepovedený pokus, který se míjí tím, co by mohla cílovka ocenit. Bez znalosti pohádky je pak divák úplně ztracen.

Jan Pacas (Media Age)

Není to zlý, na tuzemsko rozhodně ne, ale nějak jsem čekal trochu víc. Je tady sexy produkt a pan herec z filmu, co miluje půlka národa, ale výsledek přerazí blockbuster. Vlastně jsem na konci byl takový smutný. Což asi neměla být pointa.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Tak prvoplánové, až se vám to vlastně může i líbit. Do doby, než vidíte kousek filmu, který spot propaguje. Spojení ikonické hlášky z ikonické pohádky s „nelíbivým“ sci-fi zřejmě vzniklo v době, kdy ho režisér spotu ještě neměl možnost zhlédnout. Alespoň si to chci myslet.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Spadlo ti to. Asi Netflix, ne? Naprostá bomba. Tohle chci vidět v souhrnu nejlepších reklam za rok 2024.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Spojení české pohádky a amerického seriálu na základě jediné hlášky mi přišlo mírně ujeté. Ale pak jsem si pustila spot. Funguje. Fantasticky. Pan Nárožný je komický přesně akorát, spot má tempo, nic mu nechybí ani nepřebývá a bavil mě do poslední vteřiny. Oceňuji, že z klasické hlášky se sice vyšlo, ale podařilo se na ní navázat a rozvést ji tak, že do celku hezky zapadá a nepůsobí tam jen jako slabý oslí můstek.

Markéta Tomanová (WOO)

2. Šestihodinový silvestrovský trip do psí mysli

Nezisková organizace Helppes a kreativní agentura WMC Grey představily koncem uplynulého roku osvětovou kampaň Jsem psjetej, která navazuje na úspěšný společný projekt Psohňostroj z předchozího roku. Ten vyzýval ke zdrženlivosti při používání pyrotechniky během silvestrovských oslav. Tentokrát se kampaň zaměřila na problematiku spojenou s podáváním sedativ psům během silvestrovské noci. Zároveň apeluje na ohleduplnost vůči domácím zvířatům a omezení používání pyrotechniky. Sedativa pro psy působí po dobu až šesti hodin, během kterých pes stále vnímá a prožívá psychický stres, uvádí Helppes. Šestihodinový klip doprovází originální píseň od kapely Hello Marcel a obsahuje vizuální interpretace strachu a stresu, které mohou psi pod vlivem sedativ prožívat. V rámci projektu se zapojilo více než 20 kreativců, každý z nich přispěl svým osobitým stylem k originalitě celého videa. Kromě zvyšování povědomí o této problematice kampaň poskytuje konkrétní rady majitelům psů, jak vhodně minimalizovat stres jejich mazlíčků během novoročních oslav. „Náš cíl je šířit osvětu o správné péči o psy během silvestrovských oslav. Chceme, aby si lidé uvědomili, že sedativa nejsou řešením. Psi stále vnímají své okolí a jsou prakticky paralyzovaní,“ upozorňuje Zuzana Daušová, ředitelka neziskové organizace Helppes. „Šestihodinový hudební klip reprezentuje délku silvestrovského tripu, který každý pes pod sedativy prožívá. Chceme tak lidem přiblížit emoce, které ho tímto nekonečným večerem provázejí – strach, úzkost a bezradnost,“ dodává kreativní ředitel agentury WMC Grey David Suda.

Trochu to vypadá, že si pes to psjetí užívá... Kampaň se mi líbí, a to říkám jako kreativkyně i jako majitelka psa.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Přiznám se, nedokoukal jsem to. Šest hodin. To je jak Warholův Sleep, anebo kazašská reklama o cestě z Astany do Almaty (nebo naopak). Opus do české knihy rekordů. Ale přiznám se, že spíš než problém meditování psů mi na mysli vytanula moje návštěva coffee shopu v Amsteru, kdy jsem koukal v televizi na fotbal, poslouchal k tomu set místního dýdžeje a přišlo mi to fakt cool.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Do-ko-na-lý! Copak baba ze čtvrtýho patra s atáčem, na tohle si musim střelit něco silnějšího. Poslal jsem tam piluli a jedu si tady už půlhodinku, zatím jsem u rejnbulu a pes si stěžuje, že se mu třese bouda rachotem. Zas a ještě jednou celé dokola! Dávám tomu kiliána. Hlavně za to tancující grilovaný kuře. Panebože! Díky.

