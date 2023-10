Kdo jsou vlastně ti influencer specialisté?

V dnešním digitálním světě je influencer marketing běžnou součástí online komunikace. Letos by měla celosvětová investice dosáhnout 21,1 miliardy dolarů. To už je slušná částka pro obor, který ještě donedávna neexistoval. Všichni ho známe a používáme, ale kdo za tím vlastně stojí?

Influencer specialisté si chodí jen na kafíčka, eventy a kalí s influencery, si mnozí myslí. Je to pravda, ale jen napůl. Výše zmíněné může být jen odměnou za opravdu tvrdou dřinu. Influencer specialista má totiž společně s account managerem na starost celou exekuci influencerské kampaně. Přelouskání briefu od klienta, tvorbu kreativního konceptu společně s kreativním oddělením (není-li už dán klientem) a strategie pro kampaň na základě cílů, důkladný research influencerů, kompletace podkladů, jejich optimalizace, kontrola publikace a následný reporting. „Alespoň takhle to probíhá u nás ve WOO. Dokonalá organizace, komunikace a umění multitaskingu našim influencer specialistům teda rozhodně nechybí!“ říká Zuzka z WOO, které jsme se následně zeptali na její zkušenosti s prací influencer specialisty.

Kdybys měla vyjádřit svůj den třemi slovy, jaká slova by to byla?

Komunikace, zábava, stres.

Podle jakého klíče influencery do kampaně vybíráš?

V první řadě je potřeba nacítit značku. Klíč asi nemám, ale troufám si říct, že mám v influencerech přehled. Vždy, už během briefu s klientem, mi přijdou na mysl jména, která podle mě fitují se značkou. Na ta se zaměřím a hledám obdobné influencery.

Je běžná exkluzivita pro značky?

Myslím, že v dnešní době, kdy je konkurence mezi influencery vysoká, se už i sami influenceři snaží být věrni oblíbeným značkám. Samozřejmě i dlouhodobé ambasadorky některých značek občas žádají o udělení výjimky ze smlouvy. A je to jasné, třeba když jde o parfémy, myslím, že málokdo používá jen jeden parfém. Ale zrovna včera se mě jedna influencerka ptala, zda s ní počítáme jako s ambasadorkou i na rok 2024, jelikož dostala jinou nabídku, i finančně zajímavější, ale cituji její zprávu: „upřímně já vás mám nejradši“, což mě vždycky tak potěší, jako kdybych já byla zakladatel značky. Takže influencerům určitě záleží nejen na tom, zda je mu značka sympatická, ale i na tom, jak se mu spolupracuje s danou značkou, případně agenturou, která značku zastupuje.

Dělají se ještě barter spolupráce?

Určitě ano, vždycky se toho ale bojím, že mi influenceři řeknou, že chtějí honorář a že touto cestou jít nechtějí. Ale zrovna začátek září jsme startovali kampaní, kde jsme měli spoustu barterových influencerů - tedy spíš jen dostali novinku na testování a bylo to super. Všechny tyto influencerky s nižším počtem sledujících byly z nabídky nadšené, poslaly propracované výstupy a byla s nimi skvělá komunikace. Tak to mě zase malinko přesvědčilo o tom, že nabídnout „jen“ produkty není tabu a pro brand awareness je to určitě vhodná cesta, jak s nízkým budgetem podpořit třeba právě nějakou novinku.

Jaký vliv má na kampaň celebrita?

Myslím, že na jedné celebritě postavit kampaň jde, ale záleží na cílech. Velká osobnost doručí brand awareness produktu, ale pokud chceme jít víc do hloubky, menší influenceři mají bližší vztah se svým publikem a proto jsou vhodnější. Proto je za mě ideální kombinace. Třeba na L’Oréal Professionnel máme jednu z ambasadorek Emmu Smetanu. Umíte si představit, že by Emma ve videích popisovala produkty a jejich složení? Podle mě by to vůbec nebylo přirozené, takže skvěle funguje, když k Emmě máme další menší beauty influencerky, kterým je tento content mnohem přirozenější.

Jaká influencer kampaň je pro Tebe zatím největším úspěchem a proč?

Teď je to určitě YSL MYSLF. Představení nového pánského parfému. Tahle kampaň se odstartovala skvělým eventem, na kterým jsme se s naším account managerem Milanem Lukavcem a externistkou za PR Šárkou Chomoutovou mohli podílet i organizačně. Což bylo skvělé zpestření pro produkční duchy, jako jsme my. Ale ke kampani: v kampani jsme měli muzikanty Sofiana Medjmedje, Renneho Danga, Jordana Haje, Toma Seana, Doriana Wave a Adama Mišíka a musím říct jedině „wow“! Myslím, že kluci svými výstupy nasadili laťku hodně vysoko. Co výstup, to perla, všechny by mohly jít rovnou na stříbrné plátno! Povedené výstupy = spokojený klient. Co víc si přát, tohle prostě sedlo.

Na kolika kampaních aktuálně pracuješ?

Fuuu, opravdu to mám počítat? Teď to bude něco kolem 12 až 13 kampaní.

Co je klíčem k úspěchu influencerské kampaně?

Určitě správný výběr influencera. Pokud se povede tohle, většinou máme z velké části vyhráno. Pokud i sám influencer souzní se značkou a je to třeba jeho lovebrand, odvíjí se to i na průběhu kampaně a jejích výsledcích.

Jaký je průměrný budget na influencer kampaň?

Z mého pohledu je minimální částka 100.000 Kč, kdy se už začíná vyplácet investice do agentury versus do mediálního prostoru napřímo. Máme za sebou ve WOO přes tisíc influencerských kampaní a tak máme spoustu ponaučení a víme, co funguje. Dopředu určujeme KPI, v rámci brand awareness kampaní se snažíme držet cenu za tisíc zobrazení (CPM) pod 350 Kč. Ale je to vždy ovlivněno více faktory. Například už zmíněnými celebritami nebo průsečíkem do offline komunikace klienta.

S vývojem influencer marketingu se zvyšují i nároky na výkon a kvalitu výstupů a tím pádem i na odbornost a profesionalitu lidí, kteří se tímto oborem zabývají. Vyplatí se proto obrátit na zkušenou agenturu, jestliže jako klient o zapojení influencerů uvažujete.

Text vychází v rámci placené spolupráce s agenturou WOO

