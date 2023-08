Kazmův film vidělo za první čtyři dny 295.000 lidí, utržil 54 milionů Kč

Snímek One Man Show: The Movie v režii Kamila Bartoška alias Kazmy se stal nejúspěšnějším tuzemským filmem v divácké návštěvnosti během premiérového víkendu při uvedení do kin. Už v den premiéry, ve čtvrtek 17. srpna film navštívilo 130.000 diváků, uvedl distributor Bontonfilm. Za první čtyři dny (od čtvrtka 17. srpna do neděle 20. srpna) to podle údajů Unie filmových distributorů bylo přes 295.000 diváků a tržby překročily 54 milionů Kč. I z pohledu nasazení je film rekordní: celkem ho uvedlo 280 kinosálů po celé republice. Náklady na výrobu filmu činily 72 milionů Kč.

Dosavadním českým rekordmanem návštěvnosti byl Anděl Páně 2, který během premiérových čtyř dnů vidělo 188.000 diváků, následovaly Ženy v běhu (177.000) a Vyšehrad: Fylm (173.000).

Bartoškův film se stal celkově druhým nejúspěšnějším filmem během prvního víkendu v kinech v Česku všech dob. Překonal ho jen americký spektákl z roku 2019 Avengers: The Endgame, na nějž v prvních čtyřech dnech přišlo 344.000 lidí. Nový snímek naopak přeskočil české premiéry hitů Padesát odstínů šedi (256.000 diváků), Harry Potter a relikvie smrti - část 1 (248.000), Hobit: Bitva pěti armád (243.000) nebo Avatar: The Way of Water (242.000), doplňuje distribuční firma Bontonfilm.

Bartošek cílí minimálně na třikrát vyšší číslo, než je počet diváků za první víkend. „Dělal jsem to proto, abych to viděl milion lidí. Abych dostal do kina milion a půl lidí,“ řekl v podcastu Brocast, jednom z řady rozhovorů, které poskytl ještě před premiérou filmu. Snímek má silnou podporu také od televize Prima coby mediálního partnera.

Součástí Bartoškova projektu je i hra o peníze, zúčastnit se jí mohou ti, kteří film navštíví. Každý divák dostává ke vstupence herní kartu, která je nutná ke hře o 22 milionů Kč (respektive milionu dolarů; před zdaněním). Peníze jsou umístěny na veřejnosti, v trezoru z neprůstřelného skla v Praze na Výstavišti. Trezor dokáže otevřít buď jediná náhodná výherní karta, anebo kód na základě správně vyluštěné šifry. Nápovědy k šifře ukrývá právě film. Šifra je zároveň součástí obřího betonového monumentu poblíž Lysé na Labem, jedná se o 90 betonových kvádrů se symboly šifry.

One Man Show: The Movie se v českých kinech zařadilo k dvěma hitům letošního léta, americkým filmům Barbie a Oppenheimer, které za sebou oba mají pět týdnů promítání. Barbie (distributor: Vertical Entertainment) dosud zaznamenala přes 586.000 diváků a tržby téměř 110 milionů Kč, Oppenheimera (distributor: Cinemart) vidělo skoro 420.000 lidí a utržil bezmála 86 milionů Kč. Vůbec nejúspěšnějším filmem momentálně v českých kinech je Top Gun: Maverick, který za 65 týdnů promítání nasbíral přes 840.000 diváků a dosáhl tržeb skoro 150 milionů Kč.