„Konečně klasická reklama!“ Jinej gang to vyhrál se spotem pro českou firmu Reponio

Reklamní katovna za 9.-11. týden 2024 Jinej gang: Bordel musí pryč (71 %)

značka, klient: Reponio Publicis Groupe: Tramvaj s balónky (61 %)

značka, klient: Ikea McCann Prague: Životko se vyplatí (56 %)

značka, klient: Česká televize VCCP Prague: Akvizice / Podpora (52 %)

značka, klient: Komerční banka Boomerang Communication: Užívat si jízdu, to my umíme (47 %)

značka: Drivalia, klient: Drivalia Lease Czech Republic Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 80 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 18 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Jinej gang vymetá bordel z garáže

Chytrý závěsný systém Reponio, který umožňuje designovat závěsné panely, háky, držáky a další příslušenství podle konkrétní potřeby, v novém reklamním spotu s ústřední myšlenkou, že garáž je pro většinu Čechů temným místem nepořádku a „neřesti“, s nimiž se nyní dá skoncovat jednou provždy. Ve spojitosti s jarním úklidem tak nabádá k pořádné reorganizaci a modernizaci skladovacích prostor. Nový reklamní spot v režii Vojty Kotka a v produkci Stink Films běžel na TV Prima, ČT1 a na sociálních sítích. Kreativy se ujala agentura Jinej gang. Trio kreativců Ondřej Hübl, Viktor Říha a Tomáš Vápeník taktéž v reklamě vystupuje – jako parta montérů. Nespokojenou partnerku ztvárnila Vendula Fialová, jejího partnera Martin Šíř. Natáčení spotu v Jesenici u Prahy trvalo jediný mrazivý den. Ve zkrácené desetisekundové verzi se video objeví také jako sponzorský vzkaz. „Za kluky z Jinýho gangu jsem šel na jisto, jejich práce se mi vždy líbila a já chtěl pro Reponio přesně jejich styl – vtipnou, údernou reklamu. Protože i náš závěsný úložný systém je taková hračka-skládačka, která je nejen praktická, ale může i bavit. Sdělení je v jejich podání absolutně výstižné: ať už máte v garáži jakýkoli ‚bordel‘ či harampádí, lze se jich rychle zbavit a nahradit organizovaným úložným prostorem,“ říká zakladatel firmy Reponio Tomáš Medřický.

Někomu možná tahle reklama bude připadat nevkusná a laciná, ale já bych si tipla, že většina lidí se jí zasměje, nebo se aspoň pousměje. Patřím mezi ně.

Iva Hadj Moussa

Má to koule. Možná to pro někoho bude už za hranou. Ale hele: v dnešní době jsou pornohvězdy zvány do talkshow na hlavních televizních kanálech, aby se tam holédbaly porno Oscary za nej skupinovou scénu. Tak proč se žinýrovat v reklamě? Notabene když tenhle spot rozhodně obrátí pozornost k low-interest produktu a ukáže, jak je Reponio multifunkční a modulární.

Petr Bucha (Accenture Song)

Proč ne! Toto zafunguje. Příjemná reklama, která má nápad i pěkné zpracování. Jdu se mrknout do garáže na svůj bordel.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Vtip, nadsázka, stereotypy zpracované s nadhledem. Spotu se daří zaujmout a vyhnout se nudnému popisu produktu i totálnímu cringi, ke kterému reklamy šité pro „chlapáky“ svádí. Cením si odvahy zadavatele a volné ruky tvůrců. Velmi dobrá reklama na domácí firmu, která chce vyniknout a odlišit se.

Karel Pluhař (Topic PR)

Víš co? Tohle žeru! Když může Marek Eben mluvit o vykouření herců v přímým přenosu Český teliny, proč bych tomuhle nemohl dát kilo? Je to boží! Dál! Dál! Dál!

