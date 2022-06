„Konkurencí Seznamu není žádné vydavatelství, ale Facebook“

Seznam.cz byl pro svůj vyhledávač historicky označován za „český Google“. Domovská stránka Seznamu, nejnavštěvovanější místo na českém internetu, ale prochází rozsáhlou proměnou, a tak se pomalu zdá příhodnější mluvit hlavně o soupeření s jiným americký technologickým obrem: Facebookem. Seznamu už totiž nejde tolik o to, nasměrovat uživatele na jiná místa, jako to dělají vyhledávače, ale spíš je udržet na své hlavní stránce, o což se snaží právě sociální sítě.

Seznam.cz k tomu využívá svůj Newsfeed, „nekonečnou“ nabídku článků od víc než 450 českých webů, kolem nichž staví vlastní diskuse. Diskuse, tradiční součást internetu, balí do moderního hávu: lidé mají vlastní profily, mohou se vzájemně sledovat, chodí jim notifikace. Seznam se tak snaží o jednoduché, leč dalekosáhlé překopání internetového terénu: lidé by se nad články neměli hádat na Facebooku, ale právě v jeho ekosystému, který se počtem aktivních uživatelů vyrovnává i tuzemskému Twitteru. Od něho si chce vypůjčit i koncept tweetů, které budou moci lidé špendlit na své zdi, aniž by komentovali článek.

Seznam.cz se tak pomalu stává plnohodnotnou sociální sítí. Buduje ji přitom díky článkům většiny českých vydavatelství, kterým svými Seznam Zprávami a spoluvlastněnými Novinkami konkuruje, zároveň jim ale přináší tak podstatný podíl návštěvnosti, že se toho celého mohou už zaháčkovaní vydavatelé jen stěží neúčastnit. Seznam.cz, který se stále chápe spíš jako technologická než mediální firma, ale pro sebe vidí konkurenci jinde: v už zmíněném Facebooku.

Diskutující se mohou sledovat a lajkovat

„V minulosti lidé četli obsah na Seznamu a hádali se o něm na Facebooku. Teď zůstávají u nás,“ uvozuje proměnu českého internetu Matěj Hušek, ředitel homepage a obsahových služeb Seznamu. Diskuse se staly součástí každého článku Newsfeedu začátkem loňského roku 2021. Přes 60 z více než 450 zapojených webů využilo možnosti vložit modul přímo na své stránky, u zbývajících se diskuse zobrazuje na Seznamu. Podle zástupců společnosti tyto weby ale přichází o zobrazení stránek, navíc mají horší pozici v Newsfeedu, což má vydavatele motivovat k implementaci diskusí. „Pokud má web nasazený diskusní modul od Seznamu, lidé s ním více interagují, má to pozitivní vliv i na jeho umístění ve feedu,“ tvrdí Ondřej Tolar, šéf obsahu domovské stránky Seznamu.

Všechny diskusní sekce jsou propojené skrze profily diskutujících, kteří se mohou sledovat, lajkovat, chodí jim upozornění. „Chceme udržet uživatele co nejdéle na naší domovské stránce, zároveň je to pro něj motivace se vracet. Konkurencí Seznamu není v tomto ohledu žádné vydavatelství, ale Facebook,“ doplňuje Hušek.

Diskuse přitom označuje za úspěšný projekt. „Lidé zůstávají delší dobu a zkonzumují mnohem víc obsahu,“ hodnotí Hušek dosavadní rok a půl. Každý den do diskusí chodí 670.000 lidí, na začátku ruské invaze na Ukrajiny jich bylo přes milion. Měsíčně přijde do diskusí 6,5 milionu uživatelů, z nich přispívá nebo aspoň rozdává srdíčka - či úsměv, údiv, smutek nebo naštvanost; oproti Facebooku chybí pouze lajk, tedy palec nahoru - na 193.000 lidí.