Petr Laštovka na drátě

Dal jsem z toho mixu hodinu a už nemůžu. Nápad luxusní, snad to komunikačně fungovalo.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Hlavní heslo i komunikační message celé kampaně je skvělá. Nicméně zpracování šestihodinového klipu mi přijde trochu zbytečně kreativní počin, který nebude mít jediného diváka. Na místo toho si myslím, že by se mohla zaměřit pozornost na lidi, kteří mazlíčky nemají a tudíž je toto zcela mine, byť jsou hlavními přispěvateli k problematice. Na místo energie vložené do videa a písně si tak myslím, že mohla vzniknout druhá linka kampaně.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Miesto emočného vydierania poriadna psina!

Matúš Ficko (Triad)

Jako osvěta skvělé. Jako polínko do ohně mezi dva tábory –⁠ pejskařů a „pyromanů“ bohužel taky. Nějak se ve mně míchají pocity, jestli by to nešlo udělat jinak. Je ten pes na vizuálech sjetý, nebo spokojený?

Lukáš Machaníček (Optimio)

Svědectví z mýho balkónu. Letos na Silvestra byly Břevnov a Střešovice úplně rachejtle-free. Žádný dělbuchy ani římský svíce. Takže zvířátka na zahradě Ataralgin nepotřebovali. A tahle kampaň, kromě toho, že je záslužná a funguje, mě hodně baví. Supr.

Ondřej Souček

Já to nedokoukal, tak nemohu hodnotit. Ba ne. Přijde mi, že tohle video cílí spíš na porotce kreativních soutěží, což je ovšem také legitimní motivace kreativity. Tak držím drápky, ať je z toho ohňostroj radosti.

Petr Bucha (Accenture Song)

Šestihodinový video je psycho. Vizuál se oproti tomu zbytečně drží zpátky. Nevím, jestli je to celé dost silné, aby to doručilo message.

Jan Pacas (Media Age)

Ještě nevim, co máme dál v nabídce, ale už teď je to vítěz. Pokud máte doma psa, tak mi rozumíte. A profesně se mi líbí jak rozvinutí myšlenky, tak zpracování konceptu, zvolené medium.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Účel kampaně chvályhodný. I když těžko se mi hledal mezi známými pejskaři někdo, kdo by o podávání sedativ svým miláčkům byť jen uvažoval. Majitelé psů, kteří sedativa využívají, by potřebovali mnohem razantnější „offline“ apel/políček, než superdlooooooooouhou až psychedelickou stopáž videa simulující šestihodinové psí trpění. Příští rok raději krátce a rázně vysvětlit proč už ne.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

„Psí trip trvá přibližně šest hodin, během kterých je každý pes stále ve stresu a vše vnímá.“ Tohle je věta, kterou by si z kampaně měli všichni odnést. Kreativa, která k tomuto sdělení vede pozornost, je totálně ujetá a boží. Akorát je daleko víc happy než pes na tripu, protože ten se během tripu téměř nemůže hýbat.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Skvělé téma, kde se myslím podařilo vyvážit vážnost sdělení a míru ujetosti zpracování videa, které stojí za to si proklikat. Jenom to p v psjetej je trochu vtip ve vtipu navíc, byť chápu snahu navázat na psohňostroj.

Markéta Tomanová (WOO)

