Klára Chalupecká přešla z McCannu do Publicisu

Tým konzultantů na sociální média agenturní skupiny Publicis Groupe posílila Klára Chalupecká. Do komunikační skupiny přišla po pěti letech v agentuře McCann Prague, kde se jako senior social media manager podílela například na oceňované kampani 13 minut České asociace pojišťoven, poslední rok a půl pak v agentuře působila na pozici project leader pro digitální projekty. V Publicisu má jako content strategist na starosti tvorbu strategií i obsahu pro sociální média, v týmu, který vede David Bárta. Také ten letos přešel do z McCannu do Publicisu.

