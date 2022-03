Kateřina Hrubešová skončila v čele Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky

Kateřina Hrubešová odešla ke konci února z funkce výkonné ředitelky Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNŽ). Pozici opouští po deseti měsících, po dohodě se správní radou fondu, důvod odmítla komentovat. Někdejší dlouholetá šéfka Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) se funkce ředitelky ujala loni v květnu, kdy vystřídala Josefa Šlerku.

„Po vzájemně dohodě jsme se dohodli, že odejdu. To je všechno, co vám k tomu můžu říct,“ odpověděla Hrubešová Médiáři. Její odchod patrně nebyl plánovaný, Hrubešová od začátku roku poskytla několik rozhovorů, kde prezentovala plány fondu. Podobně stručný byl místopředseda správní rady NFNŽ Jiří Kučera. „Kateřina Hrubešová odešla po dohodě se správní radou. Větší komentář poskytnout nemůžu, protože důvod neznám. Když pro vás někdo nechce pracovat, nemůžete ho držet násilím,“ říká Kučera.

Nadační fond ve svém oficiálním vyjádření pouze uvádí, že hledá nového ředitele a Hrubešové děkuje za její práci. „Správní rada NFNŽ Kateřině děkuje za její misi a nelehkou práci pro fond v době covidové pandemie, zejména pak za její přínos do projektu MediaRating,“ cituje zpráva předsedu správní rady Tomáše Richtera.

NFNŽ založil v roce 2016 tucet podnikatelů, kteří tak reagovali na vstup Andreje Babiše do médií. Fond od té doby rozdává granty redakcím jako Reportér, Forum 24, Hlídací pes či Deník Referendum, ale také neziskovce Evropské hodnoty. Celkem už rozdal přes 30 milionů Kč, strukturu dárců peněz nezveřejňuje. Současně se snaží působit jako stavovská organizace - publikuje Richterem zmíněný MediaRating, hodnocení „míry dodržování základních novinářských norem“ v novinách, časopisech či na webu.

MediaRating se stal relativně vlivným, vychází z něj totiž třeba Seznam.cz, který dovoluje zadavatelům reklam vyřazovat z inzerce portály opatřené nejhorší známkou C. Lepší známku než C a B- musí mít i zpravodajské portály, které chtějí publikovat své články v newsfeedu na domovské stránce české internetové jedničky. „MediaRating chceme posunout mezi jednotné mediální měny, tedy do metrik jako jsou Media projekt, NetMonitor, Radioprojekt, peoplemetery či monitoring inzerce. Mediální agentury už dnes náš rating znají a používají ho,“ prohlásila Hrubešová začátkem letoška na webu Mediaguru.

V roli ředitelky NFNŽ Hrubešová v neposlední řadě kritizovala údajně nedostatečnou práci Syndikátu novinářů, který se s fondem snažila suplovat. Kritizovala přístup vlády k novinářům či vyzývala generálního ředitele Českého rozhlasu k rezignaci. Tato i další prohlášení fond publikoval společně s Českým národním výborem Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI), jehož předsedou byl Michal Klíma, který byl současně místopředsedou NFNŽ. Na obě funkce v lednu rezignoval, když se stal mediálním poradcem premiéra Petra Fialy (ODS). Hrubešová se také angažuje v iniciativě Síť k ochraně demokracie od skupiny neziskovek Rekonstrukce státu, kde se podílela na vzniku loňské zprávy ke stavu médií. NFNŽ, společně s CZ IPI, Rekonstrukcí státu a senátorem Davidem Smoljakem (STAN) loni v prosinci také představili novelu zákonů o Českém televize a Českém rozhlase, z níž dnes částečně vychází ministerstvo kultury právě při přípravě nové mediální legislativy.