3. Shelma ukazuje kočičí osobnosti

Agentura Konektor Digital ve spolupráci se stratégem Tadeášem Novákem a Tomášem Mrkvičkou připravila pro značku kočičích krmiv Shelma novou kampaň, která je k vidění v televizi, online, kinech či v out-of-home, a postarala se také o tvorbu nového positioningu značky na trhu s krmivy s mottem Víc masa pro každou kočku. Na novém positioningu spolupracovala dále výzkumná agentura Simply5, která zpracovala segmentační studii. „Z průzkumů se nám ukázalo, že zákazníci ví, že by kočky měly jíst maso, ale jeho množství v krmivu nesledují. Věří značkám, které kupují, přitom Shelma jej nabízí výrazně více,“ vysvětluje Lukáš Bašta, kreativní ředitel Konektor Digital. Právě na množství upozorňuje i komunikační kampaň s „velkými kočičími osobnostmi“. „Abychom cílové skupině odprezentovali benefity krmiva Shelma, prezentujeme jejich kočky jako osobnosti – každá kočka má totiž více než jedno jméno,“ pokračuje Bašta vysvětlením konceptu. Silný insight stojí právě na tom, že majitelé dávají kočkám přezdívky podle jejich chování. „Do konceptu jmen jsme se zamilovali naprosto okamžitě. Ve finální komunikaci se nám podařilo propojit benefity značky spolu s emocemi, které jsou pro tuto kategorii velmi důležité,“ uvádí Andrea Němcová ze společnosti Partner in Pet Food, která značku Shelma vyrábí. Pro společnost Partner in Pet Food jde o jednu z největších kampaní, proto se koncept testoval na úrovni storyboardu v Česku a Německu v Behavio Labs. „Celou dobu bylo vidět, že jsme se trefili a že kreativa performuje hodně vysoko. Zábavný koncept ocenili spotřebitelé na obou dvou trzích,“ říká Němcová. Kampaň fotografoval Patrik Klema, spot produkovala Final_2. Správu výkonnostní části kampaně měla na starosti PHD Media.

Asi takhle: jakmile jsou v něm zvířata, je vysoce pravděpodobné, že se mi bude spot líbit. A tenhle se mi líbí obzvlášť i díky hezké práci textaře.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Rozmarýn mlsálek.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Víc masa pro každou kočku! A budou nějaký demošky na Václaváku? Že bych se přišel podívat.

Petr Laštovka na drátě

První várka letošního roku je poměrně silná a i tohle má jasnou zprávu, dobrou kreativu a hezké zpracování. Kdybych měl kočku, baštila by Shelmu.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Roztomilé, jasné, dobře zpracované. Myslím, že zcela adekvátní vůči cílové skupině. Fór a jména za mě dobré, ale klidně bych ještě jeden odvážnější příběh zvládl.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Reklamný funkcionalizmus. Forma presne napĺňa skvelú stratégiu a nejde ani o krok ďalej. Fungovať to bude, aj keď tomu v exekúcii chýba trochu šťavy.

Matúš Ficko (Triad)

Pozitivní a hřejivý tón. Sem tam trošku toho vtipu. Důraz na samotnou message. Všechno to hraje hezky dohromady. V konečném důsledku je tady tak komunikace, která si najde své místo. Dobrá práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

V první větě v popisu je zmíněna výkumná agentura plus ti top stratégové, co na tom pracovali... Pro koho je to vzkaz? Žiju dlouhodobě s bandou koček v jednom baráku a jediný, co můžu říct, že jsou to bestie, který vědí, jak na vás zapůsobit. Jedí jedinou značku a Shelma to bohužel není. A k tomu, abych přesedlal na jinou značku, bych potřeboval silnější argumenty podpořené silnější kreativou. Nechci riskovat, aby se mi zase vymočily do boty.

Ondřej Souček

Ano, pochopil jsem, co chtěli říci. Ale způsob, jakým to vyprávěli, mi přišel trochu trapný, ukecaný a tím pádem otravný.

Petr Bucha (Accenture Song)

Líbí se mi jasně pojmenovaný benefit i claim Víc masa pro každou kočku. V kombinaci s povedenou kreativou je to moc fajn reklama.

Jan Pacas (Media Age)

Se hnedka pozná, když na reklamě maká tým, který sepíše dobrý brief, protože chápe insight a na druhé pak kreativci, co už natočili mrtě věcí. Tohle je reklama na tělo kočkám, respektive jejich věrným sluhům, majitelům. Výborně.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Běžný majitel kočky kupuje to, co je levné, nebo co jí chutná, protože i po nekvalitním žrádlu bude po gauči skákat stejně radostně. Jenže se jí zničí ledviny. V tomto ohledu kampaň skvěle plní svůj edukativní účel - čím více masa, tím líp. Ovšem spojení dvou konceptů –⁠ edukativního a „osobnostního“ –⁠ se trošičku kanibalizuje a může rozředit hlavní apel, kterým je sledování podílu masa. Zato převrácená miska s obilím je solidní creative magnifier. Drobná poznámka za milovníky koček –⁠ vztah s kočkou je více intimní, jen nasypat kvalitní žrádlo nestačí, i silná kočičí osobnost miluje pohlazení!