„Velké události vždy vedou k výraznému nárůstu aktivity diskutérů i celkovému zobrazení stránek diskusí. V průměru máme denně dva miliony zobrazení, druhý den války jsme zaznamenali 3,9 milionu,“ doplňuje Norbert Gulevič, produktový manažer projektu. Diskuse na Seznamu tak už podle něho mají vyšší počet aktivních uživatelů, než český Twitter, u něhož odhady mluví o zhruba 750.000 uživatelů.

Komentáře přímo ve feedu zpráv

Důraz na aktivitu čtenářů bude ještě větší. Nově se mezi jednotlivými články začínají přímo v Newsfeedu řadit diskusní příspěvky vlivných diskutérů či přímo novinářů. Mezi diskutujícími se tak objevuje třeba šéfredaktor Seznam Zpráv Jiří Kubík a další novináři Seznamu, kteří přispívají svými názory pod články.

Zapojit chce Seznam i novináře z externích redakcí. „S těmi nyní komunikujeme a chceme je motivovat k tomu, aby i ony do diskusí zapojily své klíčové autory a získaly tak možnost zpropagovat vlastní komentátory na naší domovské stránce,“ říká Tolar. Články s náhledy konkrétních diskusních příspěvků aktuálně tvoří méně než 10 % obsahu Newsfeedu. V první řadě se zobrazují příspěvky od lidí, které v diskusích člověk sleduje, a od známých komentátorů, prostor dostávají i obecně populární příspěvky.

Přibudou tweety a blogy

„Cílem je získat i zajímavé osobnosti, podobně jako na Twitteru,“ doplňuje Tolar. Právě na Twitteru oslovují názorotvorní lidé svá publika nejčastěji, o debaty pod články ale nemají snad i kvůli pověsti „diskutérů z Novinek“ příliš zájem. Přitažlivosti Seznamu mají pomoci dvě novinky. Zaprvé má přijít dlouho avizovaná blogová platforma Seznam Medium. Zadruhé budou moci uživatelé psát přímo na své profily příspěvky podobné tweetům, ty přitom nebudou svázané s žádným článkem. Termín spuštění a bližší podobu této funkce zatím Seznam veřejně oznámit nechce, celý ekosystém každopádně časem nebude stát pouze na diskusích.

Dnes veřejné profily diskutujících na Seznamu nabízejí hlavně domovskou stránku, kde člověk vidí diskusní aktivitu lidí, jež sám sleduje. Vyhledávat ostatní ale zatím není možné, redaktorské účty novinářů Seznam Zpráv, které mají ostatní strhnout k aktivitě, zatím nabízí pouze prokliky na účty na Twitteru či Facebooku. „Aktivitu diskutujících na domovské stránce zatím nevidí všichni uživatelé, testuje se na vybrané skupině,“ říká Gulevič. Zobrazování příspěvků na domovské stránce všem uživatelům očekává Seznam v horizontu týdnů až měsíců, tehdy se propojí i účty novinářů.

U Seznamu lze vždy vsázet hlavně na masovost. Na domovskou stránku denně zavítá okolo čtyř milionů lidí, až k Newsfeedu doscrolluje milion z nich. Podstatnějším číslem ale je podíl přihlášené návštěvnosti, který dosahuje k 75 %. Všichni lidé přihlášení účtem od Seznamu mohou „srdíčkovat“ články na webech, které vlastní či spoluvlastní Seznam, jako jsou Sport.cz nebo bulvární Super.cz, případně v Newsfeedu. Nemusí ani do diskusí, stačí bezmyšlenkovitě –⁠ vytrénování Facebookem –⁠ rozdávat lajky. Domovská stránka se jim na základě aktivity upravuje stejně jako každá sociální síť – aby byla její skladba pro daného uživatele co nejzajímavější, aby na ní trávil co nejvíc času. Většina webů se bude s koncem cookies třetích stran snažit kvůli cílené reklamě přimět návštěvníky k přihlašování, Seznam má díky svému e-mailovému klientu a teď i vznikající sociální síti výjimečnou pozici, kterou stále posiluje.