Petr Laštovka na drátě

Cílovka je jasná – chlapi, kteří si v garáži lepí centrefoldy z Playboye. Doslovnost bordel-bordel je absolutní. Možná jsem útlocitný, ale je to sexistické jako prase.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Tihle Gangsteři prostě mají svůj styl a mně se to líbí. Jde to přímo k věci, je tam jednoduchý vtip a umím si představit ty pohledy manželek u televize s otázkou: „A co ten tvůj bordel? Kdy to konečně uklidíš?“ Fajn práce.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Jednoduchý, čistý vtipný... Nejvíc mě na tom baví, jak to je to je zahraný.

Ondřej Zvoníček (Dentsu Creative)

V jednoduchosti je síla a tohle se povedlo. Message je jasná, bordel musí pryč a spot se s touto myšlenkou popasoval skvěle. Možná bych si příště více pohrál se znázorněním šíře sortimentu, jelikož jeho možnosti jsou skoro neomezené. Nicméně skvělá práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Konečně klasická reklama! Reklama, která si na nic nehraje! Kdo z cílovky to nezažil? Příklad toho, co je takzvaný human insight. Poznámka: také konečně komunikace, která neleze mladé generaci zbytečně do přízně...

Richard Stiebitz (Gen)

Celý klip stojí na jednom fóru, který ho ale vlastně unese. Trošku si říkám, jestli se manželka nechová až příliš pitomě a šantán z 20. let už není od dnešního bordelu moc daleko, ale tak co už. Milá věc.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Úsměvné, rozhodně vzbudí zájem a upoutá pozornost, ale co to udělá s davem a povědomím o značce? Tipuji, že se bude víc skloňovat „bordel“ než „Reponio“, ale uvidíme, čísla ukážou.

Ondřej Pešák (Fordigy)

Rukopis Kotka a Jinýho gangu je natolik silný, že rozuzlení bylo jasný hned hned po první sekundě, kdy zaznělo „ten bordel z garáže musí pryč!“ Což vůbec nevadí, protože tohle přece není detektivka, ale reklama. Takže vtipný a zapamatovatelný jako vždy.

Jan Pacas (Media Age)

Srozumitelné, výstižné a především vtipné. Nestává se často, že reklama dobře zpracuje spotřebitelský insight „doslova“. Tentokrát dokonce ve dvou úrovních. Poprvé, když z úst rozhořčené manželky zazní lehce vulgární slovo bord** (málokterá z nás řekne „taťko, běž si, prosím, uklidit ten nepořádek v garáži“). Podruhé, když místo nepořádku vidíme děvčata jak z filmu Anděl s ďáblem v těle. Taťkovo „dámy, končíme“ je tak uvěřitelné, až je mi ho opravdu líto. Chválím, že výrazná scénka s lehkými děvčaty nekanibalizuje nudnější obraz uspořádané garáže. Ale prosím, vysílejme, až po desáté večer.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Fantasticky zaframovaný hlavný benefit služby. Jasne predaná message, a myslím si, že cieľovku to veľmi zaujme. Akurát tá stereotypizácia nespokojnej manželky je pre mňa cez čiaru a možno aj zbytočná.

Matúš Ficko (Triad)

Nemám garáž, ale chci to! Aspoň půl panelu do špajzky. Nejsem cílovka, ale po zhlédnutí jsem hned do vyhledávače klikal Reponio. Funkčně odkomunikovat držáky na „bordel“ a ještě s výrazným vtípkem si určitě zaslouží palec nahoru.

Ota Nussberger (Czech Promotion)

Co se dá stihnout za jeden den? Zábavná reklama na trochu nudný produkt. A k tomu navrch povedený „making of“ bonus. Super!

Petra Pokorná (Business Factory)

Jde to přesně na hranu, kdy to má zaujmout, tradičně skvělá práce. Skvělý!