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Ono se říká, že když se v reklamě ukáží mazlíčci, tak je vyhráno. Jen mi to poslední dobou přijde, že právě značky prodávající krmivo s nimi umí v reklamě nejméně pracovat. Zvolené kočky ani nemají osobnost, kterou jim spot přisuzuje.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Je to chytré, vtipné a odpovídá to na insighty z cílové skupiny. Moc se mi líbí, že klient se rozhodl pojmout produktové sdělení kreativně a ještě víc se mi líbí, že z dat vyplývá, že to funguje!

Markéta Tomanová (WOO)

4. Tradiční lék na bolest se zaměřil na mladší

Proti zažitým stereotypům tolik používaným v komunikaci léků na bolest šla brněnská strategicko-kreativní agentura Aetna v nové komunikaci přípravku Ataralgin. Namísto běžných obrázků trpících seniorů nebo naopak těch, kteří navzdory věku skáčou po horách jako kamzíci, Aetna dosadila do role spotu Nestárnoucí lék na bolest hlavní role muže produktivního věku. Otáčí tak pozornost k tomu, že bolest hlavy, páteře nebo krku potřebují často řešit lidé v produktivním věku, kteří bojují s následky kombinace náročného pracovního a rodinného života. „Žádný jiný lék v této kategorii o sobě nemůže říct, že je nestárnoucí, jako právě Ataralgin. Na českém a slovenském trhu je nepřetržitě přes 40 let, zestárly s ním dvě generace. V příběhu pracujeme v druhém plánu i s tématem antiagingu,“ popisuje Michal Rožek, kreativec Aetny, ke kampani, kterou reprezentuje televizní spot, online video a bannerové formáty. Produkt prochází celkovým redesignem a bylo třeba celou jeho komunikaci oživit. Na videu spolupracovala produkční společnost Silencio FX Praha, a režíroval ho Ruy Okamura. Aetna se tak postarala o komunikaci už druhého produktu společnosti Glenmark Pharmaceuticals. Na českém i slovenském trhu promuje také léčivý přípravek na hojení ran s názvem Alfasilver.

Hezký nápad! Bolest spojuje generace.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Asi dělám chybu, když je kampaním čtu i explikace a popis strategie a myšlenky. kdybych to nečetl, tak si řeknu ok, aspoň někdo neukazuje animace hlavy, krku a zad, pro níž se červená mění na modrou. A za „seniorský mejdan“ bych dal extra bod. Jenže pak jsem přečetl cílení na lidi v produktivním věku a sekundární antiaging, o čtyřiceti letech české tradice. A byl jsem poněkud zmaten. A takové to mohlo být hezké: vyrostli jsme na tom všichni...

Míla Knepr (Contagious CZ)

Jóó! Tak teď už to chápu. Baba, co má věčně na plný koule puštěnou telinu, není hluchá, vona dýluje! Ale víš co? Není to vůbec blbý. Tak já dávám volume doleva, jako ztišuju, víme. A k tomu přidám nějaký ty body.

Petr Laštovka na drátě

Tady měl někdo super myšlenku, ale v průběhu exekuce to nějak ztratilo šťávu. Škoda, že to nejde rychleji k věci. I tak to ale nemůžu hodnotit nijak špatně. Konkurence tohoto týdne je ovšem tvrdá.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Dobrý nápad, možná i odraz dnešní doby. Jen jsem si to musel pustit dvakrát, abych chápal souvislost těch scén. Jinak závěr skvělý, dobrá pointa, akorát ironické... Rozhodně zapamatovatelné.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Generačný switch je fresh, ale v exekúcii to padá späť k nudnému pharma priemeru. Škoda. S trochou nadhľadu a odvahy to mohlo byť zábavnejšie, emotívnejšie a oveľa zapamätateľnejšie.

