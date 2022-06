Kecy & politika odchází z Gazetista. CNC jim nevyplácí peníze a hlásí se k vlastnictví podcastu

Bohumil Pečinka a Petros Michopulos opouští se svým podcastem Kecy & politika předplatitelskou platformu Gazetisto. Platforma jim přestala vyplácet peníze z abonmá. Provozovatel platformy, společnost Czech Media Invest (CMI), krok odůvodňuje tím, že podcast patří ve skutečnosti jemu.

Kecy & politika byly od počátku spojené s časopisem Reflex, který patří též do mediálního konglomerátu Daniela Křetínského. Tvůrci zároveň nedostávali honorář, začali proto sami vybírat předplatné, byť části epizod byly dál zdarma dostupné na webu Reflexu. Když si obě strany chtěly letos spolupráci vyjasnit, nedohodly se. Autoři se proto rozhodli pokračovat samostatně, Pečinka kvůli tomu skončil v pozici zástupce šéfredaktora Reflexu. Teď dvojice přechází výhradně na konkurenční českou platformu Pickey, jak Michopulos oznámil na Twitteru.

„Zadrželi nám peníze. Když nás chtějí trestat za odchod z CNC [vydavatelství Czech News Center ze skupiny Czech Media Invest, pod které patří Reflex - pozn. red.], nebudeme s nimi vůbec spolupracovat,“ prohlásil Michopulos. Ten podle svých slov s nápadem začít dělat podcast přišel, až skrze Pečinku se propojily Kecy & politika s Reflexem. „Podcast vznikl mimo Reflex. Máme na to spoustu důkazů a svědků,“ říká někdejší politický marketér.

Daniel Častvaj, člen představenstva CMI, nesouhlasí. „CNC nadále považuje Kecy & politiku za svůj produkt a podniká příslušné právní kroky,“ stojí jeho v oficiálním vyjádření. Konkrétnější být nechtěl. „V tuto chvíli detaily dalšího postupu medializovat nebudeme,“ napsal Médiáři. V svém vyjádření dodává, že není jisté, zda autorská práva patří CNC, nebo firmě Tripundra Petrose Michopulose. „Na základě této skutečnost a v souladu se Všeobecnými obchodními pravidly pozastavilo Gazetisto, respektive společnost CMI News, která Gazetisto provozuje, výplatu výnosů z předplatného firmě Tripundra,“ říká Častvaj.

Za krach jednání podle něho může „jen a pouze chamtivost“ Michopulose. Ten vyjádření označil za „komunistické kecy“. „Jestli pan Křetínský a jeho manažeři pracují pro blaho světa ze svého komunistického svazu v Holešovicích, můžu je pouze obdivovat. Já ale žiju v tržním prostředí,“ reagoval Michopulos.

Gazetisto spouštěla trojice Michal Půr, šéfredaktor názorového webu Info.cz, Martin Malý, který se staral o platební bránu Info.cz a teď z týmu odchází, a mediální manažer Vladimír Piskáček. Info.cz provozuje firma CMI News, kterou také vlastní Křetínského Czech Media Invest. Půr případ nechtěl komentovat, odkázal pouze na jednatele společnosti, jedním z nich je zmíněný Častvaj.

Na Twitteru se ke kauze vyjádřil také Vilém Franěk, marketér Mall.tv, která též patří Křetínskému. Podle Fraňka jde o to, jak budou do budoucna takové nové digitální produkty fungovat: „Na ose tvůrci x mediahousy vzniká problém, který už nebude řešitelný podáním ruky, ale dodatkem ve smlouvě v každém novém projektu. A je to dobře pro obě strany.“