Stanislav Apoka Bílek (Better)

2. Ikea uměle vytvořila tramvaj s obřími balónky

Prodejce nábytku a dalších produktů do domácnosti Ikea na českém trhu od loňského podzimu dlouhodobě zlevnila téměř šest tisíc výrobků, tedy přes polovinu svého sortimentu. Na nové nižší ceny upozornila marketingovou kampaní, jejíž součástí je i video na sociálních sítích. Tramvaj v barvách Ikey projíždí v Praze kolem Národního divadla a táhne za sebou obří balónky ve tvaru dětské židličky a stoličky Mammut. Video na sociálních sítích vzbudilo značný ohlas. Lidé se v komentářích pozastavili především nad možným ohrožením bezpečnosti provozu. „Tramvaj v barvách Ikea opravdu v pražských ulicích jezdí, ale obří balónky za sebou ve skutečnosti netáhne, jsou vytvořené 3D animací. V samotném videu je uvedeno, že modely výrobků byly do záběru přidány digitálně, což vysvětlujeme i v komentářích pod videem,“ vysvětluje Iva Pohlová, manažerka marketingové komunikace Ikea Česká republika, Maďarsko a Slovensko. Kampaň vytvořila agentura Publicis Groupe. Inspirací bylo video ze Švédska, kde Ikea rovněž využila částečnou 3D animaci. „Naše video jsme chtěli zasadit do lokálního prostředí, které každý zná. Chtěli jsme vytvořit něco jednoduchého a zajímavého s využitím moderních technologií. Snažili jsme se, aby video působilo neskutečně, ale zároveň reálně. Tím se nám povedlo upoutat pozornost. Dostáváme velké množství reakcí a naprostá většina je pozitivní,“ tvrdí Pohlová. Tramvaj v barvách Ikey jezdila v Praze na různých linkách s vizuálem ikonických modrých tašek Frakta a nápisem Jedna taška stačit nebude, který odkazoval na nové nižší ceny. Na ty upozorňovala v různých formátech i aktuální kampaň Kdykoliv se ztratíte v nepořádku, pomůžeme vám se znovu najít, v níž byl klíčovým výrobkem policový díl Eket.

Jednoduchý nápad, který nejspíš přitáhne pozornost. Trochu mi tam chybí nějaká nadstavba, ale chápu, že ne všechny kampaně musí být za každou cenu sofistikované a mnohovrstevnaté.

Iva Hadj Moussa

Na sociálních sítích mě zmíněný „značný ohlas“ nezasáhl. Není ten gimmick s židličkami trošku přifouknutý? Je to fajn dílek kampaně, ale myslím, že tahle kreativní technika na své plnotučné využití u nás ještě čeká.

Petr Bucha (Accenture Song)

Toto nemá chybu, ukázková práce. Výborný nápad, efektivní koncept, profesionální exekuce.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Těšil jsem se, kdo přijde s podobnou kampaní, a Ikea nezklamala. Výborná práce!

Karel Pluhař (Topic PR)

Nápad dobrej, žejo. Ještěže ta tramvaj neháže za sebou imbusy, abyste si jí museli sami v zatáčce dotáhnout.

Petr Laštovka na drátě

Já si dosud myslel, že trik těchto videí je v tom, že se ve 3D dodělá něco, z čeho ti padne čelist, a co vypadá takřka neuvěřitelně. Když se ty balónky musejí vysvětlovat, tak to drhne. A přitom to muselo dát tolik práce.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Hezky pěkně. Tímhle si Ikea na chvíli podmanila sítě a to je přesně věc, které chcete dosáhnout. Osobně jsem zachytil hlavně negativní komenty, ale pokud se podařilo uhlídat, aby se neztratila message a nebyl to jen čistý flame, tleskám.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Když jsem tohle viděl poprvé na Instagramu, tak jsem si od srdce řekl „wow, super nápad!“ Po dlouhý době něco, co fakt rezonuje společností.

Ondřej Zvoníček (Dentsu Creative)

Takovej prostě Ikea style. Jiné, originální a někdy i hraniční s myšlenkou, že tohle už je moc. Každopádně Ikea ví, proč to tak dělá, a jde jí to skvěle.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Prank na sockách funguje. Taky jsem se nachytal a zjistil, že zaprdle řeším bezpečnost, místo toho abych pochválil třidéčko.