Matúš Ficko (Triad)

Zpočátku hororový scénář, který nakonec vyústí ve skvělou zápletku. Je hezké vidět, že cesta vede i mimo horské kamzíky a přibližuje tak nám známé pocity více reálu. Dvojsmysl, který zakončuje spot, je skvělý. Pobaví a zároveň potěší.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Ty jo, tohle kdyby mi bába provedla, tak jí v zoufalosti snad nasprejuju na dveře logo Renaultu. Koncept blbej den je v pohodě, ale nemohl by se k těm práškům chlapec dostat jinak? Ale jinak oceňuju kreativitu v tomhle segmentu.

Ondřej Souček

Že se zaměřili na lidi v produktivním věku, a ne na seniory, je ok. Ale spojení motivu hluku a bolesti mi přijde trochu matoucí. Znejasňuje, zda muže bolí krční páteř, nebo hlava z hluku. Dáma pořádající mejdan bleskově diagnostikuje mezi dveřmi to první. Nejsem si ale jistý, že běžný divák u televize se stejně rychle zorientuje ve spotu.

Petr Bucha (Accenture Song)

Ale jo. Jako muž produktivního věku, kterýho taky někdy bolí záda nebo hlava, se ztotožňuju. Originální, zapamatuju si.

Jan Pacas (Media Age)

Jednoduchá slovní hříčka, na ni naražený příběh, chybí USP, RTB,… samotný vizuál nefunguje bez znalosti spotu, respektive sám o sobě nedává vůbec smysl…

Pavel Jechort (Axa Partners)

Když spot vychází z insightů. Zajímavé hyperrealistické „bolestivé“ zpracování včetně nečekaného „happy endu“. Pro funkční výrobek ideální volba. Emoce nechybí –⁠ cítím s tím chudákem od začátku do konce.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Přiznám se, že jsem o Ataralginu nikdy neslyšel. A teď přemýšlím, jestli mu mám dát přednost před Paralenem nebo Ibalginem. Starší lidé na něm jedou dobrou párty. Fungovalo by to u mě taky? Smí se na to pít?

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Zaměřit se na většinovou populaci lidí v produktivním věku, kteří si v práci u počítačů pořídí bolesti zad možná spíš než horalové nebo důchodci, byl určitě dobrý tah. Jenom mám pocit, že tady snaha jít proti proudu také skončila. Spot následuje klasickou linku (přehnaně a přehraně) trpícího člověka, jeho snahu o překonání překážky a spásu v podobě léku. Neškodilo by víc odvahy i v exekuci.

Markéta Tomanová (WOO)

5. Amundsen s první reklamou od Saatchi & Saatchi

Značka Amundsen z portfolia Stock Plzeň-Božkov spustila první kampaň od Saatchi & Saatchi. Kreativní agentura ze skupiny Publicis Groupe, která letos uspěla v tendru, v ní nově nastavuje komunikační koncept i vizuální estetiku. Ty se vracejí ke skandinávské podstatě značky s cílem inspirovat lidi, aby si užívali život a vnímali svět kolem sebe se severským nadhledem a přímočarostí. „Čistě, bez zbytečných předsudků a frází. Jednoduše #jakoamundsen,“ uvádí agentura.

Instagram Reel: Stůj si za svým #jakoamundsen

Instagram Reel: Buď nad věcí #jakoamundsen

„Při tvorbě nového komunikačního konceptu jsme společně s klientem dlouho řešili, jak vlastně dnes může alkoholová značka k lidem mluvit, aniž by jen plytce klouzala po povrchu líbivých marketingových frází. Aby byla relevantní, autentická a současně inspirativní. A odpověď jsme nalezli přímo v samotné severské podstatě značky Amundsen. Ta totiž nabízí originální optiku, díky níž lze život a svět kolem nás nahlížet zcela novým atraktivním způsobem. S pomocí nástrojů AI jsme pak pro Amundsen dokázali vytvořit i specifický vizuální jazyk, který by byl jinak produkčně i finančně v podstatě nedostupný,“ uvedl Petr Roth, kreativní ředitel Saatchi & Saatchi, k nově definovanému tone of voice a tématům od mezilidských vztahů přes ekologii po umění. Značka nový koncept představila v aktuální kampani na sociálních sítích. Během listopadu odstartuje další digitální fáze kampaně, která využije i influencery. V rámci dlouhodobé spolupráce vznikne také kreativní koncept letní limitované edice pro rok 2024. Kromě vodky Amundsen pracuje Saatchi & Saatchi i pro další značky společnosti. Letos například uvedla na trh nový rum Ron de Azur. Skupina Publicis Groupe zajišťuje pro Stock také nákup a plánování médií.

