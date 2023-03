Komerčním ředitelem Slevomatu je Matěj Dvorský

Prodejce cestování a zážitků Slevomat hlásí změny v managementu, jejichž součástí je nástup nového komerčního ředitele. Tím se stal Matěj Dvorský. Přichází ze společnosti Skrz.cz, kde působil osm let, z toho poslední čtyři roky jako generální ředitel. Dvorský se tak přesouvá v rámci skupiny Secret Escapes, respektive Slevomat Group, pod níž spadá slovenský Zlavomat a právě taky cestovní portál Skrz.cz. „Pomohl jsem firmu provést náročnou transformací ze slevového agregátoru na vyhledávač dovolených, a to z části v covidem poznamenaných letech, kdy segment cestování dostával hodně zabrat. Skrz se dostal do bodu, kdy má jasně definovanou vizi a rozjeté projekty, které mu pomůžou té vize dosáhnout,“ vysvětluje posun.

V nové roli zodpovídá v rámci vedení týmů výkonnostního marketingu, CRM a datové analytiky za akvizici a retenci zákazníků. „Zastřešující zodpovědnost mám potom za plnění komerčních cílů Slevomatu a hledání nových příležitostí k růstu,“ dodává Dvorský. Ten vystřídal Branislava Majorského, který na pozici působil od podzimu 2021. Tehdy do týmu přišel také Martin Hrubý, jenž jako brand director pokračuje.

Vedením Skrzu byla pověřena jakožto provozní ředitelka Markéta Červenková, která ve firmě doposud zastávala roli marketingové ředitelky.

Ve Slevomatu došlo i k dalším změnám. Na místo finančního ředitele celé Slevomat Group přišel Martin Krajhanzl, který v minulosti působil jako finanční ředitel ve společnostech Carvago, Aspironix a ve Storyous. A dosavadní generální ředitel Slevomatu Ladislav Veselý navíc nově v rámci skupiny Secret Escapes zastává roli executive director of Slevomat Group. Veselý, který dřív působil v Seznamu, nastupoval do Slevomatu před čtyřmi lety jako provozní ředitel.