Richard Stiebitz (Gen)

Už jenom z ohlasů na sítích je jasné, že tenhle pokus moc sympatií značce nepřinesl. Navíc není vůbec jasné, co chtělo to videjko říct. Že je nábytek z Ikey životu nebezpečný?

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Virál za každou cenu? Upoutá, ale stejně jako ostatní, i já jsem nejdřív myslel na to, jestli je to bezpečné. Efekt je povedený, ale jako reklama za mě ne.

Ondřej Pešák (Fordigy)

Docela sympatická blbůstka, které se podařilo vyvolat rozruch a která sedne na sociální sítě jak zadek na kakáč.

Jan Pacas (Media Age)

Ikea vsadila se zlevňovací kampaní na jistotu. Nižší ceny rozhodně potěší i v Ikee. Ikonické židličky, na kterých jsme seděli skoro všichni, připojené za tramvají šokují – napřed pozitivně, pak obavami o bezpečnost. Pokud Ikea svůj nápad s animací dokáže na sociálních sítích obhájit, fajn – co vzbudí zájem a diskusi, to se počítá.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Fakeové AR OOH od Maybelline UK, Netflixu alebo nedávno McDonald’s mi prišli o niečo nápaditejšie, ale funguje to ok.

Matúš Ficko (Triad)

Po zhlédnutí videa mě nejvíce mrzelo, že jsem tu tramvaj nikde nepotkal. Ufff, byl to klam. Nespravedlnost se nekoná! Skvělý nápad, který prostě musí fungovat!

Ota Nussberger (Czech Promotion)

Ikea je známá svými pohotovými reakcemi a i tady se jí opět podařilo naskočit na vlnu trendu CGI reklam mezi prvními. Skvělý PR počin.

Petra Pokorná (Business Factory)

Top strop. Vstup do veřejného prostoru ve formě virálu, upoutání pozornosti – všichni to zaznamenali... Je otázka – co klienti? Ale prostě skvělost, myšlení out of box, tleskám. Great job!

Stanislav Apoka Bílek (Better)

3. Pojišťovny připomněly výhody životního pojištění

Podle průzkumu České asociace pojišťoven od SC&C z loňského března má pouhých 51 % Čechů sjednané životní pojištění. Ukazuje se tak, že si řada lidí spíše pojistí svůj hmotný majetek než finanční jistotu při rizikách, jako jsou úraz a dlouhodobá pracovní neschopnost, nebo zajištění rodiny pro případ úmrtí. Česká asociace pojišťoven se rozhodla na to upozornit vyprávěním skutečných příběhů lidí, kterým životní pojištění pomohlo, a to v kampani Životko se vyplatí. S reálnými prožitky Ivety, Ladislava a Magdalény se můžou ztotožnit i ostatní a tím zaujmout nový postoj k životním rizikům a možnostem jejich krytí pojištěním. Web ke kampani také nabízí odpovědi na nejčastější dotazy týkající se životního pojištění. Tématu životního pojištění se Česká asociace pojišťoven věnuje dlouhodobě a poslední kampaň podobného rozsahu (Počítej se mnou) běžela v roce 2021. Jejím cílem bylo upozornit veřejnost na důležitost pojištění proti rodinné ztrátě a následnému výpadku jednoho z příjmů domácnosti. Kampaň opět byla pojata netradičně – stěžejním kanálem byl krátký film režírovaný Olmem Omerzu, podpořený vizuálem napodobujícím tabulkové výpočty rodinného rozpočtu a jeho zápornými výslednými čísly po úmrtí jednoho z živitelů rodiny.

Ukázat důležitost pojištění na příbězích konkrétních lidí mi přijde jako dobrý způsob, který může spoustu lidí přesvědčit. Atmosféru vnímám jako takovou dost posmutnělou, možná bych na úplný konec na plátno přidala i krátký záběr z „veselejšího“ života po zotavení. Ale jinak dobrá práce.