Dobře, překonám teď svůj občanský odpor vůči kampaním na alkohol, zvláště těm, které jsou zaměřeny na lidi, kteří sotva dostali občanku. Kampaň má dobrou hudbu i hezký, chladný styl. Vizuál tu ale poněkud převládá nad myšlenkou.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Obávám se, že zaklínadlo „nástroje AI“ tady moc nepomáhá. A zase jsem navíc přečetl explikaci „aby si užívali život a vnímali svět kolem sebe se severským nadhledem a přímočarostí“ –⁠ tak za tohle se normálně chodí do pekla.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Jak ten prompt vypadal? Cheská seferská cholka v pudlmici sedjí f baru a změje ze? Ultrahádé? Díky, dávám si do seznamu AI reklam.

Petr Laštovka na drátě

AI vizuály jsou pěkné, ale upřímně, tu deklarovanou inspirativnost v tom moc nevidím. Je to prostě pěkný obrázek s poměrně obyčejným copy. Uvidíme, jak se kampaň rozvine dál, ale zatím je to trochu za mým očekáváním.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Čím viac takejto reklamy, tým viac vynikne kreativita.

Matúš Ficko (Triad)

„Dělej to, co miluješ.“ To tady dlouho nebylo... Já to tam bohužel nevidím, nevidím v tom tu autentičnost, inspirativnost ani relevanci. Nevidím v tom ani originalitu. Vidím v tom generované obrázky z Ai doplněné o claim a hashtag. Proč? Vždyť tohle šlo uchopit úplně jinak. Pozitivum je snad ta drámo hudba.

Lukáš Machaníček (Optimio)

To není příliš epické, že? Kde je psí spřežení, iglů, muckání pod kožešinama a oslava na pozadí polární záře? Jsme zpátky na zemi. Prachy, rychlost, efektivita, AI. Děkuji, dám si minerálku.

Ondřej Souček

Svody a limity AI v praxi a pro mě smutné vítězství art direkce nad komunikací. #jakoamundsen má potenciál, ale když to doprovodíte mimoběžným vizuálem, výsledek podle mne nesděluje nic moc.

Petr Bucha (Accenture Song)

Když na těch reklamách je tak strašně poznat, že je tvořilo AI. Jak může být značka autentická, a přitom si vizuál generovat? Nejde to tak náhodou proti sobě? Umělá inteligence má už dnes v reklamně bezesporu svoje místo, tady ho ale nevidím.

Jan Pacas (Media Age)

Před skorodvaceti lety, když jsem byl branďák ve Stocku, točili jsme Amundsenku za polárním kruhem. Holt doby, kdy se na řemesle nešetřilo. A teď vidím něco, co asi dělal GPT. Možná se to tedy mladým líbí, už si netroufám hádat, ale já v tom nevidím moc hodnoty. Značka je tady totálně plochá a nereálná, jak ti malovaní lidičkové v malovaném světě.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Pro mužského heavy usera možná trochu překvapení, že se na něj zapomnělo... Ale severský akcent nezávislosti zůstává. Palec nahoru AI či živým tvůrcům za výběr hudby a sladění s obrazem.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Pro dobro Amundsenu doufám, že je to jen mnou a tím, že se pohybuju v marketingu, ale –⁠ tady z toho to AI řve takovým způsobem, že Amundsena si ani nevšimnu. A jestli inspirací byla Skandinávie a čistý životní styl, kampaň rozhodně čistě a puristicky nepůsobí. Spíš to připomíná pokus o modrého Jägera.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Líbí se mi záměr ukázat víc než jenom typicky povrchní alkoholovou zábavu, a jít k severským kořenům značky je logický krok. Vizuálně se podařilo dost dobře využít možnosti AI, má to styl. Na pár příkladech, které jsou zatím k vidění, se ale ukazuje, že dostat do zkratkovité komunikace na socialu i témata jako ekologie nebo umění a neklouzat se jenom po povrchu bude docela výzva. Nicméně pokud značka u konceptu vydrží dlouhodobě, není to nereálné. Ráda se podívám, kam se to ještě posune.

Markéta Tomanová (WOO)

