Komunikaci skupiny Sev.en posílí Jana Morávková

Na novou pozici senior PR & communications specialist ve skupině Sev.en nastoupila k 1. červnu Jana Morávková. Přichází ze společnosti Deloitte, kde zastávala pozici PR manažerky. V Sev.en se bude primárně zaměřovat na externí komunikaci, řízení kampaní a vybraných PR projektů skupiny.

„Chceme posilovat vazby s médii i veřejností a podpořit obraz skupiny jako jednoho z lídrů na českém energetickém trhu,“ říká ředitelka komunikace skupiny Sev.en a její mluvčí Gabriela Sáričková Benešová, která se přednostně věnuje komunikační strategii skupiny. Za komunikaci Sev.en v Česku bude i nadále zodpovědná Eva Maříková, za komunikaci zahraničních akvizic Sev.en Global Investments Veronika Diamantová.

Morávková působila v Deloitte necelé čtyři roky, předtím vedla projekt Česko v datech pro komunikační agenturu DFMG a zastřešovala komunikaci pro vybrané klienty. Má zkušenosti hlavně z oblasti energetiky a M&A. Mediální zkušenosti získala díky působení ve zpravodajství televize Z1 a posléze v České televizi.