Iva Hadj Moussa

Pokud potřebujete lidi přesvědčit, že na zdánlivě zbytný výdaj, jako je životko, by se v napjatém domácím rozpočtu měly najít peníze, přijde mi toto jako dobrá cesta. Přesvědčivé a vkusné testimonialy.

Petr Bucha (Accenture Song)

Konkrétní lidské příběhy v reklamě jsou těžkou disciplínou. V tomto případě považuji cíl za splněný, sdělení předáno.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

ČAP si dlouhodobě drží vysokou laťku a nepolevuje ani u příběhů na životko. Hodně se mi líbí autenticita, důkazy, kdy produkt pomohl v těžké situaci zlepšit život. Dobrý nápad, kvalitní zpracování a příběhy, se kterými se člověk dokáže ztotožnit.

Karel Pluhař (Topic PR)

Jsem chodící kluk z plakátu, kterej vám radí: pojistěte se! Mně to nevyšlo. Tak nebuďte tak blbý jako já. Jinak asi jako kampaň dobrá, no.

Petr Laštovka na drátě

No, kreativní idea není z nejunikátnějších. Ale zase jsem se dozvěděl, že životní pojištění není jen pro pozůstalé, když umřeš. Ale pak mi v tom dělá zmatek úrazové pojištění a pojištění auta.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Tohle je taková hodně typická „pojišťovací série“. Jsem jeden/jedna z vás, stala se mi nehoda a pojišťovna mě zachránila. Tím nechci říct, že je to špatně, jen to není nějak extra zajímavé.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Líbí se mi nápad a jak je to zabalený... Jít se podívat na svůj životní příběh do kina, to ze spotů dělá něco, co vybočuje z běžného storytellingu klientů pojišťoven.

Ondřej Zvoníček (Dentsu Creative)

Parádně zvolený claim, který propojuje celou kampaň. Spoty jako takové mají důraz na vážnost, což vzhledem ke zvolenému tématu je někdy zapotřebí. Líbí se mi zvolení běžných lidí, kteří jen dodávají na autentičnosti.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Těžké, stejně jako život. Je dobře, že se používá termín životko tak, jak se tomu běžně říká. Škoda, že se nedá životko otočit do nějakého veselejšího tónu. Testimonialy jsou ve videu vždycky zajímavější než v printu.

Richard Stiebitz (Gen)

„Necháme tam mluvit skutečný lidi“ je první věc, která vás při zadání na tuhle kampaň napadne. A exekuce tenhle nápad z první nijak nepovyšuje. Životko bych si kvůli těmhle spotům zařídit nešel.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Nad životním pojištěním jsem se zamyslel. Příběhy fajn, jsou tam emoce a na mě to funguje.

Ondřej Pešák (Fordigy)

Klasická medailonková práce postavená na „silném lidském příběhu“. U tématu životního pojištění je to taková sázka na jistotu. Nic tu není vyloženě špatně, ale že by výsledek byl nějak silně motivující, to se taky říct nedá.

Jan Pacas (Media Age)

Ustrašené, bolestínské, nešlo by ukázat jinak, že „život může být svobodnější a jištejší“, jak říká paní Milada Veselá, vedoucí komunikace České asociace pojišťoven? Ženské příběhy jsou zbytečně dlouhé, komplikované, příběh „letěl blatník“ je jasný a srozumitelný.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Práca s nehercami je vždy zložitá, ale myslím si, že tu sa to podarilo výborne a funguje to.

Matúš Ficko (Triad)

Skuteční lidé, skutečné příběhy, skutečné emoce, skutečný život – a o ten tady jde. Tahle kampaň zasáhne. Koneckonců, v tom kinosále se jednou může ocitnout každý z nás.

Petra Pokorná (Business Factory)

Občas jsem měl problém věřit příběhu, ale je to zpracováno se ctí. Ač pánovi, který se směje, že má nyní klid, spíše vidím na očích bolest, ale asi to není špatně.

