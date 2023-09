Kazmův film bude fungovat i v televizi, míní šéf Bontonfilmu Martin Palán

Měsíc od své premiéry už film Onemanshow: The Movie v režii Kamila Bartoška alias Kazmy nevede žebříček návštěvnosti v českých kinech. O minulém víkendu ho na druhé místo sesadila premiéra amerického hororu Sestra 2 se zhruba 25.000 diváků. Kazmův film startoval v půli srpna a o prvním promítacím víkendu se stal nejnavštěvovanějším českým kinofilmem všech dob, když ho navštívilo víc než 290.000 diváků. Druhý víkend film prodal přes 60.000 vstupenek, třetí víkend přes 30.000, čtvrtý už jen něco přes 12.000. První tři týdny od uvedení přitom držel první místo žebříčku návštěvnosti českých kin. Dosud utržil 95 milionů Kč a prodal dohromady přes 516.000 vstupenek.

Bartošek chtěl do kina dostat aspoň milion lidí. „Jsme v nové, postcovidové době, kdy divák se chová jinak. Potřebujete skutečně mimořádný důvod, aby lidi do kina přišli. Milion diváků uděláte, pouze pokud máte opakované návštěvy, a současně potřebujete mít co nejširší cílovou skupinu. Kazma není cílová skupina pro mou stoletou babičku, výtlak se tedy musí odehrát v opakované návštěvě,“ řekl v rozhovoru natáčeném koncem srpna Martin Palán, šéf a majitel firmy Bontonfilm, jež film distribuuje.

Práva na uvedení v televizi Bontonfilm prodal Primě, která ho také viditelně propaguje. „Primě i Bontonfilmu to přináší omlazení brandu,“ vysvětluje Palán, televizi to navíc podle něj pomáhá v tom, že referuje o široce diskutovaném tématu, což jí přináší aktuální relevanci. „Titul v takovém objemu návštěvnosti bude vždy vyvolávat emoce, lidi si na něj budou chtít udělat názor, a je jedno, v jakém prostředí. V kině, v televizi nebo na VOD,“ je Palán přesvědčen. „Třeba i za deset let přijde generace, která si to bude chtít vyluštit. Třeba se z toho stane desková hra,“ teoretizoval o možném dalším vývoji projektu.

I kvůli mohutnému marketingu, jemuž kromě Primy napomohly také četné rozhovory hlavního tvůrce a protagonisty v internetových videopořadech před premiérou, se Kazmův film se zařadil do trojice událostí letošního filmového léta v Česku. Podle čerstvých údajů Unie filmových distributorů je nejnavštěvovanější americká Barbie, která tu má momentálně na kontě přes 680.000 diváků a tržby přes 127 milionů Kč. S víc než půlmilionem diváků za sebou naopak Kazma nechal americké životopisné drama Oppenheimer (přes 490.000 diváků, tržby 100 milionů). Oba snímky z USA přitom byly v kinech dvojnásob dlouho, tedy osm týdnů.

„Domnívat se, že tento film aspiruje na Oscara, je jistá naivita pozorovatele, který to tak může vidět. Je to zábava, cílem je diváka pobavit,“ říká také šéf distribuční firmy Bontonfilm o Kazmově projektu a zároveň zdůrazňuje: „V případě, že tady Kazma soutěží s největšími hollywoodskými blockbustery, je to obrovský úspěch českého filmového průmyslu.“

Jak dlouho ještě bude Onemanshow: The Movie v kinech? Proč podle Martina Palána bude Kazmův film fungovat i v televizi, byť jeho podstatnou součástí je soutěž o to, kdo nejdřív vyluští šifru za milion dolarů? Jak Bontonfilm přešel od VHS a DVD k plně digitální distribuci? Jakou roli dnes hraje merchandising jako zhmotnění filmů? A jak vlastně Martin Palán před devíti lety přebíral Bontonfilm od vlastníka TV Nova? To vše v plné verzi rozhovoru pro předplatitele.

