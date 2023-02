Karel Pařízek nově povede marketing PPC Bee

Marketingovým ředitelem platformy pro automatizaci reklamy PPC Bee bude Karel Pařízek. Digitálnímu marketingu se věnuje od roku 2006, v roce 2013 společně s šéfem PPC Bee Pavlem Vachkem založil marketingovou agenturu Blueberry, kde působil taktéž v pozici head of marketing, v té pokračoval i po akvizici Blueberry skupinou BiQ.

Na pozici PPC & automation strategist přišel Martin Šopf. Pracoval jako marketingový manažer a několik let poskytuje marketingové a IT služby svým klientům, například Unipetrolu, městu Chomutov či Creative Gastro. Jako produktový manažer reklamní agentury Sittardia se zabýval automatizací manuálních procesů, konkrétně tvorby katalogů. Do PPC Bee též nastoupil Jiří Hruška, jako stážista na pozici junior frontend developer.