Stanislav Apoka Bílek (Better)

4. Komerční banka přizvala do reklamy „krále fandění“

Komerční banka v letošní jarní kampani přizvala ke spolupráci profesionálního sportovního baviče, „krále fandění“ Camerona Hughese. Podporuje akviziční nabídku pro nové klienty, kteří si na jaře otevřou účet u Komerčky. Za kreativou stojí agentura VCCP. Kampaň navazuje na loňskou kampaň s názvem Odhodláni dělat dobré věci, která oznamovala novou éru Komerční banky. Nová jarní kampaň má oslavovat sílu společného úsilí a vzájemné podpory na cestě k dosažení cílů. Komerční banka je partnerem extraligy ledního hokeje i národního týmu mužů, žen a parahokeje, a hokejové téma se tak promítlo i do kampaně. „Příběhem provází dívka, jež se s odhodláním a neutuchající podporou rodičů snaží stát se úspěšnou hokejistkou. Symbolizuje tak všechny ty, kteří se nevzdávají svých snů a s odhodláním a pomocí druhých zdolávají překážky na cestě k jejich splnění,“ uvádí ke kampani agentura VCCP. Kanaďan Hughes je známý svou energií a nadšením, jimiž dokáže strhnout davy a vytvořit atmosféru soudržnosti a radosti. „Je úžasné, s jakým zápalem dokáže Cameron vyburcovat kdekoli celé publikum. Navíc si u něj cením právě přesahu mimo sportovní svět, jeho pozitivní energii je totiž možné přenést i do dalších oblastí života, jako je práce, volný čas i rodina. S jeho pomocí chceme ukázat, jak důležitá je pro nás podpora,“ doplňuje Hana Kovářová, head of brand strategy Komerční banky. „Odhodlání a podpora okolí jdou ruku v ruce a fungují jako spojené nádoby,“ komentuje Lazo Raftovski, strategic planner VCCP. „V kampani ukazujeme, jak transformativní může podpora zvlášť ve složitých situacích být. Ať už v rodině, hokeji, nebo bance, která svým klientům pomáhá na jejich cestě k úspěchu.“ S kampaní je provázána akviziční nabídka v podobě bonusu 2.000 Kč pro ty, kdo se během kampaně rozhodnou si otevřít účet u Komerční banky a vyzkoušejí si aplikaci KB+ provedením aspoň dvou plateb. Hughese diváci spatří i v hlavní roli taktických spotů v průběhu dubna. V produkci Boogie Films spoty režírovala dvojice Mugshots – Tomáš Brožek a Jindra Malík. Fotografie klíčových vizuálů pořídil Miro Minarovych. Kampaň je nasazena od počátku března v televizi, out-of-home, online a v interních komunikačních kanálech a v pobočkách. Mediální plánování zajistila agentura Dentsu.

Abych byla upřímná, tyhle hokejové či fotbalové kampaně mi přijdou trochu na jedno brdo. A je celkem jedno, jakou myšlenkou je zaobalíte. Linka bývá dost přímočará: dítě trénuje, rodiče fandí, dítě vyhrává, rodič se raduje s dítětem. Není tam žádný moment překvapení. Možná by mi přišlo zajímavější, kdyby dívka prohrála (protože i to se někdy stává), a přesto by se nezhroutila a rodiče by ji přesto nezatratili. Ale čistě z hlediska vizuálu se kampaň povedla.

Iva Hadj Moussa

Král fandění má v tomhle spotu jen krátký blik komparzisty. Těším se, jak bude jeho potenciál využit v dubnu ve slibovaných taktických spotech. Jinak idea, že z malé holčičky vyroste velká hokejistka, má za mě dost banální a ne moc přehledný storytelling. Pardon.

Petr Bucha (Accenture Song)

Pěkné, líbivé, dojemné. Cíl splněn, na většinu rodičů se přenesou pozitivní pocity z krásných vzpomínek. Produktový závěr je logický, nicméně na mě je to ke konci moc hrr.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Málokterý produkt vyvolá tak málo emocí jako bankovní účet, ale Komerční bance se podařilo postavit hezký příběh, díky kterému je mi značka sympatičtější.

