Klientské oddělení Marketupu povede Michal Ťoupalík z OMD

Digitální fullservisová agentura Marketup hlásí příchod nového člena managementu. Do čela nově vytvořeného oddělení na pozici head of client leadership nastoupil začátkem ledna Michal Ťoupalík. Ten posledních sedm let řídil klientský servis mediální agentury OMD ze skupiny Omnicom, kde vedl týmy pro klienty Kaufland, Philips, McDonald’s nebo skupinu Renault. Zkušenosti s digitálními médii získal během předchozího osmiletého působení v MEC (nyní Wavemaker) ze skupiny GroupM koncernu WPP, kde se zaměřoval na rozvoj a integraci digitálních služeb a strategii celé agentury.

Po 15 letech v nadnárodních mediálních agenturách má v nezávislém Marketupu pomoci s integrovanými službami pro klienty, rozšířit kompetence v oblastech rozvoje byznysu, strategického consultingu a komplexních marketingových přístupů, a působení z digitálu na všechny mediální kanály. „Loni jsme rozšířili seniorní projektový tým, Michal nyní buduje Client Leadership oddělení pro propojení integrovaných služeb výzkumu, kreativy, mediální komunikace a dat,“ upřesňuje šéf agentury Miroslav Král.