Karel Pluhař (Topic PR)

Bacha, spoiler! Je tam. Chvilku. Ten pán, co tancuje na hokeji a živí se tím.

Petr Laštovka na drátě

Chápu. Za ženský hokej tleskám. Já ale vůbec netušil o existenci Camerona Hughese, musel jsem si ho googlit. Ale fakt je, že nejsem úplně hokejový freak.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Já teda nevím, jestli tohle uchvátí davy, ale moje sportovní srdce jste tím příběhem absolutně získali. A pak jsem na konci čekal nějakou bombu. Jak se mnou budete od začátku do konce a nikdy na mě nezapomenete. Jak tu společnou budoucnost vybudujeme, i kdyby venku trakaře padaly. Že spolu jdem makat na lepším světě. Hmm, a on to je spot na dva tisíce korun pro nové klienty. Možná jsem prostě jen přehypovaný, ale přijde mi to trošku nevytěžené.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Originální to úplně není, ale všechno to tam do sebe hezky zapadá. Ať už samotné sdělení, propojení s hokejem i timing s pomalu se blížícímu mistrovství světa.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Dnes si probereme branding: ve spotu je branding relevantní pozici banky a důslednost je vidět úplně všude, i na rodinném MPV (14. vteřina).

Richard Stiebitz (Gen)

Háelpéčko s dítětem, které roste, až vyroste, je sice klišé už zopakované asi potisící, ale pořád funkční. Co hapruje, je nepoměr mezi dvěma tisíci korun podpory od Komerční banky a penězi, které dáte za podporu dítěte ve sportu. Zvlášť u hokeje. Srovnávat tyhle dvě podpory je trochu legrační.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Hlavní myšlenka dobrá, ale moc mě to nebaví. Hudbu a barvy poznávám, ale novou éru Komerční banky v tom nevidím.

Ondřej Pešák (Fordigy)

Přijde mi to jako takový trochu nepovedený pokus Komerční banky o Jste silnější, než si myslíte. Navíc nemám rád, když ostatní formáty otrocky spoléhají na to, že cílovka viděla televizi. Oni totiž lidi radující se v hokejovém kotli z účtu zdarma valný smysl nedávají. Ve výsledku mě tedy Cameron pro Komerčku úplně nerozpumpoval.

Jan Pacas (Media Age)

Troufám si předpovědět, že kampaň nebude patřit k neúspěšným. Bonus dva tisíce už stojí za úvahu, přestože konkurenti se svými money back kampaněmi nezahálejí. Ale koho přivede do Komerční banky příběh mladé hokejistky s budoucností?

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Veľa emócií to na mňa, bohužiaľ, neprenieslo. Síce je to krásne naleštené, ale pod tým je len klasická banková umelina.

Matúš Ficko (Triad)

Výborné zpracování starého dobrého příběhu ve stylu „jděte za svými sny, jsme v tom s vámi“. Už jsme ho slyšeli několikrát, ale pořád funguje.

Petra Pokorná (Business Factory)

Řemeslně skvěle odvedená práce, hodně mne baví podprahová práce s barvami vs CI od Komerčky. Jde vidět preciznost a smysl pro detail. Dějově nepadám pod stůl, ale to zde nebylo účelem.

Stanislav Apoka Bílek (Better)

5. Vojtěch Dyk propaguje prémiový operák

Tváří operativního leasingu Drivalia se stal hudebník Vojtěch Dyk. K novým spotům, v nichž vystupuje jako manažer, řidič z povolání a zpěvák s kapelou, složil také hudbu. Pod kreativou je podepsána agentura Boomerang Communication, spoty v produkci Toaster Pictures režíroval David Chvátal. Značka Drivalia vystřídala dřívější LeasePlan poté, co loni francouzská skupina Crédit Agricole Auto Bank koupila právě leasingovou společnost LeasePlan Česká republika.

Netvrdím, že je to špatně natočené. Jenom si říkám, s čím asi kreativní agentura přišla za klientem a jak představila ten nápad. Zatím mi z toho vychází jen „bude tam Vojta Dyk a bude řídit auto, jednou bude mít oblek, jednou fousy a flanelovou košili, jednou u sebe bude mít disco kouli“. „To zní skvěle, kupujem!“ No, když to někomu stačí...

Iva Hadj Moussa

Když jsem to viděl v televizi, nic mi to nesdělilo. Trochu vyhozené peníze. Možná zbytečné chodit s tímhle hudebním mikroklípkem do televize? Třeba to dohoní bannery a další části kampaně, aby to nebyla jen taková bezstarostná jízda dobře naladěného Vojty.

Petr Bucha (Accenture Song)

Kvituji výběr stěžejní tváře, Vojtěch Dyk se mi do klipu perfektně hodí a zvolená hudba pozitiva násobí. Naopak se mi nelíbí grafické vizuály bannerů, se kterými se určitě dalo pracovat lépe. Jo a na co to vlastně bylo? Z kampaně mám hořkosladký pocit.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

To je ti tak blbý, až je to prostě super! Drivááááliááá. Díky. Zapustilo to kořeny.

Petr Laštovka na drátě

Pan Dyk je charismatický, o tom žádná...

Míla Knepr (Contagious CZ)

Sice mi to nic moc neřeklo, ale na druhou stranu cením, jak je to výrazné. A vyřvat brand lidem do hlavy taky někdy funguje.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Fajn insight, myslím že tohle chytí každý, kdo dennodenně sedí za volantem svého vozu nebo vozu na operák.

Ondřej Zvoníček (Dentsu Creative)

Asi zůstane nepochopeno. Tři scény, ze kterých dotyčný nemá šanci nic pochopit a nemají ho ani na co nalákat. Na konci se dozvíme, že se jedná o operák. Jako fakt? Fakt to nešlo udělat jinak? Kreativa bannerů jen podtrhuje slabost kampaně. Tohle je škoda.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Těžko vidět francouzskému vedení do hlav. Po rebrandingu je vidět snaha jít do nového navazování emočních vazeb s novým brandem. To bude na delší trať. Něco jako od Mallu k Allegru, nebo od Benziny k Orlenu. Dyk vám pomáhej!

Richard Stiebitz (Gen)

Sympatické, ale na můj vkus příliš moc Dyka a málo message. Možná, že když to budou pouštět dostatečně dlouho, tak to nějaký efekt mít bude.

Ondřej Pešák (Fordigy)

Zvuk je v reklamě silná zbraň a Dykovo zahalekání „Drivalia“ mi zní v hlavě spolehlivě dál a dál. Úplně jednoduchý a vlastně dobrý.

Jan Pacas (Media Age)

A zase si tu jedna značka myslí, že ji všichni znají a stačí imageovka s dvěmi sekundami na konci spotu, kdy se konečně dozvíme, na co reklama vůbec je? A kanibalizace VIP osobnosti na brandu se Drivalia nebojí? A nezapomněli jsme, že být pro všechny (manažery, řidiče kamionu...) znamená být pro nikoho?

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Chcelo by to insight, ideu, rolu značky v dejí. Obávam sa, že logo v obraze a názov firmy v piesni je na zvyšovanie mentálnej dostupnosti služby dosť málo.

Matúš Ficko (Triad)

Celé to moc nedává smysl. Co má společného zpívající Vojta Dyk (přestrojený za lumberjacka) s prémiovým operativním leasingem? To mi měla asi prozradit tato kampaň, leč nestalo se tak.

Petra Pokorná (Business Factory)

Nic mi to neřeklo, za mne super využít Vojtu Dyka do různých rolí, ale chybělo jasnější prolinkování na celou story, benefity produktu, cokoliv spojeného se samotným klientem...

Stanislav Apoka Bílek (Better)

